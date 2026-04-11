Нина Добрев показа как "контролира" приема си на алкохол с... вино и йога (ВИДЕО)

Актрисата Нина Добрев успя да разсмее феновете си в социалните мрежи с кратко видео, в което демонстрира нестандартна комбинация от йога и чувство за хумор. В клипа тя изпълнява серия упражнения за баланс, като през цялото време успява да задържи чаша бяло вино – без да я разлее. Или поне така изглежда във финалния вариант на видеото.

В рамките на няколко минути Нина показва контрол и стабилност, които надхвърлят типичната фитнес демонстрация. Чашата преминава от коленете към раменете, после към бедрата, а в един момент актрисата я балансира само с пръст или я задържа със зъби. Финалът е в нейния стил – с намигване към публиката и коментар: „Когато ми кажат: Трябва да контролирате приема си на алкохол.“

Клипът бързо събра хиляди реакции, като мнозина припомниха, че това не е първият път, в който Добрев демонстрира подобни умения. Още преди години тя показа гъвкавостта си в шоуто на Конан О’Брайън, където използва водещия като „уред“ за упражнения.

Паралелно с видеото актрисата публикува и кратък, почти ироничен списък с нещата, които обича да прави – кафе, фитнес, кратки клипове с приятели и „наслаждаване на провалени планове“. Именно последната фраза отключи вълна от въпроси сред последователите ѝ дали не намеква за промени в личния ѝ живот - може би ново гадже след раздялата с Шон Уайт.

Нина Добрев не коментира подобни предположения, но продължава да показва на последователите си в мрежата, че се радва на живота на пълни обороти.