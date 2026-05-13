Новини
Любопитно »
Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)

13 Май, 2026 14:31 2 634 12

  • деми мур-
  • актриса-
  • кан-
  • кинофестивал-
  • филмов фестивал-
  • фигура-
  • слаба

Изтънелите ръце на актрисата породиха притеснение сред феновете ѝ

Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Деми Мур привлече вниманието на откриването на 79-ото издание на кинофестивала в Кан с визия, която предизвика едновременно възхищение и дискусии в социалните мрежи.

63-годишната актриса се появи на червения килим във Франция с рокля без презрамки на „Жакмюс“, изцяло покрита с пайети, която подчертаваше стройната ѝ фигура и изваяни ръце. Визията беше допълнена с диамантено колие на „Шопар“ и обеци с флорални мотиви.

Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)
Снимка: БГНЕС/ EPA

Носителката на „Златен глобус“ публикува в Instagram видео заедно със своя стилист Брад Горески, в което двамата показаха в детайли подготовката за появата ѝ на червения килим.

Сред първите коментари беше този на актрисата Рита Уилсън, която написа: „Може би една от любимите ми рокли, които си носила.“

Много почитатели също похвалиха визията на звездата от „Призрак“. „Тя винаги е била красива“, отбеляза един от потребителите, а друг добави: „Изглежда зашеметяващо и роклята ѝ стои като излята.“

Паралелно с положителните реакции обаче, част от коментарите изразиха притеснение за видимо отслабналата фигура на актрисата. Някои потребители определиха ръцете ѝ като „прекалено слаби“ и поставиха въпроса за влиянието на подобни публични образи върху стандартите за красота.

„Да, тя е красива, но крайно слабата фигура не бива да бъде романтизирана“, написа един от коментиращите. Друг добави: „Надявам се да се грижи за здравето си. Много хора се тревожат за нея.“

Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Деми Мур е част от журито на тазгодишното издание на фестивала в Кан и пристигна на Френската ривиера ден преди официалното откриване. По-рано същия ден тя участва и във фотосесия с останалите членове на журито, където се появи с рокля на точки, отново дело на „Жакмюс“, комбинирана с бяла чанта, обувки на ток и светли очила.

През последните месеци външният вид на актрисата нееднократно предизвиква обществен интерес. Подобни реакции се появиха и след церемонията на Гилдията на актьорите през март, а според публикации в американски медии Деми Мур е опитала да избегне допълнителни коментари по време на тазгодишните награди „Оскар“, избирайки по-затворена визия.

Актрисата, която тази година беше отличена със „Златен глобус“ за ролята си във филма „Веществото“, неведнъж е говорила публично за натиска върху жените в Холивуд и обществените очаквания, свързани с външния вид и възрастта.

„В моменти, когато си мислим, че не сме достатъчно умни, красиви, слаби или успешни, трябва да помним собствената си стойност“, заяви Мур при получаването на наградата си по-рано тази година.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай-дрън

    14 5 Отговор
    Наконтана бабка.

    14:33 13.05.2026

  • 2 Златно вещество

    18 1 Отговор
    Започнала е да ползва от онази субстанция сигурно.

    Коментиран от #3

    14:36 13.05.2026

  • 3 Освалдо Риос

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Златно вещество":

    Нафталин?

    14:37 13.05.2026

  • 4 Деми

    10 7 Отговор
    Ще помоля , дъртите чикиори да не ме коментират .

    Коментиран от #12

    14:45 13.05.2026

  • 5 грозна работа

    12 3 Отговор
    тоя тапициран дърт скелет едвам си мъкне силиконовите балони

    14:48 13.05.2026

  • 6 Жилава????

    12 1 Отговор
    Тия дъвкали ли са я?

    15:11 13.05.2026

  • 7 щурецъ

    5 6 Отговор
    Деми Мооре изглежда мъного добъре!

    Коментиран от #11

    15:13 13.05.2026

  • 8 Да похвалиш

    8 2 Отговор
    Този скелет трябва силно да си извратен!!!!

    16:05 13.05.2026

  • 9 Това заглавие ли е

    6 2 Отговор
    На какво са се радвали? На един скелет в рокля. Да не би да е болна.На такава фигура и кучетата не се радват даже.

    16:10 13.05.2026

  • 10 мда

    4 2 Отговор
    Оглозган кокал.

    17:53 13.05.2026

  • 11 старческа слабост

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "щурецъ":

    На 63 г. е, а изглежда на 73г. Трябва и здраво хапване и тренировка, срещу загуба на мускулна маса.

    17:59 13.05.2026

  • 12 Споко!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Деми":

    Те се уплашиха и избягаха.

    18:00 13.05.2026