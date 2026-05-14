Кристофър Нолан официално потвърди, че носителката на „Оскар“ Лупита Нионго ще изпълни две ключови роли в дългоочаквания епос „Одисея“, с което сложи край на продължилите месеци спекулации около участието ѝ в продукцията. В интервю за списание Time режисьорът разкри, че актрисата ще се превъплъти едновременно в Елена Троянска и нейната сестра Клитемнестра — два от най-важните женски образи в древногръцката митология.
Изборът на Нионго за ролята на Елена от Троя предизвика сериозни реакции още след първоначалното обявяване на актьорския състав в края на 2025 г. В социалните мрежи се появиха критики, свързани с историческите представи за героинята, традиционно изобразявана в античното изкуство със светла кожа и руса или светлокестенява коса. Сред най-коментираните реакции беше тази на Илон Мъск, който през февруари заяви в платформата X, че Нолан би „загубил своята почтеност“, ако действително избере Нионго за ролята. След официалното потвърждение режисьорът отново бе атакуван от милиардера, който обвини студиото и режисьора, че търсят „наградна стратегия“.
Въпреки полемиката, решението на Кристофър Нолан беше защитено от редица кинокритици и представители на индустрията, които определиха кастинга като част от по-съвременния подход към класическите литературни адаптации. Самият режисьор не коментира директно критиките, но подчертава, че „Одисея“ няма да бъде буквална историческа реконструкция, а мащабна интерпретация на Омировия епос.
Продукцията се очертава като един от най-амбициозните проекти в кариерата на Нолан след успеха на „Опенхаймер“, който донесе на режисьора първия му „Оскар“ за най-добър режисьор. Според американски медии бюджетът на „Одисея“ надхвърля 250 милиона долара, а снимките се провеждат в Мароко, Италия, Гърция и Великобритания. Част от сцените се реализират с комбинация от IMAX технологии и практически ефекти — подход, характерен за стила на Нолан.
Главната роля на Одисей е поверена на Мат Деймън, който отново работи с режисьора след „Интерстелар“ и „Опенхаймер“. Ан Хатауей ще изиграе Пенелопа, а Том Холанд влиза в ролята на Телемах. Във филма участват още Зендая, Робърт Патинсън, Шарлийз Терон, Джон Бърнтол и Бени Сафдие, който ще се превъплъти в микенския владетел Агамемнон.
„Одисея“ проследява завръщането на Одисей към Итака след края на Троянската война — пътешествие, изпълнено с митологични същества, политически интриги и лични изпитания. По информация на специализираните издания Variety и Deadline, Нолан планира филмът да комбинира елементи от исторически епос, психологическа драма и мащабно приключенско кино.
За Лупита Нионго проектът бележи поредна значима стъпка в кариерата ѝ. Актрисата, която спечели „Оскар“ за дебюта си в „12 години робство“, нееднократно е говорила за трудностите да намира разнообразни роли след успеха на филма. В интервю за CNN през 2025 г. тя призна, че дълго време Холивуд ѝ е предлагал сходни персонажи и че съзнателно е търсила по-сложни и нестандартни образи.
През последните години Нионго участва в няколко високопрофилни продукции, сред които „Черната пантера“, хоръра „Ние“ на Джордан Пийл, където изпълни двойна роля, както и анимационния научнофантастичен филм „Дивият робот“, в който озвучава главния персонаж.
Премиерата на „Одисея“ е насрочена за 17 юли 2026 г., като филмът вече се определя от анализатори като едно от най-очакваните кинозаглавия на годината.
Мишо Дудикоф 🥷
Няма да гледам тази подигравка със историята ни, като част от Троя!
12:52 14.05.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Нека изиграе “Хубавата Елена”":Е, те Снежанка вече я почерниха🤔❗
12:56 14.05.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
или крачка по крачка ❗
Вече "совите не са това което са!"❗
Първо заради Холивуд днес целият Свят си мисли, че Сиртаки е гръцки народен танц❗
После беше Одисей, Снежанка.....
А дали и мисиите до Луната не са техни 🤔
Коментиран от #41
13:02 14.05.2026
27 az СВО Победа 81
1. Гавра с Древна Гърция, Холивуд отдавна е доказал, че за него няма нищо свято!
13:25 14.05.2026
36 Пилотът Гошу
До коментар #30 от "няма да се гледа":Е как… Агамемнон е викал на Парис - земи я тая, че иначе ке додем да я доведем… Парис е отговорил -ааа ке дойдеш, ма нъц, не мойш я метна през оградата и с катапулт …
Та така, драги ми смехурко… вкарали са я с троянския кон и всички са се разбягали, включително нападателите…
14:27 14.05.2026
До коментар #10 от "пак добре":Но до кога?
18:54 14.05.2026
41 Брей брей татези изтипосаха
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И ,, афро" Орфей!
18:58 14.05.2026
45 Има има…
До коментар #34 от "до: г-н К. Нолан":Има и джендър в подържаща роля… Елиът Пейдж. Беше хубава млада жена, сега е дженд. Нолан не се свени да унищожи мита за Одисея, само за да се сдобие с тлъста банкова сметка и световно признание от ментално болните по света.
19:43 14.05.2026