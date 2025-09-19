Новини
Любопитно »
Сиамска близначка дели вагина и съпруг със сестра си

Сиамска близначка дели вагина и съпруг със сестра си

19 Септември, 2025 13:52 509 5

  • сиамски близначки-
  • вагина-
  • съпруг-
  • кармен и лупита андраде

25-годишните сестри Андраде са родени съединени под кръста

Сиамска близначка дели вагина и съпруг със сестра си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сиамските близначки Кармен и Лупита Андраде споделиха как успяват да живеят със съпруга на едната от тях, пише People.


25-годишните сестри Андраде са родени съединени под кръста. Те споделят храносмилателни и репродуктивни органи, както и долни крайници. Друга особеност при тях е, че когато едната е будна, другата може да спи, но ако едната пие алкохол, се напиват и двете.

Като тийнейджърки момичетата отказват операция за разделяне, страхувайки се от фатални последици.

През 2024 г. Кармен се омъжва за мъж на име Даниел Маккормак. Те започват да общуват в приложение за запознанства, сближават се заради любовта си към животните и започват връзка. Според двойката оттогава постоянно ги питали за секса им. „Честно казано, не е ваша работа“, отговарял Даниел.

Кармен каза, че не разбира защо непознати са толкова любопитни да се бъркат в личния ѝ живот. Лупита също е недоволна от засиленото внимание по този въпрос. Тя каза, че често я питат дали може да се влюби в Даниел. „Обичам го само като брат“, отговори тя.

Кармен обясни, че бракът ѝ е силен, защото е изграден на уважение. Двойката винаги е отворена за разговор с Лупита и уважава личните ѝ граници. Лупита каза, че лесно толерира "романтичните взаимодействия" между сестра си и съпруга си. „Имам слушалки и телефон. Не ме интересува“, обясни тя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    1 0 Отговор
    Представете си лявата близначка, да получава оргазмите, а дясната да трябва да ражда бебетата.

    13:54 19.09.2025

  • 2 дедо

    1 0 Отговор
    Не мерси, 2 жени да ти мрънкат, а ти да еб@ш 1. Виж ако беше с 2 тела и 1 глава щях да се замисля.

    13:58 19.09.2025

  • 3 Тц, тц, тц!

    1 0 Отговор
    Това трябва да нещо како божанков и манол Пейков!🤥

    13:58 19.09.2025

  • 4 Тпите миссирки

    0 0 Отговор
    Намирам това за доста извратено. Не знам защо ни го налагане за нещо интересно, като е просто гадно!

    14:01 19.09.2025

  • 5 Не им е лесно

    0 0 Отговор
    На сиамските близнаци и на близнаците въобще. Аз не мога да изтрайвам някой да се прави на мен, а пък да прилича още повече. Добре, че съм one of a kind без двойници иначе щях да ги пребивам за добро утро и за лека нощ.

    14:01 19.09.2025