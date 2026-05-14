Кристофър Нолан потвърди: Лупита Нионг'о ще изиграе хубавата Елена от Троя в "Одисея"

14 Май, 2026 12:31 1 645 45

Епосът ще излезе по кината през юли тази година

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кристофър Нолан официално потвърди, че носителката на „Оскар“ Лупита Нионго ще изпълни две ключови роли в дългоочаквания епос „Одисея“, с което сложи край на продължилите месеци спекулации около участието ѝ в продукцията. В интервю за списание Time режисьорът разкри, че актрисата ще се превъплъти едновременно в Елена Троянска и нейната сестра Клитемнестра — два от най-важните женски образи в древногръцката митология.

Изборът на Нионго за ролята на Елена от Троя предизвика сериозни реакции още след първоначалното обявяване на актьорския състав в края на 2025 г. В социалните мрежи се появиха критики, свързани с историческите представи за героинята, традиционно изобразявана в античното изкуство със светла кожа и руса или светлокестенява коса. Сред най-коментираните реакции беше тази на Илон Мъск, който през февруари заяви в платформата X, че Нолан би „загубил своята почтеност“, ако действително избере Нионго за ролята. След официалното потвърждение режисьорът отново бе атакуван от милиардера, който обвини студиото и режисьора, че търсят „наградна стратегия“.

Въпреки полемиката, решението на Кристофър Нолан беше защитено от редица кинокритици и представители на индустрията, които определиха кастинга като част от по-съвременния подход към класическите литературни адаптации. Самият режисьор не коментира директно критиките, но подчертава, че „Одисея“ няма да бъде буквална историческа реконструкция, а мащабна интерпретация на Омировия епос.

Продукцията се очертава като един от най-амбициозните проекти в кариерата на Нолан след успеха на „Опенхаймер“, който донесе на режисьора първия му „Оскар“ за най-добър режисьор. Според американски медии бюджетът на „Одисея“ надхвърля 250 милиона долара, а снимките се провеждат в Мароко, Италия, Гърция и Великобритания. Част от сцените се реализират с комбинация от IMAX технологии и практически ефекти — подход, характерен за стила на Нолан.

Главната роля на Одисей е поверена на Мат Деймън, който отново работи с режисьора след „Интерстелар“ и „Опенхаймер“. Ан Хатауей ще изиграе Пенелопа, а Том Холанд влиза в ролята на Телемах. Във филма участват още Зендая, Робърт Патинсън, Шарлийз Терон, Джон Бърнтол и Бени Сафдие, който ще се превъплъти в микенския владетел Агамемнон.

„Одисея“ проследява завръщането на Одисей към Итака след края на Троянската война — пътешествие, изпълнено с митологични същества, политически интриги и лични изпитания. По информация на специализираните издания Variety и Deadline, Нолан планира филмът да комбинира елементи от исторически епос, психологическа драма и мащабно приключенско кино.

За Лупита Нионго проектът бележи поредна значима стъпка в кариерата ѝ. Актрисата, която спечели „Оскар“ за дебюта си в „12 години робство“, нееднократно е говорила за трудностите да намира разнообразни роли след успеха на филма. В интервю за CNN през 2025 г. тя призна, че дълго време Холивуд ѝ е предлагал сходни персонажи и че съзнателно е търсила по-сложни и нестандартни образи.

През последните години Нионго участва в няколко високопрофилни продукции, сред които „Черната пантера“, хоръра „Ние“ на Джордан Пийл, където изпълни двойна роля, както и анимационния научнофантастичен филм „Дивият робот“, в който озвучава главния персонаж.

Премиерата на „Одисея“ е насрочена за 17 юли 2026 г., като филмът вече се определя от анализатори като едно от най-очакваните кинозаглавия на годината.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    30 1 Отговор
    Шиши ще играе един от питомниците на Цирцея, чародейката на Одисея.

    12:33 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 604

    60 1 Отговор
    Мъ тя негъркъ бря......аман от жяндъри и отпадъци...

    12:35 14.05.2026

  • 5 в кратце

    70 0 Отговор
    Попитай Нионго,коя бяла актриса ще изиграе кралицата на кралство Лесото!

    12:41 14.05.2026

  • 6 ...

    41 1 Отговор
    "хубавата" елена от детройт...

    12:41 14.05.2026

  • 7 Винкело

    40 0 Отговор
    Какво е "високопрофилна продукция" дгева? Нещо розовоумно?

