Агресивен шофьор ударил шамар на Мис България 2022 на пътя

Носителката на титлата Мис България 2022 Александра Кръстева стана жертва на агресия на пътя в София, след като непознат мъж и ударил шамар по време на пътен инцидент. За случилото се тя разказа първо във видео в социалните мрежи, а по-късно сподели подробности пред "Телеграф".
Инцидентът се разиграл на бул. "България", докато Кръстева шофирала автомобила си в средната лента.
По думите ѝ водач на кола, движещ се в дясната лента, започнал рязко да навлиза в нейното пространство и почти я изблъскал от пътя. Тя подала звуков сигнал, за да разбере дали шофьорът възнамерява да се престрои. Вместо това мъжът я изпреварил, засякъл я и започнал демонстративно да натиска спирачките пред автомобила ѝ.
"На няколко пъти едва избегнах удар", разказва Алекс. А при третото рязко спиране шофьорът спрял напълно, слязъл от автомобила си и се насочил към нейната кола.
"Отворих прозореца, за да попитам какво се случва, а той просто ми удари шамар и ми каза: "Какво искаш, ма?", споделя тя. След което мъжът се качил обратно в автомобила си и потеглил.
Миската признава, че е била силно шокирана, а ударът бил толкова силен, че за кратко заглъхнало едното ѝ ухо.
Малко след инцидента тя спряла на безопасно място и подала сигнал в Пътна полиция. На място пристигнал екип, който приел сигнала и започнал работа по случая.
Александра Кръстева не е успяла да запомни регистрационния номер на автомобила, но уточнява, че става дума за тъмен Volkswagen Passat. В момента полицията преглежда записи от камерите в района.
По думите ѝ разочароващо е било, че нито един от останалите шофьори не спрял, за да провери дали е добре. Но след като споделила историята си онлайн, десетки жени ѝ писали, че също са ставали жертва на подобна агресия на пътя.
Мис България 2022 изрази надежда, че случаят ѝ ще даде гласност на проблема и ще помогне за ограничаване на подобни прояви.
