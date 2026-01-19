Новини
Звездите от "Игра на тронове" Джейсън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА)

19 Януари, 2026 16:32 2 544 7

  • джейсън момоа-
  • емилия кларк-
  • игра на тронове-
  • актьори-
  • песен за огън и лед

Актьорите, които изиграха двойка на екрана, отново са заедно в Ню Йорк

Звездите от "Игра на тронове" Джейсън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Седем години след края на "Игра на тронове" едни от най-обичаните му звезди – Емилия Кларк и Джейсън – зарадваха феновете с неочаквана среща в Ню Йорк.

Двамата се събраха на 16 януари 2026 г. зад кулисите на The Kelly Clarkson Show, където актрисата промотира новия си шпионски сериал „Ponies“. Момоа по същото време беше в града във връзка с участието си в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, където представя предстоящия си филм „The Wrecking Crew“.

Емилия Кларк публикува снимка от срещата в Instagram с коментар, който бързо стана вирусен, а Джейсън Момоа отговори с послание, адресирано към нея с култовото ѝ екранно прозвище „Калиси“. Срещата им предизвика силна вълна от реакции и носталгия сред почитателите на сериала.

"Дрого и Калиси", пишат фенове под снимката им с носталгия.

"Ню Йорк ми даде толкова много неща, за които да съм благодарна на това пътуване и точно когато си мислех, че не може да бъде по-добре... Вижте кой влезе в гримьорната ми.", пише към кадъра Емилия Кларк, на което Момоа отвръща "Обичам те, Калиси. Липсваш ми".


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Моя ако не слуша ще има : "Дракарис"

    16:35 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гошо

    3 1 Отговор
    Тоя ДжеКСън Момоа в кои филми е играл?

    Коментиран от #6

    18:52 19.01.2026

  • 6 Новичок

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гошо":

    Тя и Събина не знае !@ Калиси вика хахаха...

    19:08 19.01.2026

  • 7 цумбрум

    0 0 Отговор
    Джейсън,а не Джексън,оправете си заглавието!

    06:35 20.01.2026