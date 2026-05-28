Скандалът с барутния завод в Карлово се разраства - обвинения в нарушения и саботаж на референдума? Кръстьо Врачев пред ФАКТИ (ВИДЕО)

28 Май, 2026 14:47

Жители и местни активисти твърдят, че процедурите са били опорочени още в самото начало, а паралелни подписки са объркали гражданите и са блокирали общественото недоволство, казва гостът

Снимка: Факти.бг
Миналата година, на 30 октомври, имаше сесия на Общинския съвет в Карлово, на която се предприеха действия за разработката на Подробен устройствен план (ПУП) за смяна предназначението на земята, на която се предвижда да бъде изграден този завод за барут. Въпросът е, че още от самото начало ние забелязахме нарушения на закона. Внесената докладна записка беше от изпълнителния директор на ВМЗ, а в същото време земята, на която се предвиждаше да бъде изграден заводът, не беше собственост на ВМЗ, а беше собственост отчасти на Министерството на околната среда и водите, а друга част – на Министерството на земеделието. В тази връзка ние още от самото начало атакувахме с жалба в Административния съд решението на Общинския съвет за изработката на ПУП, защото не бяха съобразени нашите мотиви. Така се стигна до инициативата от наша страна да събираме подписи за провеждането на местен референдум. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кръстьо Врачев, депутат от „Възраждане“.

„Имаше обаче две подписки за референдум. Едната беше на инициативен комитет от „Възраждане“, на който аз бях председател. Общинският съветник от Карлово Петя Кирова също беше в инициативния комитет, както и други хора. Те имаха твърда гражданска позиция и искаха хората да бъдат питани и да се произнесат желаят ли, или не желаят такова мръсно производство на територията на община Карлово. Нека не забравяме, че това е Розовата долина и това е регион с изключително световно значение – както за българската маслодайна роза и розовото масло, така и за производителите на храни, които развиват бизнес там“, добави гостът.

„В тази връзка първоначално ние събрахме 6090 подписа, но до приключването имаше паралелна подписка, която започна да върви, организирана от партия, която вече не е в парламента. Не мога да кажа, че тя беше много законосъобразна, защото не отговаряше на някои изисквания – включително как трябва да изглежда бланката, на която се събират подписите, както и липсата на мотиви към тяхната подписка. Това обърка хората, защото буквално всеки трети или четвърти човек, който се разписваше при нас, казваше: „Аз вече съм се подписал“. Но понеже не бяхме сигурни дали се е подписал в нашата или в другата подписка, молехме хората да се подписват отново. Извърши се нещо като саботаж“, обясни още Кръстьо Врачев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо

    9 4 Отговор
    ще яде бомби !

    14:55 28.05.2026

  • 2 Много жалко

    5 4 Отговор
    туй Възраждане, факт.

    14:56 28.05.2026

  • 3 Шмекер Копейкин празнодумеца

    3 3 Отговор
    Има ли кауза, в която cekтата на Късonишkин да не се е провалила ?!

    15:00 28.05.2026

  • 4 Руските фекалии се...

    4 6 Отговор
    Разсмърдяха🤮

    Коментиран от #8

    15:02 28.05.2026

  • 5 Даа...

    4 3 Отговор
    Какво може да очакваш от cбиpщина нeyдачници . При копейката няма нито един успял в живота.

    15:03 28.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига бе!!!

    3 2 Отговор
    След незаконния укро-град пада още един евро-атлантидски проект. Удри, бат Румене, удри всичките евро-атлантичета.

    15:06 28.05.2026

  • 8 Майка ти като яде руски фек@лий

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руските фекалии се...":

    не реве, че смърдят

    15:07 28.05.2026

