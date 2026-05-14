Марк Зукърбърг се запознал с жена си на опашка пред тоалетна

На 14 май 1984 г. в Уайт Плейнс, Ню Йорк се ражда Марк Елиът Зукърбърг - американският компютърен програмист и предприемач, станал световноизвестен като съосновател, председател и главен изпълнителен директор на технологичния гигант Metа социалната мрежа, позната доскоро като Facebook.
Малкият Марк расте в заможно американско семейство от еврейски произход. Баща му Едуард е зъболекар, а майка му Карън – психиатър. Марк е единственото момче сред четири деца и има три сестри (Ранди, Дона и Ариел).
Едва 12-годишен създава софтуерната програма ZuckNet. Тя свързва компютрите в дома им със зъболекарския кабинет на баща му.
Преди университета отхвърля оферти за милиони от Microsoft и AOL, които искат да купят негов музикален софтуер.
През 2012 г. се жени за Присила Чан, с която се запознава на опашка за тоалетна по време на студентско парти в Харвард. Сватбата е изненада в задния им двор, маскирана като празненство за дипломирането ѝ. Двойката има две дъщери – Максима (родена през 2015 г.) и Август (родена през 2017 г.). Заедно със съпругата си основават инициативата Chan Zuckerberg Initiative. През 2026 г. организацията инвестира сериозно в Biohub за лекуване на болести чрез AI.
През 2004 г. близнаците Уинкълвос и Дивия Нарендра го съдят, че е откраднал идеята им за социална мрежа (HarvardConnection). Зукърбърг сключва извънсъдебно споразумение за над 65 милиона долара. Докато създава прототипа на Facebook, Марк разбива личните имейл акаунти на двама редактори от студентския вестник The Harvard Crimson, за да разбере дали разследват дейността му. През 2018 г избухва най-големият му корпоративен скандал - данните на над 87 милиона потребители били неправомерно използвани за политическо влияние по време на изборите в САЩ през 2016 г., което доведе до рекордна глоба от 5 милиарда долара от FTC.
През февруари 2026 г. Зукърбърг дава първите си лични показания пред съдебно жури по дела, обвиняващи Meta, че алгоритмите съзнателно увреждат психичното здраве на децата. Потребители вече печелят многомилионни обезщетения срещу Meta за развита тежка социална зависимост.
Авторски скандали с AI
Този месец срещу него и компанията му беше заведено мащабно колективно дело от големи издателства (включително Hachette и Macmillan) за незаконно използване на защитени с авторско право книги за обучение на AI моделите на Meta.
Защо Facebook е син?
Марк страда от деутеранопия (форма на далтонизъм за червено и зелено). Синьото е цветът, който вижда най-ясно и богато. В ранните дни на Facebook личните му визитки са носели надписа: "Аз съм директорът, кучко" (I'm CEO, B****). Профилът му във Facebook е програмиран така, че опцията за блокиране от обикновени потребители е деактивирана.
Заради постоянните заплахи компанията му плаща над 23 милиона долара годишно за лична охрана и сигурност на дома му.
Напоследък Марк умишлено промени стила си – смени емблематичната си сива тениска с дебели ланци, къдрава коса и сериозни тренировки по бойни изкуства (ММА). Записа и рап кавър с T-Pain под общото име "Z-Pain".
