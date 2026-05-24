Ева Лонгория прикова погледите в Кан със златна рокля и впечатляващо деколте

Ева Лонгория отново привлече вниманието на червения килим в Кан, този път с впечатляваща златна рокля, обсипана с пайети.
По време на събитието „Светлина върху женската стойност“, част от програмата на филмовия фестивал, актрисата демонстрира изискан стил и типичния за Холивуд блясък, превръщайки се в една от най-коментираните звезди на вечерта.
Златна визия с драматично деколте
Лонгория избра дълга рокля без презрамки от пролетната колекция за 2026 година на Каролина Ерера.
Моделът впечатлява с дълбоко сърцевидно деколте, което подчертава силуета, както и с богата декорация от златисти пайети и перли. Тясната линия на роклята допълнително издължава фигурата ѝ и създава елегантно и почти скулптурно излъчване.
Аксесоари и бляскав завършек
За да допълни визията си, актрисата комбинира роклята със златни сандали на висок ток и деликатни висящи обеци.
Косата ѝ беше оформена на меки вълни с път по средата, а гримът остана класически и сияен - с акцент върху бронзовите тонове и естествения блясък на кожата.
Сред най-стилните звезди на фестивала
Това не е първата впечатляваща поява на Ева Лонгория по време на тазгодишния фестивал в Кан.
През последните дни тя се появи с няколко различни визии - от бордо рокля с пайети и висока цепка до червена кристална рокля с корсетен силует на благотворителната гала вечер на фондацията amfAR.
Според модните критици актрисата е сред звездите с най-силно присъствие и най-разпознаваем стил на тазгодишното издание на фестивала.
Източник: Ladyzone.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Лингурина
14:23 24.05.2026
2 уравниловка
14:34 24.05.2026