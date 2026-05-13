Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Деми Мур привлече вниманието на откриването на 79-ото издание на кинофестивала в Кан с визия, която предизвика едновременно възхищение и дискусии в социалните мрежи.
63-годишната актриса се появи на червения килим във Франция с рокля без презрамки на „Жакмюс“, изцяло покрита с пайети, която подчертаваше стройната ѝ фигура и изваяни ръце. Визията беше допълнена с диамантено колие на „Шопар“ и обеци с флорални мотиви.
Носителката на „Златен глобус“ публикува в Instagram видео заедно със своя стилист Брад Горески, в което двамата показаха в детайли подготовката за появата ѝ на червения килим.
Сред първите коментари беше този на актрисата Рита Уилсън, която написа: „Може би една от любимите ми рокли, които си носила.“
Много почитатели също похвалиха визията на звездата от „Призрак“. „Тя винаги е била красива“, отбеляза един от потребителите, а друг добави: „Изглежда зашеметяващо и роклята ѝ стои като излята.“
Паралелно с положителните реакции обаче, част от коментарите изразиха притеснение за видимо отслабналата фигура на актрисата. Някои потребители определиха ръцете ѝ като „прекалено слаби“ и поставиха въпроса за влиянието на подобни публични образи върху стандартите за красота.
„Да, тя е красива, но крайно слабата фигура не бива да бъде романтизирана“, написа един от коментиращите. Друг добави: „Надявам се да се грижи за здравето си. Много хора се тревожат за нея.“
Деми Мур е част от журито на тазгодишното издание на фестивала в Кан и пристигна на Френската ривиера ден преди официалното откриване. По-рано същия ден тя участва и във фотосесия с останалите членове на журито, където се появи с рокля на точки, отново дело на „Жакмюс“, комбинирана с бяла чанта, обувки на ток и светли очила.
През последните месеци външният вид на актрисата нееднократно предизвиква обществен интерес. Подобни реакции се появиха и след церемонията на Гилдията на актьорите през март, а според публикации в американски медии Деми Мур е опитала да избегне допълнителни коментари по време на тазгодишните награди „Оскар“, избирайки по-затворена визия.
Актрисата, която тази година беше отличена със „Златен глобус“ за ролята си във филма „Веществото“, неведнъж е говорила публично за натиска върху жените в Холивуд и обществените очаквания, свързани с външния вид и възрастта.
„В моменти, когато си мислим, че не сме достатъчно умни, красиви, слаби или успешни, трябва да помним собствената си стойност“, заяви Мур при получаването на наградата си по-рано тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бай-дрън
14:33 13.05.2026
2 Златно вещество
Коментиран от #3
14:36 13.05.2026
3 Освалдо Риос
До коментар #2 от "Златно вещество":Нафталин?
14:37 13.05.2026
4 Деми
Коментиран от #12
14:45 13.05.2026
5 грозна работа
14:48 13.05.2026
6 Жилава????
15:11 13.05.2026
7 щурецъ
Коментиран от #11
15:13 13.05.2026
8 Да похвалиш
16:05 13.05.2026
9 Това заглавие ли е
16:10 13.05.2026
10 мда
17:53 13.05.2026
11 старческа слабост
До коментар #7 от "щурецъ":На 63 г. е, а изглежда на 73г. Трябва и здраво хапване и тренировка, срещу загуба на мускулна маса.
17:59 13.05.2026
12 Споко!
До коментар #4 от "Деми":Те се уплашиха и избягаха.
18:00 13.05.2026