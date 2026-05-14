Кристофър Нолан официално потвърди, че носителката на „Оскар“ Лупита Нионго ще изпълни две ключови роли в дългоочаквания епос „Одисея“, с което сложи край на продължилите месеци спекулации около участието ѝ в продукцията. В интервю за списание Time режисьорът разкри, че актрисата ще се превъплъти едновременно в Елена Троянска и нейната сестра Клитемнестра — два от най-важните женски образи в древногръцката митология.

Изборът на Нионго за ролята на Елена от Троя предизвика сериозни реакции още след първоначалното обявяване на актьорския състав в края на 2025 г. В социалните мрежи се появиха критики, свързани с историческите представи за героинята, традиционно изобразявана в античното изкуство със светла кожа и руса или светлокестенява коса. Сред най-коментираните реакции беше тази на Илон Мъск, който през февруари заяви в платформата X, че Нолан би „загубил своята почтеност“, ако действително избере Нионго за ролята. След официалното потвърждение режисьорът отново бе атакуван от милиардера, който обвини студиото и режисьора, че търсят „наградна стратегия“.

Въпреки полемиката, решението на Кристофър Нолан беше защитено от редица кинокритици и представители на индустрията, които определиха кастинга като част от по-съвременния подход към класическите литературни адаптации. Самият режисьор не коментира директно критиките, но подчертава, че „Одисея“ няма да бъде буквална историческа реконструкция, а мащабна интерпретация на Омировия епос.

Продукцията се очертава като един от най-амбициозните проекти в кариерата на Нолан след успеха на „Опенхаймер“, който донесе на режисьора първия му „Оскар“ за най-добър режисьор. Според американски медии бюджетът на „Одисея“ надхвърля 250 милиона долара, а снимките се провеждат в Мароко, Италия, Гърция и Великобритания. Част от сцените се реализират с комбинация от IMAX технологии и практически ефекти — подход, характерен за стила на Нолан.

Главната роля на Одисей е поверена на Мат Деймън, който отново работи с режисьора след „Интерстелар“ и „Опенхаймер“. Ан Хатауей ще изиграе Пенелопа, а Том Холанд влиза в ролята на Телемах. Във филма участват още Зендая, Робърт Патинсън, Шарлийз Терон, Джон Бърнтол и Бени Сафдие, който ще се превъплъти в микенския владетел Агамемнон.

„Одисея“ проследява завръщането на Одисей към Итака след края на Троянската война — пътешествие, изпълнено с митологични същества, политически интриги и лични изпитания. По информация на специализираните издания Variety и Deadline, Нолан планира филмът да комбинира елементи от исторически епос, психологическа драма и мащабно приключенско кино.

За Лупита Нионго проектът бележи поредна значима стъпка в кариерата ѝ. Актрисата, която спечели „Оскар“ за дебюта си в „12 години робство“, нееднократно е говорила за трудностите да намира разнообразни роли след успеха на филма. В интервю за CNN през 2025 г. тя призна, че дълго време Холивуд ѝ е предлагал сходни персонажи и че съзнателно е търсила по-сложни и нестандартни образи.

През последните години Нионго участва в няколко високопрофилни продукции, сред които „Черната пантера“, хоръра „Ние“ на Джордан Пийл, където изпълни двойна роля, както и анимационния научнофантастичен филм „Дивият робот“, в който озвучава главния персонаж.

Премиерата на „Одисея“ е насрочена за 17 юли 2026 г., като филмът вече се определя от анализатори като едно от най-очакваните кинозаглавия на годината.