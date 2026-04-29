100-годишният Дик Ван Дайк не спира да танцува и да се забавлява със съпругата си (ВИДЕО)

29 Април, 2026 17:31 1 034 6

Двойката присъства на събитие в Малибу

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният актьор Дик Ван Дайк беше забелязан в изненадващо добро настроение по време на публично събитие в Малибу, където 100-годишната звезда демонстрира жизненост, танцувайки в компанията на съпругата си Арлийн Силвър и музиканта Хърб Алпърт.

Кадри, публикувани в социалните мрежи от личния фотограф на актьора, показват Ван Дайк, който се поклаща в ритъма на музиката, седнал на стол, докато присъства на церемония по откриване на нов медицински център. Облечен небрежно – с тъмна риза с десен, панталон и шапка – той не се разделя с бастуна си, но това не му пречи да общува активно и да се усмихва, докато разговаря с 91-годишния Алпърт.

Съпругата му Арлийн Силвър наблюдава с усмивка момента, в който двете емблематични фигури от американската култура си стискат ръцете. Публикацията бързо събра реакции от фенове, които отбелязват впечатляващата енергия на актьора дори на тази възраст.

Звездата от "Мери Попинс" навърши 100 години през декември, но продължава да прави редки, но запомнящи се публични появи. В скорошно интервю за Good Morning America той призна, че не се страхува от смъртта, макар да желае „още време за живот“.

В същото време актьорът не крие и предизвикателствата на напредналата възраст. В есе, публикувано в британското издание The Sunday Times, той описва физическите ограничения, с които се сблъсква, включително трудности при придвижване и невъзможност да пътува.

Дик Ван Дайк обаче подчертава, че ключова роля за доброто му състояние има връзката му с 54-годишната му съпруга, за която се жени през 2012 г. „Тя стана моя сродна душа и любовта на живота ми“, отбелязва той, като допълва, че именно тази връзка му помага да запази жизнеността си.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  1 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    17:37 29.04.2026

