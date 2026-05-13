Слабата и жилава фигура на Деми Мур прикова погледите на фестивала в Кан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Деми Мур привлече вниманието на откриването на 79-ото издание на кинофестивала в Кан с визия, която предизвика едновременно възхищение и дискусии в социалните мрежи.

63-годишната актриса се появи на червения килим във Франция с рокля без презрамки на „Жакмюс“, изцяло покрита с пайети, която подчертаваше стройната ѝ фигура и изваяни ръце. Визията беше допълнена с диамантено колие на „Шопар“ и обеци с флорални мотиви.

Носителката на „Златен глобус“ публикува в Instagram видео заедно със своя стилист Брад Горески, в което двамата показаха в детайли подготовката за появата ѝ на червения килим.

Сред първите коментари беше този на актрисата Рита Уилсън, която написа: „Може би една от любимите ми рокли, които си носила.“

Много почитатели също похвалиха визията на звездата от „Призрак“. „Тя винаги е била красива“, отбеляза един от потребителите, а друг добави: „Изглежда зашеметяващо и роклята ѝ стои като излята.“

Паралелно с положителните реакции обаче, част от коментарите изразиха притеснение за видимо отслабналата фигура на актрисата. Някои потребители определиха ръцете ѝ като „прекалено слаби“ и поставиха въпроса за влиянието на подобни публични образи върху стандартите за красота.

„Да, тя е красива, но крайно слабата фигура не бива да бъде романтизирана“, написа един от коментиращите. Друг добави: „Надявам се да се грижи за здравето си. Много хора се тревожат за нея.“

Деми Мур е част от журито на тазгодишното издание на фестивала в Кан и пристигна на Френската ривиера ден преди официалното откриване. По-рано същия ден тя участва и във фотосесия с останалите членове на журито, където се появи с рокля на точки, отново дело на „Жакмюс“, комбинирана с бяла чанта, обувки на ток и светли очила.

През последните месеци външният вид на актрисата нееднократно предизвиква обществен интерес. Подобни реакции се появиха и след церемонията на Гилдията на актьорите през март, а според публикации в американски медии Деми Мур е опитала да избегне допълнителни коментари по време на тазгодишните награди „Оскар“, избирайки по-затворена визия.

Актрисата, която тази година беше отличена със „Златен глобус“ за ролята си във филма „Веществото“, неведнъж е говорила публично за натиска върху жените в Холивуд и обществените очаквания, свързани с външния вид и възрастта.

„В моменти, когато си мислим, че не сме достатъчно умни, красиви, слаби или успешни, трябва да помним собствената си стойност“, заяви Мур при получаването на наградата си по-рано тази година.