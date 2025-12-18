Новини
Кийт Ричардс от The Rolling Stones навършва днес 82 г., но поради здравословните му проблеми групата отменя турнето си през 2026 г.

18 Декември, 2025 10:26 1 758 6

  • кийт ричардс-
  • рожден ден-
  • ролинг стоунс-
  • the rolling stones

Кийт Ричардс все пак се оказа по човешки уязвим

Кийт Ричардс от The Rolling Stones навършва днес 82 г., но поради здравословните му проблеми групата отменя турнето си през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кийт Ричардс е английски музикант, певец и автор на песни, и един от основателите на рок групата The Rolling Stones. Списание Rolling Stone го определя като 4-ти от 100-те най-добри китаристи. Четиринадесет песни на Ричардс, написани с вокала Мик Джагър, са в списъка на 500-те най-добри песни на всички времена на сп. Rolling Stone.

През 2023 г. Кийт Ричардс отпразнува своя 80-годишен юбилей и напомни, че тази нестихваща енергия ще остане в музиката му завинаги.

Въпреки че е герой на безбройни мемета и смешки със своята устойчивост въпреки преклонната възраст и бурен начин на живот в миналото, Кийт Ричардс все пак се оказа по човешки уязвим, пише segabg.com. Заради здравословни проблеми на 82-годишния китарист "Ролинг Стоунс" отменят планирания стадионен тур през идната 2026 г., който трябваше да обиколи Европа и Великобритания. Това заяви пред Variety източник, близък до рокдинозаврите.

Съобщението вероятно означава, че нищо не е вечно и "търкалящите се камъни" вече никога няма да правят пълноценни турнета.

Въпреки че обиколката все още не била официално анонсирана, говорител на "Ролинг Стоунс", както и концертният им пианист Чък Ливел наскоро потвърдиха пред британската преса, че групата е пред завършване на нов албум - вторият им с 35-годишния продуцент Андрю Уот - и планира турне в Обединеното кралство и Европа.

Сега обаче става ясно, че Кийт Ричардс, който навършва 82 години в четвъртък, е казал, че не може да се ангажира с предизвикателствата на още едно турне. Китаристът отдавна се бори с артрит, който той нарича "доброкачествен". Но макар да му се наложи да промени стила си на свирене, заболяването не му е попречило да изнесе стотици концерти през XXI век.

Ричардс изглеждаше в добра форма по време на кратко изпълнение в Soho Sessions, Ню Йорк преди месец. Но едно е да изпълниш три песни на сцена, а съвсем друго - да изкараш четири месеца на път.

"Ролинг Стоунс" са изнасяли турнета почти всяка година от 2000-ата насам, макар че списъкът с дати прогресивно намаляваше във всяко следващо. Причината за това е възрастта на тримата оригинални членове на групата - Мик Джагър (82), Рон Ууд (78) и Кийт Ричардс. Барабанистът на легендите Чапли Уотс почина през 2021 г. и бе заместен на сцената от дългогодишния сътрудник на Ричардс, Стив Джордан. Последната концертна обиколка на "Ролинг Стоунс", която носеше името на албума им Hackney Diamonds, включваше 20 концерта из Северна Америка в рамките на три месеца.

Все пак нов албум ще има, завършва оптимистично Variety. Андрю Уот - работил също с Лейди Гага, Ед Шийран, Елтън Джон, Ози Озбърн и "Пърл Джем" - е човекът, който помогна на "търкалящите се камъни" да завършат първия си дългосвирещ албум с нов материал от 15 години насам. Hackney Diamonds излезе през 2023 г. Кога ще се появи следващият - последен? - албум, предстои да бъде обявено.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тото 1 и Тото 2

    4 1 Отговор
    Този чичка е по-млад от самата Лили Иванова ??? Абсурд !

    09:56 18.12.2024

  • 3 ИВАН

    1 9 Отговор
    Рока не ми харесва - тряскане, праскане и крякане ...

    Коментиран от #6

    09:56 18.12.2024

  • 4 Дядо Мраз

    10 0 Отговор
    Да е жив на тези години и то при живота , който е водил в последните 50-60 год си е естинско чудо ! Браво на него !

    09:58 18.12.2024

  • 5 Факт

    0 8 Отговор
    Не мисля, че стилът му е много ритмичен и енергичен. Просто къси фрази като Майлс Дейвис с остър тембър на китарата, взет от черен блусар. По това време копират стила на блуз и джаз изпълнители. Ритъмът и мелодията ги правят другите в групата. Затова хардрок не го обичат.

    10:29 18.12.2024

  • 6 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ИВАН":

    "Бяла роза ще закичааааааааа ....." ......и хоро пред Народния !!!

    10:51 18.12.2025