    12:43 14.05.2026

  • 8 Поредната

    45 1 Отговор
    Поредната шОтошко-жЕндърска изклЕсавщина.

    12:44 14.05.2026

  • 9 консерва

    31 0 Отговор
    "Одисея"-африкански тип ще е за африканските училища. Затова Лупита Нионго ще се превъплъти и в ролята на Клитормнестра.

    12:46 14.05.2026

  • 10 пак добре

    47 1 Отговор
    Че не е мъж.

    Коментиран от #40

    12:46 14.05.2026

  • 11 Нека изиграе “Хубавата Елена”

    50 0 Отговор
    ама най-добре ѝ приляга да играе Снежанка.

    Коментиран от #17

    12:47 14.05.2026

  • 12 Чудо и приказ

    30 0 Отговор
    И аз искам да изиграя Нелсън Мадела с камшик в ръка….да не се окаже, че робството е от черни към бели? Щом е античността са били въглени значи има нещо объркано или се крие истината :)))))

    12:50 14.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишо Дудикоф 🥷

    38 0 Отговор
    Няма да купя билет за кината!

    Няма да гледам тази подигравка със историята ни, като част от Троя!

    12:52 14.05.2026

  • 15 Казанлъшкия

    27 0 Отговор
    Защо не Упи Голдбърг :)

    12:53 14.05.2026

  • 16 Фибата

    34 0 Отговор
    Така като гледам има достатъчно богати и влиятелни американски петроханци, та и Упи Голдбърг става за Хубавата Елена! Надявам се и тая прескъпа шетня да има съдбата на Гладиатор 2!

    12:55 14.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор

    До коментар #11 от "Нека изиграе “Хубавата Елена”":

    Е, те Снежанка вече я почерниха🤔❗

    12:56 14.05.2026

  • 18 Сандо

    19 2 Отговор
    Ами правилно,тази е избора на новите европейци за Хубава Елена.

    13:01 14.05.2026

  • 19 лкйхгфд

    27 1 Отговор
    А защо Мат Деймън не изиграе черната пантера в някой Марвел примерно?

    13:02 14.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    23 0 Отговор
    "Прозорецът на Овертон" ....
    или крачка по крачка ❗
    Вече "совите не са това което са!"❗
    Първо заради Холивуд днес целият Свят си мисли, че Сиртаки е гръцки народен танц❗
    После беше Одисей, Снежанка.....
    А дали и мисиите до Луната не са техни 🤔

    Коментиран от #41

    13:02 14.05.2026

  • 21 ха ха Хо

    50 0 Отговор
    Ако хубавата Елена беше с цвета на Лупита Нионго,нито Менелай щеше да се ожени за нея нито Парис щеше да я открадне и заведе в Троя.Нямаше да има Троянска война нито Омиир да напише Илиада и Одисея.И режисьорчето Нолан щеше да се чуди от къде да открадне идеи които да съсипе.

    13:02 14.05.2026

  • 22 Георги

    29 0 Отговор
    ама не им стиска да сменят Тарзан, нали ?!

    13:11 14.05.2026

  • 23 луд

    21 0 Отговор
    Извращения

    13:17 14.05.2026

  • 24 поуътре

    3 13 Отговор
    Какво толкова?! В случая една афроамериканка е изиграла ролята на една азиаткоевропейка! Глобален свят още от античността!

    13:18 14.05.2026

  • 25 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    14 0 Отговор
    НЕНОРМАЛНИЦИ - дано изригне Жълтият камък и да затрие цялата им извратена нация...

    13:19 14.05.2026

  • 26 Бас

    29 0 Отговор
    Ловя че това ще надмине и Снежанка по не гледаемост

    13:21 14.05.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    26 0 Отговор
    Накратко:

    1. Гавра с Древна Гърция, Холивуд отдавна е доказал, че за него няма нищо свято!

    13:25 14.05.2026

  • 28 тази комедия е

    17 0 Отговор
    извращение с историята

    13:33 14.05.2026

  • 29 Студопор

    17 0 Отговор
    Мел Гибсън ще изиграе Мартин Лутър Кинг.

    13:34 14.05.2026

  • 30 няма да се гледа

    27 0 Отговор
    Ндаа , хубавата Елена е негро и то - не особено хубаво ?! Интересно ми е , как Нолан ще ни убеди , че заради нея - елини /ахейци/ и троянци са се трепали 10 години ???!!! Сигурно троянците ще изглеждат като дрог дилъри от Харлем , а елините като латиноси от коумбийски картел . Изобщо - бутафория , расова коректност и /най вероятно/ ЛГБТИ пропаганда . Поредният холивудски буламач . Няма да се гледа .

