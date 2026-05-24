Кан 2026: Петте най-зашеметяващи модни визии от червения килим

24 Май, 2026 12:56 793 1

От Деми Мур до Бела Хадид - фестивалът в Кан отново превърна модата в спектакъл

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Филмовият фестивал в Кан винаги е бил толкова важен за модата, колкото и за киното, а изданието през 2026 година не направи изключение. Скулптурни кутюр рокли, игриви принтове и блестящи декорации превърнаха червения килим в истински спектакъл на модното изкуство.

От Деми Мур до Бела Хадид - пет визии определиха облика на фестивала тази година, всяка от тях представяща различно лице на Кан: от носталгичен холивудски блясък до модерна елегантност и драматична кутюр естетика.

Деми Мур превърна точките в най-модерния принт на фестивала

Безспорната звезда на Кан тази година беше Деми Мур, която впечатли с поредица от запомнящи се визии – от прозрачни рокли на Жакмюс до бляскави кутюр модели на Гучи.

Най-обсъжданата визия обаче беше игривата рокля на точки, също дело на Жакмюс. Моделът беше представен за първи път по време на ревюто есен–зима 2026 и се отличаваше с драматичен силует тип „русалка“.

Роклята беше създадена така, че точките да изглеждат сякаш излизат от самата материя. Макар принтът да носи ретро усещане, 63-годишната актриса го превърна в един от най-съвременните модни моменти на фестивала. С естествен грим, небрежна прическа и минимални бижута, Деми остави роклята да бъде абсолютният акцент.

Барбара Палвин избра приказна романтика

Снимка: БГНЕС

Барбара Палвин изглеждаше като истинска принцеса в ефирна бледосиня рокля на Миу Миу, която се вписа идеално в романтичната атмосфера на Ривиерата.

Деликатно плисираният модел с прозрачни ръкави и пера подчертаваше елегантно бременното ѝ коремче. Именно на червения килим в Кан моделът обяви, че очаква първото си дете със съпруга си Дилън Спроус, превръщайки появата си в един от най-емоционалните моменти на фестивала.

Визията беше завършена с минималистични бижута и меки вълни в косата.

Джоан Колинс демонстрира неподвластен на времето блясък

Снимка: БГНЕС

Джоан Колинс доказа, че стилът няма възраст. На 92 години актрисата се появи в скулптурна рокля на френския дизайнер Стефан Ролан.

Белият кутюр модел беше вдъхновен от орхидея и включваше характерните за дизайнера архитектурни форми и драматичен силует. Визията излъчваше класически холивудски разкош.

Колинс допълни тоалета с дълги черни ръкавици, диаманти и класическо червено червило.

Александра Льоклер блесна в шампанско и кристали

Снимка: БГНЕС

Блестящите рокли отново бяха сред акцентите на Кан, а една от най-запомнящите се визии беше тази на Александра Льоклер.

Съпругата на пилота от Формула 1 Шарл Льоклер се появи в рокля в цвят шампанско, богато бродирана с кристали и флорални мотиви. Материята проблясваше под светлините като течен метал.

Визията беше допълнена с диамантени бижута и елегантен кок, които подчертаха кутюр усещането.

Бела Хадид - икона както винаги

Снимка: БГНЕС

Бела Хадид отново беше сред най-обсъжданите звезди на фестивала и продължи да изгражда собствена модна история в Кан.

Този път тя избра дълбоко изрязана дантелена рокля на Шиапарели - модерна интерпретация на класически силует от края на шейсетте години. Моделът беше ръчно бродиран от десетки майстори в продължение на хиляди часове.

Роклята включваше ефектна дантела, корсетни елементи и драматичен шлейф тип „русалка“, превръщайки визията в истинско кутюр изявление на червения килим.

Източник: Ladyzone.bg.


