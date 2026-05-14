Пол Маккартни срещу инфлуенсърите: Хора без грам талант са ужасно известни

Сър Пол Маккартни отправи критики към културата на инфлуенсърите и съвременната слава в социалните мрежи, заявявайки, че днес „хора, които не изглеждат особено талантливи, са изключително известни“.

83-годишният музикант, една от най-емблематичните фигури в историята на популярната музика, коментира промените в света на знаменитостите по време на участие в подкаста The Rest Is Entertainment с водещите Марина Хайд и Ричард Осман.

На въпрос кое най-много го озадачава в XXI век, бившият член на The Beatles призна, че трудно разбира феномена на инфлуенсърите и начина, по който функционира съвременната онлайн популярност.

„Цялата тази инфлуенсърска история не я разбирам особено, защото не съм от това поколение“, казва Маккартни. „Но няма как да не я виждаш. Съпругата ми разглежда Instagram и ми показва нещо, а след това изскача някой от тези хора.“

Музикантът отбелязва, че славата днес често не е свързана с талант или творчески постижения.

„Струва ми се забавно, макар че вероятно винаги е било така — хора, които не изглеждат особено талантливи, са невероятно известни. Милиарди гледания, милиони последователи“, казва той. „Трябва да внимаваш как говориш за това, защото звучиш старомодно. А аз наистина съм такъв.“

Пол Маккартни прави и сравнение между съвременните знаменитости и начина, по който славата е била възприемана през 60-те години, когато The Beatles се превръщат в глобален феномен.

„Когато станеш известен за първи път, ти харесва, защото точно това си искал да постигнеш“, обяснява той. „Хората те разпознават по улиците и ти се радваш на това. Тогава нямаше това постоянно оплакване, че хората ти досаждат. Това е по-скоро модерно явление.“

Британската музикална легенда признава още, че през последните години все по-често отказва снимки с фенове, въпреки че подобно поведение днес изглежда необичайно за знаменитост от неговия ранг.

„Сега всички веднага посягат към телефона. А аз казвам: „Съжалявам, не се снимам“. Това звучи радикално в наши дни“, споделя Маккартни.

Той разказва, че дори Опра Уинфри е била изненадана от решението му да отказва снимки.

„Казах ѝ, че не искам да се чувствам като маймуната на плажа в Сен Тропе, с която хората си плащат, за да се снимат“, обяснява музикантът. „Когато започна да мисля за себе си като за нещо повече от това, което съм, няма да се харесвам.“

Изявлението на Пол Маккартни идва малко след премиерата на новия му сингъл „Days We Left Behind“, първи проект от предстоящия му албум The Boys of Dungeon Lane. Това е първата му нова музика от пет години насам. Песента беше представена по BBC Radio Merseyside, а обложката и промоционалните фотографии са заснети от дъщеря му Мери Маккартни.

Албумът е описван като един от най-личните проекти в кариерата на легендата и връща слушателите към детството му в следвоенен Ливърпул, ранните му години с Джон Ленън и Джордж Харисън и периода преди световната Beatlemania.

„Това е албум за спомените“, казва Маккартни. „Израснахме без почти нищо в работническия квартал Спийк, но това нямаше значение, защото хората бяха страхотни.“

The Boys of Dungeon Lane е 18-ият студиен албум на Пол Маккартни като солов изпълнител. Проектът е записван в продължение на пет години между отделните етапи на световните му турнета в Лос Анджелис и Съсекс, в сътрудничество с продуцента Андрю Уот.