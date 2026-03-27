Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мис България: Поп фолк сцената се превърна в плаж

27 Март, 2026 12:01 1 969 11

Снимка: Facebook
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Поп фолк сцената се превърна в плаж!" Това заяви Венцислава Тафкова - Мис България 2020, която сега гради кариера като фолк певица. Тя е на мнение, че сценичните тоалети на колежките ѝ, подобни на бански, са по-скоро за плажа – тенденция, която от години се налага в родния поп фолк, пише Хот Арена.

„Според мен една изпълнителка може да бъде изключително секси и въздействаща, без да е полугола на сцената“, отбелязва изпълнителката на „Совалката“, която бе заложила на една от най-облечените визии в дебитното си парче. За разлика от повечето прохождащи певици, които избират разголения и провокативен имидж, за да провокират внимание, Венцислава заложи на поло до врата и дълъг клин до глезените в първото си видео.

Все пак Миската отчита, че търсенето определя предлагането и разголените визии на певиците са естествена тенденция, продиктувана от интереса на публиката.

„Нека не забравяме, че в световен мащаб изпълнителките от години залагат на провокативна и секси визия, и тази тенденция естествено се следва“, заключва балансирано Венцислава.

Тя подготвя новото си парче, което ще излезе съвсем скоро. При премиерата му ще разберем дали и тя ще се поддаде на плажните тенденции или ще продължи да залага на личен и по-обран стил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    20 0 Отговор
    Ама те обличат ли се изобщо ....щото повечето пеят и се кълчат само по организъм ....

    12:04 27.03.2026

  • 2 Те ако не се събличат

    20 0 Отговор
    Никой няма да им ходи на участията
    Пеенето не е силната им страна

    12:08 27.03.2026

  • 3 баста на чалгата

    20 0 Отговор
    У нас няма такова нещо като поп фолк госпожо Тафкова.Такива като вас са цигански кръчмарси певачки облечени или съблечени качващи се по масите да въртите дирници за някое и друго евро.Чалгаки сте жалки.

    12:10 27.03.2026

  • 4 Герп боклуци

    13 2 Отговор
    Загорелия чалгар няма да ги гледа ако са облечени бря, народа е неандерталски

    Коментиран от #11

    12:11 27.03.2026

  • 5 Според мен

    11 0 Отговор
    те твърде рядко се обличат, нямат време.

    12:12 27.03.2026

  • 6 Скоро

    11 1 Отговор
    ще се превърне и нуди плаж.

    12:16 27.03.2026

  • 7 Тая завижда

    11 2 Отговор
    На по младите й колежки труженички

    12:19 27.03.2026

  • 8 010101

    11 1 Отговор
    Докато беше 18-25 годишна и се радваше на всичкото мъжко внимание, не беше "неморално" да си тотално разголена. Ама като почна да остаряваш, и най-вече - като почнаха мъжете да пренасочват вниманието си, а вероятно и ресурсите си, към следващата своего рода реколта 18-25 годишни, изведнъж "осъзна", че то всъщност не било хубаво. ХА-ХА-ХА!!!

    12:35 27.03.2026

  • 9 Ибряяя

    7 1 Отговор
    Ами то е като джуките ти. Започваш с едно, после с друго и накрая без гащи. Който не може да пее се съблича за публика. Природата ти е дала красиво лице, ама като няма мозък си оправи джуки, цици, и някой други работи!

    13:25 27.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Делян Трайчо Китанчев

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Герп боклуци":

    Това ,че се чувстваш като част от неандерталски народ си е твое лично усещане ,с което е ненужно да ни занимаваш.

    14:56 27.03.2026