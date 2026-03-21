"Мис България 2020" Венцислава Тафкова проговори за Епстийн и "подсладена измама" на богатите (ВИДЕО)

21 Март, 2026 08:40

Тафкова призовава популярните личности у нас да бъдат по-отговорни към съдържанието

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певици, модели, лица от шоубизнеса, инфлуенсъри – всички парадират с изключително скъп стандарт на живот. Но забравят за една крехка подробност – аудиторията, която ги смята за техни идоли, вярва на тази фалшиво полирана опаковка и е готова на всичко, за да я има.

За тази опасна игра на заблуди и изкуствено създадени образи говори в предаването „Студио Актуално“ една от най-популярните носителки на титлата "Мис България" у нас Венцислава Тафкова, пише Intrigi.bg.

„Нека да си говорим истината – в България колко хора могат да си позволят оригинални маркови чанти от 20-30 хиляди евро, обувки по 10 хил. евра, палта по 50-100 хиляди?! Всъщност много от тези публични личности са облечени в реплики“, разкрива пловдивската красавица, която отскоро се изявява и като певица.

И дебело подчертава, че това води до много сериозни проблеми сред подрастващото поколение, което вярва на всичко, което вижда. В един момент се получава така, че тийнейджърите искат да подражават на своите идоли и да имат същата скъпа чанта, същите маркови обувки, без да осъзнават, че това е една подсладена измама. За да си подсигурят този фалшив стандарт, те прибягват към порочни практики или в най-добрия случай амбицията за лъскав живот ги разболява, откровена е Венцислава.

Така тя обяснява и случая с момичетата на Епстийн: „За да избереш да продаваш тялото си, проблемът първо се е зародил в психиката. А за да започне от психиката, значи нещо ти влияе. И всъщност ние сме хората, които влияем на младото поколение. Неслучайно аз самата избягвам да качвам снимки на скъпи бижута или да акцентирам на марките именно защото осъзнавам колко лоша роля може да изиграе това на едно момиче в тийнейджърска възраст“, алармира Тафкова. И заключва, че манипулаторът, българският Епстийн, са всъщност социалните мрежи и самите публичните личности

Затова "Мис България" призовава популярните личности у нас да бъдат по-отговорни към съдържанието, което публикуват в социалните мрежи от една страна, а от друга – техните фенове да отсяват истината чрез критично мислене.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анита от почивка

    13 1 Отговор
    Доста е сладко млякото на нигерийския посланик. Долче вита сладък живот 🤣😅🥳

    08:44 21.03.2026

  • 2 Сега

    16 4 Отговор
    Ще ви кажа! Знаете ли лафа - Абе аз на Хора ли да си вярвам, или на чаршафа! Ей такова е положението с Венцислава - много "добродетелна" жена, истински пример! Пример - за Камасутра...

    08:45 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 въпросче

    15 0 Отговор
    "тази фалшиво полирана опаковка " червената,зад нея наистина ли е фалшива или е "Ферари" за 400 хиляди евра?!

    Коментиран от #8

    08:57 21.03.2026

  • 5 Брей?

    11 0 Отговор
    Тази много ги разбира!Явно има богат житейски опит.Да не е седяла в скута на Тиквата.

    08:57 21.03.2026

  • 6 Размисли и страсти

    14 0 Отговор
    Всички кифли са прозорливи, дълбокомислени и много морални.. като ги дават "по телевизора".

    09:17 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мазньо

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Не разбра ли,пич,Ферарито е реплика!

    09:28 21.03.2026

  • 9 Размисли на раз.поретината

    9 2 Отговор
    Мин.дил ръси мозък, узасс. лелче, концентрирай се върху обгрижване на аспуха си, ние от такива като теб акъл не щем

    09:28 21.03.2026

  • 10 ОнЯ

    4 0 Отговор
    Няма мъж който да го интересува колко струва една чанта, освен око не я плаща той!

    09:36 21.03.2026

  • 11 Тъй и не разбрах

    2 0 Отговор
    Какво е "проговори за епщайн"?. Или ние да напишем заглавие нямащо общо със съдържанието и да се отваря статията, а пък другото не ни вълнува.... Свръх качествени журналистически прийоми. Ашколсун...

    09:45 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ама

    1 0 Отговор
    скъпите бижута и вещи като ги избягва, но има, как ги е придобила, питам за един приятел само....

    10:24 21.03.2026