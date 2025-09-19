Сиамска близначка дели вагина и съпруг със сестра си

Сиамските близначки Кармен и Лупита Андраде споделиха как успяват да живеят със съпруга на едната от тях, пише People.

25-годишните сестри Андраде са родени съединени под кръста. Те споделят храносмилателни и репродуктивни органи, както и долни крайници. Друга особеност при тях е, че когато едната е будна, другата може да спи, но ако едната пие алкохол, се напиват и двете.

Като тийнейджърки момичетата отказват операция за разделяне, страхувайки се от фатални последици.

През 2024 г. Кармен се омъжва за мъж на име Даниел Маккормак. Те започват да общуват в приложение за запознанства, сближават се заради любовта си към животните и започват връзка. Според двойката оттогава постоянно ги питали за секса им. „Честно казано, не е ваша работа“, отговарял Даниел.

Кармен каза, че не разбира защо непознати са толкова любопитни да се бъркат в личния ѝ живот. Лупита също е недоволна от засиленото внимание по този въпрос. Тя каза, че често я питат дали може да се влюби в Даниел. „Обичам го само като брат“, отговори тя.

Кармен обясни, че бракът ѝ е силен, защото е изграден на уважение. Двойката винаги е отворена за разговор с Лупита и уважава личните ѝ граници. Лупита каза, че лесно толерира "романтичните взаимодействия" между сестра си и съпруга си. „Имам слушалки и телефон. Не ме интересува“, обясни тя.