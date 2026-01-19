Звездите от "Игра на тронове" Джейсън Момоа и Емилия Кларк се събраха (СНИМКА)

Седем години след края на "Игра на тронове" едни от най-обичаните му звезди – Емилия Кларк и Джейсън – зарадваха феновете с неочаквана среща в Ню Йорк.

Двамата се събраха на 16 януари 2026 г. зад кулисите на The Kelly Clarkson Show, където актрисата промотира новия си шпионски сериал „Ponies“. Момоа по същото време беше в града във връзка с участието си в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, където представя предстоящия си филм „The Wrecking Crew“.

Емилия Кларк публикува снимка от срещата в Instagram с коментар, който бързо стана вирусен, а Джейсън Момоа отговори с послание, адресирано към нея с култовото ѝ екранно прозвище „Калиси“. Срещата им предизвика силна вълна от реакции и носталгия сред почитателите на сериала.

"Дрого и Калиси", пишат фенове под снимката им с носталгия.

"Ню Йорк ми даде толкова много неща, за които да съм благодарна на това пътуване и точно когато си мислех, че не може да бъде по-добре... Вижте кой влезе в гримьорната ми.", пише към кадъра Емилия Кларк, на което Момоа отвръща "Обичам те, Калиси. Липсваш ми".