Пол Маккартни срещу инфлуенсърите: Хора без грам талант са ужасно известни

14 Май, 2026 16:31 1 276 22

Музикалната легенда говори за промяната в известността напоследък

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сър Пол Маккартни отправи критики към културата на инфлуенсърите и съвременната слава в социалните мрежи, заявявайки, че днес „хора, които не изглеждат особено талантливи, са изключително известни“.

83-годишният музикант, една от най-емблематичните фигури в историята на популярната музика, коментира промените в света на знаменитостите по време на участие в подкаста The Rest Is Entertainment с водещите Марина Хайд и Ричард Осман.

На въпрос кое най-много го озадачава в XXI век, бившият член на The Beatles призна, че трудно разбира феномена на инфлуенсърите и начина, по който функционира съвременната онлайн популярност.

„Цялата тази инфлуенсърска история не я разбирам особено, защото не съм от това поколение“, казва Маккартни. „Но няма как да не я виждаш. Съпругата ми разглежда Instagram и ми показва нещо, а след това изскача някой от тези хора.“

Музикантът отбелязва, че славата днес често не е свързана с талант или творчески постижения.

„Струва ми се забавно, макар че вероятно винаги е било така — хора, които не изглеждат особено талантливи, са невероятно известни. Милиарди гледания, милиони последователи“, казва той. „Трябва да внимаваш как говориш за това, защото звучиш старомодно. А аз наистина съм такъв.“

Пол Маккартни прави и сравнение между съвременните знаменитости и начина, по който славата е била възприемана през 60-те години, когато The Beatles се превръщат в глобален феномен.

„Когато станеш известен за първи път, ти харесва, защото точно това си искал да постигнеш“, обяснява той. „Хората те разпознават по улиците и ти се радваш на това. Тогава нямаше това постоянно оплакване, че хората ти досаждат. Това е по-скоро модерно явление.“

Британската музикална легенда признава още, че през последните години все по-често отказва снимки с фенове, въпреки че подобно поведение днес изглежда необичайно за знаменитост от неговия ранг.

„Сега всички веднага посягат към телефона. А аз казвам: „Съжалявам, не се снимам“. Това звучи радикално в наши дни“, споделя Маккартни.

Той разказва, че дори Опра Уинфри е била изненадана от решението му да отказва снимки.

„Казах ѝ, че не искам да се чувствам като маймуната на плажа в Сен Тропе, с която хората си плащат, за да се снимат“, обяснява музикантът. „Когато започна да мисля за себе си като за нещо повече от това, което съм, няма да се харесвам.“

Изявлението на Пол Маккартни идва малко след премиерата на новия му сингъл „Days We Left Behind“, първи проект от предстоящия му албум The Boys of Dungeon Lane. Това е първата му нова музика от пет години насам. Песента беше представена по BBC Radio Merseyside, а обложката и промоционалните фотографии са заснети от дъщеря му Мери Маккартни.

Албумът е описван като един от най-личните проекти в кариерата на легендата и връща слушателите към детството му в следвоенен Ливърпул, ранните му години с Джон Ленън и Джордж Харисън и периода преди световната Beatlemania.

„Това е албум за спомените“, казва Маккартни. „Израснахме без почти нищо в работническия квартал Спийк, но това нямаше значение, защото хората бяха страхотни.“

The Boys of Dungeon Lane е 18-ият студиен албум на Пол Маккартни като солов изпълнител. Проектът е записван в продължение на пет години между отделните етапи на световните му турнета в Лос Анджелис и Съсекс, в сътрудничество с продуцента Андрю Уот.


  • 1 Трол

    16 1 Отговор
    Понякога дори стават депутати и министри.

    16:33 14.05.2026

  • 2 тиририрам

    22 0 Отговор
    Напълно разбирам Пол Маккартни. В днешно време славата девалвира ужасно. У нас така се случи с висшето образование...

    16:36 14.05.2026

  • 3 2745

    17 0 Отговор
    Хора без грам мозък ги правят известни.

