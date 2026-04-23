Пол Маккартни включи дует с Ринго Стар в новия си албум

23 Април, 2026 10:42 713 2

Песента, озаглавена „Home to Us“, ще бъде посветена на детските спомени на Маккартни и Стар за родния им Ливърпул

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият солов албум на британския рок музикант Пол Маккартни ще включва дует с дългогодишния му колега от групата Бийтълс Ринго Стар, съобщи The Daily Mirror.

Песента, озаглавена „Home to Us“, ще бъде посветена на детските спомени на Маккартни и Стар за родния им Ливърпул. Към тях ще се присъединят на беквокалите Криси Хайнд от рок групата The Pretenders и Шарлийн Спитери от шотландската група Texas.

През март 83-годишният Маккартни обяви издаването на 18-ия си солов албум „The Boys of Dungeon Lane“. Колекцията, която ще включва 14 песни, ще бъде издадена на 29 май. Заедно с обявяването на първия албум на Маккартни от шест години, песен от предстоящия албум стана достъпна за стрийминг – лирична поп композиция, наречена „Days We Left Behind“.

Според американското музикално списание Rolling Stone, The Beatles са на първо място в списъка на най-великите изпълнители на всички времена. „Фантастичната четворка“ е най-продаваната музикална група в историята, с над 600 милиона продадени албума по целия свят. Групата съществува от 1960 до 1970 г., след което се разпада и всеки от четиримата музиканти стартира собствена кариера. Само Маккартни и Стар са живи в момента. Джон Ленън е прострелян от фен през 1980 г. в Ню Йорк, а Джордж Харисън умира през 2001 г. след дълга битка с рака.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бети от панелката

    0 1 Отговор
    Тия двамата не ги искам струва ми се че имат малко пари. Баба ми ме научи сами богати и надарени

    11:13 23.04.2026

  • 2 Въй

    0 0 Отговор
    ....дългогодишния му колега от групата "Беатлес"- Ринго Млад, съобщи "The Daily Mirror".

    15:08 23.04.2026