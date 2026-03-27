Мис България: Поп фолк сцената се превърна в плаж

"Поп фолк сцената се превърна в плаж!" Това заяви Венцислава Тафкова - Мис България 2020, която сега гради кариера като фолк певица. Тя е на мнение, че сценичните тоалети на колежките ѝ, подобни на бански, са по-скоро за плажа – тенденция, която от години се налага в родния поп фолк, пише Хот Арена.
„Според мен една изпълнителка може да бъде изключително секси и въздействаща, без да е полугола на сцената“, отбелязва изпълнителката на „Совалката“, която бе заложила на една от най-облечените визии в дебитното си парче. За разлика от повечето прохождащи певици, които избират разголения и провокативен имидж, за да провокират внимание, Венцислава заложи на поло до врата и дълъг клин до глезените в първото си видео.
Все пак Миската отчита, че търсенето определя предлагането и разголените визии на певиците са естествена тенденция, продиктувана от интереса на публиката.
„Нека не забравяме, че в световен мащаб изпълнителките от години залагат на провокативна и секси визия, и тази тенденция естествено се следва“, заключва балансирано Венцислава.
Тя подготвя новото си парче, което ще излезе съвсем скоро. При премиерата му ще разберем дали и тя ще се поддаде на плажните тенденции или ще продължи да залага на личен и по-обран стил.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Те ако не се събличат
Пеенето не е силната им страна
12:08 27.03.2026
11 Делян Трайчо Китанчев
До коментар #4 от "Герп боклуци":Това ,че се чувстваш като част от неандерталски народ си е твое лично усещане ,с което е ненужно да ни занимаваш.
14:56 27.03.2026