Ева Лонгория прикова погледите в Кан със златна рокля и впечатляващо деколте

24 Май, 2026 14:22 537 2

Холивудската звезда се превърна в една от най-коментираните знаменитости на фестивала с бляскава визия, обсипана с пайети

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ева Лонгория отново привлече вниманието на червения килим в Кан, този път с впечатляваща златна рокля, обсипана с пайети.

По време на събитието „Светлина върху женската стойност“, част от програмата на филмовия фестивал, актрисата демонстрира изискан стил и типичния за Холивуд блясък, превръщайки се в една от най-коментираните звезди на вечерта.

Златна визия с драматично деколте

Лонгория избра дълга рокля без презрамки от пролетната колекция за 2026 година на Каролина Ерера.

Моделът впечатлява с дълбоко сърцевидно деколте, което подчертава силуета, както и с богата декорация от златисти пайети и перли. Тясната линия на роклята допълнително издължава фигурата ѝ и създава елегантно и почти скулптурно излъчване.

Аксесоари и бляскав завършек

За да допълни визията си, актрисата комбинира роклята със златни сандали на висок ток и деликатни висящи обеци.

Косата ѝ беше оформена на меки вълни с път по средата, а гримът остана класически и сияен - с акцент върху бронзовите тонове и естествения блясък на кожата.

Сред най-стилните звезди на фестивала

Това не е първата впечатляваща поява на Ева Лонгория по време на тазгодишния фестивал в Кан.

През последните дни тя се появи с няколко различни визии - от бордо рокля с пайети и висока цепка до червена кристална рокля с корсетен силует на благотворителната гала вечер на фондацията amfAR.

Според модните критици актрисата е сред звездите с най-силно присъствие и най-разпознаваем стил на тазгодишното издание на фестивала.

Източник: Ladyzone.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Иван Лингурина

    3 1 Отговор
    А нейни голи снимки нямате ли?

    14:23 24.05.2026

  • 2 уравниловка

    1 0 Отговор
    Тоалетите различни, ама в тоалетната се свалят.

    14:34 24.05.2026