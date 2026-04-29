100-годишният Дик Ван Дайк не спира да танцува и да се забавлява със съпругата си (ВИДЕО)

Легендарният актьор Дик Ван Дайк беше забелязан в изненадващо добро настроение по време на публично събитие в Малибу, където 100-годишната звезда демонстрира жизненост, танцувайки в компанията на съпругата си Арлийн Силвър и музиканта Хърб Алпърт.

Кадри, публикувани в социалните мрежи от личния фотограф на актьора, показват Ван Дайк, който се поклаща в ритъма на музиката, седнал на стол, докато присъства на церемония по откриване на нов медицински център. Облечен небрежно – с тъмна риза с десен, панталон и шапка – той не се разделя с бастуна си, но това не му пречи да общува активно и да се усмихва, докато разговаря с 91-годишния Алпърт.

Съпругата му Арлийн Силвър наблюдава с усмивка момента, в който двете емблематични фигури от американската култура си стискат ръцете. Публикацията бързо събра реакции от фенове, които отбелязват впечатляващата енергия на актьора дори на тази възраст.

Звездата от "Мери Попинс" навърши 100 години през декември, но продължава да прави редки, но запомнящи се публични появи. В скорошно интервю за Good Morning America той призна, че не се страхува от смъртта, макар да желае „още време за живот“.

В същото време актьорът не крие и предизвикателствата на напредналата възраст. В есе, публикувано в британското издание The Sunday Times, той описва физическите ограничения, с които се сблъсква, включително трудности при придвижване и невъзможност да пътува.

Дик Ван Дайк обаче подчертава, че ключова роля за доброто му състояние има връзката му с 54-годишната му съпруга, за която се жени през 2012 г. „Тя стана моя сродна душа и любовта на живота ми“, отбелязва той, като допълва, че именно тази връзка му помага да запази жизнеността си.