    Коментиран от #36

    13:34 14.05.2026

  • 31 все едно Брад Пит да изиграе

    14 1 Отговор
    ролята на Мохамед Али в биографичния му филм

    13:36 14.05.2026

  • 32 явно филма е предназначен

    22 0 Отговор
    за безмозъчната аудитория

    13:38 14.05.2026

  • 33 троянец

    18 0 Отговор
    За да се сбия зарад тая пернишка печка с горно горене ,ще ми трябва много ,ама много ТРОЯНСКА СЛИВОВА , а па холивудци ще се пробват да ни я пробутат ,като повод за десетгодишна война? Смешно.

    13:39 14.05.2026

  • 34 до: г-н К. Нолан

    17 0 Отговор
    Лупита ще е хубата Елена , а ?! А що не е Кончита (Вурст) ?! Тая не мяза на мъж (само е черна) и ако не е транс джендър , просто не ми е ясно как си я взел за ролята Нолане , така че , веднага взимай Кончита , щото така още повече ще те харесат извратеняците в Холивуд и Оскарчето ти е в кърпа вързано !

    Коментиран от #45

    13:45 14.05.2026

  • 35 Алс

    4 0 Отговор
    В статията не пише, че транса Елиът Пейдж, ще играе Ахил....

    14:10 14.05.2026

  • 36 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "няма да се гледа":

    Е как… Агамемнон е викал на Парис - земи я тая, че иначе ке додем да я доведем… Парис е отговорил -ааа ке дойдеш, ма нъц, не мойш я метна през оградата и с катапулт …

    Та така, драги ми смехурко… вкарали са я с троянския кон и всички са се разбягали, включително нападателите…

    14:27 14.05.2026

  • 37 Малката муха

    7 0 Отговор
    Абе защо тази уж анти-дискриминационна политика спрямо расата на хората се указва благоприятна само за чернокожите? Защо хубавата Елена да не е изиграна от азитка, чукча/ескимоска, индианка или латино/мексиканка? защо все черните имат претенции че са дикриминирани. И защо един режисьор няма топки да Мартин Лутър Кинг изигран от бледолик? Същата работа като с Евровизия - не е важно продукта да е стойностен, смислен, с послание, с красота, важното е да е полит-коректен и джендар-оправдан. Аман вече. То и затова вече няма светсни филми на киното, а тези които стават за гледане са продължения (но не повече от 3-та серия) на стари готини филми.

    14:28 14.05.2026

  • 38 Стенли

    4 0 Отговор
    След като гледах един сериал , адаптация по клетниците, където Жан Валжан , беше изигран от чернокож актьор , нищо не може да ме учуди😮‍💨 , очакваме следващия филм за , ВСВ Хитлер да бъде изигран от чернокож актьор😁

    14:55 14.05.2026

  • 39 Хайде, хаирлия да е

    3 0 Отговор
    Следващата и роля да бъде на Снежната кралица в Хензел и Гретел, а дори на самата Гретел. А защо не в духа на времето на Хензел. Търси се въгленовочерен Дядо Мраз.

    17:41 14.05.2026

  • 40 За сега!

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "пак добре":

    Но до кога?

    18:54 14.05.2026

  • 41 Брей брей татези изтипосаха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И ,, афро" Орфей!

    18:58 14.05.2026

  • 42 Ужас

    4 0 Отговор
    Гад такава. И да не си расист, те принуждават да станеш.

    19:27 14.05.2026

  • 43 Гади ми се

    4 0 Отговор
    Винаги съм бил толерантен към различните и цветнокожите. Сега се чувствам дискриминиран, че съм бял и нормален.

    19:29 14.05.2026

  • 44 Не на расизма?

    3 0 Отговор
    Когато искат да насаждат омраза към цвета на кожата, променят лика на хубавата Елена. Омерзение.

    19:33 14.05.2026

  • 45 Има има…

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "до: г-н К. Нолан":

    Има и джендър в подържаща роля… Елиът Пейдж. Беше хубава млада жена, сега е дженд. Нолан не се свени да унищожи мита за Одисея, само за да се сдобие с тлъста банкова сметка и световно признание от ментално болните по света.

    19:43 14.05.2026