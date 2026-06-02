Джилиан Андерсън даде автограф върху плюшена вагина, притесни Дейвид Духовни с въпрос за G-точката

2 Юни, 2026 10:37 1 143 6

Актрисата активно се занимава с въпроси, свързани с женската сексуалност през последните години

Джилиан Андерсън даде автограф върху плюшена вагина, притесни Дейвид Духовни с въпрос за G-точката
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската актриса Джилиън Андерсън засрамила колегата си от „Досиетата Х“ Дейвид Духовни, пише Daily Mail.

По време на разговор с фенове на FanExpo, Андерсън го попитала за женския оргазъм. Това се случило, след като фенка помолил актрисата да се подпише на плюшена играчка, стилизирана като женски гениталии.

„Знаеш ли къде е G-точката?“, попитала го Андерсън.

Според фенката, Андерсън не само е подписала играчката, но и си е направила селфи с момичето.

„Успях също да му покажа на играчката къде е G-точката!“, признала фенката.

Джилиън Андерсън активно се занимава с въпроси, свързани с женската сексуалност през последните години. Тя публикува книгата „Искам“, в която е събрала писма от жени по целия свят за техните интимни предпочитания.

През март беше обявено, че главните герои в новите „Досиетата Х“ ще бъдат чернокожи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тцтцтцтц

    13 0 Отговор
    Повечето известни жени като остареят, започват да говорят само колко са сексуални и как се занимават с това по цял ден.

    Коментиран от #4, #6

    10:49 02.06.2026

  • 2 Време

    9 1 Отговор
    беше чернокожите да разгледате Досиетата Х, ако те не успеят нека да се включат и Петроханците, те ще успеят на 100%.

    10:51 02.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сивата котка

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тцтцтцтц":

    Ами като до тогава като са се занимавали с това да носят ракията, салатаа, на бой и на псувня, да гледат своите деца и родители, неговите родители и деца, какво друго им остава на този житейски етап?

    10:56 02.06.2026

  • 5 Преди няколко

    10 0 Отговор
    столетия именити и велики художници спореха коя е творбата олицетворяваща върха на Ренесанса, то днес се надпреварват коя по-куха мръсотия да е краят на неолибералната псевдо култура.

    11:09 02.06.2026

  • 6 свидетел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тцтцтцтц":

    .... и стават ЧленКИ на клуба "ми тууу " !

    12:10 02.06.2026