    16:40 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    5 3 Отговор
    Ако на някой му е интересно какво пише в коментар 4 и 5 да пита системния ако приемем, че все пак е надскочил еволюционното развитие на научното название на определено създание дадено като референция... което все пак би било твърде смела презумпция...

    16:48 14.05.2026

  • 7 Бийтълс

    7 13 Отговор
    са проект на службите за пропагандиране на сат анизъм. Тъжната истина за цяло поколение меломани

    16:51 14.05.2026

  • 8 13454

    1 13 Отговор
    В крайна сметка, потребителите решават какво съдържание да гледат. Макартни може да говори каквото си иска, но това няма да ме накара да спра да гледам танцуващи полуголи момичета, за да видя грозното му лице, нали?

    Коментиран от #14

    17:16 14.05.2026

  • 9 Политкоректен

    12 1 Отговор
    Прав е.

    17:28 14.05.2026

  • 10 Госあ

    8 6 Отговор
    Талантите в музикалния свят не са чак толкова много. Съжалявам, но Пол Макартни не е от тях. Иначе, инфлуенсърите са просто рожба на капитализма. Реклама на потребление. Много от т.нар. музикални звезди са същото нещо.

    Коментиран от #16

    17:30 14.05.2026

  • 11 Айше

    1 0 Отговор
    Звучи като да сме набори :) пък не сме.
    Толкова да не харесвам популярността, особено изкуствено създадената...и вероятно е така за всеки, който си знае "цената".

    17:58 14.05.2026

  • 12 ники

    4 0 Отговор
    За съжаление това е истината.Младите се омагьосват от това да си видят написаното в мрежата.Така се мислят за значими.Всяка млада дама държи телефон в ръката с маниер и финес.Психясаха на тема социални мрежи.

    17:58 14.05.2026

  • 13 Мони

    1 0 Отговор
    Ми,така е.Например Зуека е по-известен от Пикасо.А пък Азис е ехе-е-е!

    18:18 14.05.2026

  • 14 Кичка

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "13454":

    Пол намеква,че за да си известен са нужни усилия и талант.Като забравя,че самия той е участник в пропаганден проект от времето на студената война.

    18:30 14.05.2026

  • 15 4567

    3 0 Отговор
    Е, скъпи Пол, по-лесно е да си инфлуенсър от това да си овчар (и двамата си имат стада), овчарят пасе стадото, грижи се за храна през зимата, пази го от вълци и болести, отглежда малките..., а инфруенсърът само го дои.

    18:46 14.05.2026

  • 16 Ха ХаХа

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Госあ":

    Класация на тъпак.
    Кой си ти бе дурльо некадърен ,та ти ще кажеш че Пол Маккартни не е талантлив.
    Светът го е признал като 18 годишен за световен талант.
    Боклук Сър Джон

    Коментиран от #17

    19:08 14.05.2026

  • 17 Госあ

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ХаХа":

    Не е, разбира се. Посредствен музикант.

    20:11 14.05.2026

  • 18 Проф.Юлиян Кирилов

    1 0 Отговор
    Аз,съм се срещал с Пол Маккарти в неговото
    студио в Ню Йорк.Разработвал,съм му системи.
    Това,което прави впечатление е,че е природно интелигентен и много общителен.
    Пяли сме заедно ,,Лейди Бии,,.
    Както се казва в Америка ,,френдли пърсън,,.
    Подкрепям това което е казал.
    Но трябва да се съобрази и със съвременните технологии.

    20:29 14.05.2026

  • 19 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Ние Всички трябва да се приспособим,към променщият се Свят.
    Това,за което говори той,е една модерна тенденция,която ще отшуми с времето си.

    20:33 14.05.2026

  • 20 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Повече от съгласен съм с чичката, седят некви вредни кифли и по цял ден стриимват как играят игри онлайн и печелят повече от артисти

    Коментиран от #22

    21:25 14.05.2026

  • 21 Така е,

    0 0 Отговор
    жив пример е албанката.

    01:04 15.05.2026

  • 22 Тъпопарче

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    си ти, и така ще си останеш.
    Жалко, ме хабиш хляба на някой друг.

    01:08 15.05.2026