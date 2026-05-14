Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Марк Зукърбърг се запознал с жена си на опашка пред тоалетна

Марк Зукърбърг се запознал с жена си на опашка пред тоалетна

14 Май, 2026 14:15 1 407 23

  • марк зукърбърг-
  • рожден ден-
  • присила чан-
  • съпруга

Вижте още любопитни факти от биографията на предприемача

Марк Зукърбърг се запознал с жена си на опашка пред тоалетна - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 май 1984 г. в Уайт Плейнс, Ню Йорк се ражда Марк Елиът Зукърбърг - американският компютърен програмист и предприемач, станал световноизвестен като съосновател, председател и главен изпълнителен директор на технологичния гигант Metа социалната мрежа, позната доскоро като Facebook.

Малкият Марк расте в заможно американско семейство от еврейски произход. Баща му Едуард е зъболекар, а майка му Карън – психиатър. Марк е единственото момче сред четири деца и има три сестри (Ранди, Дона и Ариел).

Едва 12-годишен създава софтуерната програма ZuckNet. Тя свързва компютрите в дома им със зъболекарския кабинет на баща му.

Преди университета отхвърля оферти за милиони от Microsoft и AOL, които искат да купят негов музикален софтуер.

През 2012 г. се жени за Присила Чан, с която се запознава на опашка за тоалетна по време на студентско парти в Харвард. Сватбата е изненада в задния им двор, маскирана като празненство за дипломирането ѝ. Двойката има две дъщери – Максима (родена през 2015 г.) и Август (родена през 2017 г.). Заедно със съпругата си основават инициативата Chan Zuckerberg Initiative. През 2026 г. организацията инвестира сериозно в Biohub за лекуване на болести чрез AI.

През 2004 г. близнаците Уинкълвос и Дивия Нарендра го съдят, че е откраднал идеята им за социална мрежа (HarvardConnection). Зукърбърг сключва извънсъдебно споразумение за над 65 милиона долара. Докато създава прототипа на Facebook, Марк разбива личните имейл акаунти на двама редактори от студентския вестник The Harvard Crimson, за да разбере дали разследват дейността му. През 2018 г избухва най-големият му корпоративен скандал - данните на над 87 милиона потребители били неправомерно използвани за политическо влияние по време на изборите в САЩ през 2016 г., което доведе до рекордна глоба от 5 милиарда долара от FTC.

През февруари 2026 г. Зукърбърг дава първите си лични показания пред съдебно жури по дела, обвиняващи Meta, че алгоритмите съзнателно увреждат психичното здраве на децата. Потребители вече печелят многомилионни обезщетения срещу Meta за развита тежка социална зависимост.

Авторски скандали с AI

Този месец срещу него и компанията му беше заведено мащабно колективно дело от големи издателства (включително Hachette и Macmillan) за незаконно използване на защитени с авторско право книги за обучение на AI моделите на Meta.

Защо Facebook е син?

Марк страда от деутеранопия (форма на далтонизъм за червено и зелено). Синьото е цветът, който вижда най-ясно и богато. В ранните дни на Facebook личните му визитки са носели надписа: "Аз съм директорът, кучко" (I'm CEO, B****). Профилът му във Facebook е програмиран така, че опцията за блокиране от обикновени потребители е деактивирана.

Заради постоянните заплахи компанията му плаща над 23 милиона долара годишно за лична охрана и сигурност на дома му.

Напоследък Марк умишлено промени стила си – смени емблематичната си сива тениска с дебели ланци, къдрава коса и сериозни тренировки по бойни изкуства (ММА). Записа и рап кавър с T-Pain под общото име "Z-Pain".


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    13 1 Отговор
    Бяхме двамата в мъжката тоалетна.

    14:17 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Опашки има само пред женската тоалетна.Той там ли се реди?

    Коментиран от #7

    14:17 14.05.2026

  • 4 Сталин

    11 0 Отговор
    Г0вна при г0вна отиват

    14:18 14.05.2026

  • 5 да питам

    10 0 Отговор
    Ак@ли са заедно ?

    14:19 14.05.2026

  • 6 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Може да са били съкилийници.

    14:20 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    2 2 Отговор
    Ариел е мъжко име.

    Коментиран от #20

    14:23 14.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Абе тоА не беше ли дето ОТКРАДНА идеята на приятели, та после им наплати едни яки суми🤔❓
    Щото нищо не пишете за това 🤔

    Коментиран от #12

    14:24 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Герге ,

    1 0 Отговор
    Изпитваш ли глад ?!

    14:30 14.05.2026

  • 14 факуса

    2 0 Отговор
    ама там нали няма опашки

    Коментиран от #15

    14:37 14.05.2026

  • 15 Брачет,

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "факуса":

    Там има култура ... Сигурен съм , че ти , ако не ти се чака на опашка , ще идеш у градинката отвън , да свършиш работата ...

    14:48 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лена

    5 0 Отговор
    Ами зор имал човека и се редил на опашка
    там срещнал и изгората! Я да беше се редил на опашката, в България?
    230 малки общини в България нямат градски тоалетни! Зор голям, а!!!

    15:11 14.05.2026

  • 18 ЕВРЕИН КРАДЕЦ.....КО ДРУГО

    2 0 Отговор
    СЪЩО КАТО АЙНЩАЙН ОТКРАДНАЛ ТРУДА НА ФРЕНСКО СЕМЕЙСТВО ХИМИКО ФИЗИЦИ....СЪЩО КАТО БИЛИ ГЕЙТС ЕВРЕЙН НЕХРАНИМСЙКО С БУГАТИ РОДИТЕЛИ И ОКРАЛИ ЕПЪЛ В НАЧАЛНИЯ СИ ВИД...........

    15:24 14.05.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    ЛьОЛьО ПОtKE, a на мен никога не са ми липсвали безМОЗАЧните ти опити да ръсиш мозАк❗
    В коментара ми няма нищо политическо.
    Това с числата е въпрос за ШЕСТАЦИ, а не за знаещите❗
    И дано знаеш, че името на Гугъл всъщност е грешно изписано при регистрацията❗
    Ако НЕ знаеш - потърси малко инфо. ще ти е интересно преди да зададеш следващия си НЕумен въпрос😉❗

    Коментиран от #21, #22

    15:25 14.05.2026

  • 20 Да, но само в една страна,

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    а на други места е женско. Например, русалката Ариел. Да, ти имаш предвид Ариел Шарон и други подобни, но явно пропускаш русалката. Гледай по-широко на света.

    15:44 14.05.2026

  • 21 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Аз работя само с - 4@бурнет , остави Гуглето ... Шестак

    16:33 14.05.2026

  • 22 Точният с парите

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти ли си , бе ?

    16:34 14.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.