Кирил Темелков в Баку: Зеленият енергиен коридор е следващата крачка в партньорството с Азербайджан

„По дългосрочния договор между двете държавни компании България осигурява съществена част от доставките на природен газ за вътрешно потребление на страната ни. Общото количество на доставения до страната ни природен газ от Азербайджан е над 60% от годишното ни потребление. Същевременно, част от това количество се разпределя към пазарите в съседните държави, така че както за България, така и за съседните ни страни Азербайджан е надежден и съществен партньор.

Това е и причината да водим активни преговори с Министерството на енергетиката на Азербайджан за разширяване на мащаба на това сътрудничество. Зеленият енергиен коридор (AGTB) е логична стъпка в тази посока, защото свързаността и диверсификацията са двата ключови фактора за гарантиране на енергийната сигурност в региона.“

Това заяви заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков по време на традиционния Енергиен форум в Баку. Събитието се провежда в рамките на 31-ото издание на Енергийната седмица в азербайджанската столица - една от най-големите и престижни платформи за глобален енергиен диалог. Министерската пленарна дискусия премина под надслова „Международно сътрудничество за устойчиво и диверсифицирано енергийно бъдеще“, в нея участва и Кристина Бореро, директор „Енергийна сигурност“ в Главна дирекция „Енергетика" на ЕК.

„България играе стратегическа роля за укрепване на регионалната енергийна свързаност“, категоричен бе Темелков.

Той постави акцент на ключовото значение на Зеления енергиен коридор: „Проектът, иницииран още през 2024 г. от президентите Радев и Алиев, ще разшири възможностите за пренос и търговия с възобновяема електроенергия между двата региона. Работим интензивно по реализацията му и планираме да започнем предварително технико-икономическо проучване още през тази година съвместно с партньорите ни от Азербайджан, Турция и Грузия.“

Заместник-министърът изтъкна значението и активната роля на България електроенергиен коридор „Изток-Запад“: „Това е мащабен проект за регионална свързаност, който обхваща страните от Балканския и Апенинския полуостров. Той ще създаде още по-добри перспективи за бъдещата реализация и на Зеления газов коридор (AGTB), свързващ Каспийския регион с електроенергийните мрежи в Югоизточна Европа. Проекти като тези са решаващи в контекста на по-пълноценното оползотворяване на потенциала за производство на електроенергия от възобновяеми източници в отделните държави, в това число и съществения потенциал на Каспийския регион.“

По думите на Темелков, устойчивият енергиен преход изисква паралелно развитие на инфраструктурата, съоръженията за съхранение на енергия и нисковъглеродните технологии: „България ще продължи да надгражда и да подкрепя инвестициите в този аспект, защото именно диверсификацията в производството и разпределението на енергия създава предпоставки за високо ниво на енергийна независимост, сигурност в региона, надеждност и достъпност на енергията за обществото“.

В Баку Кирил Темелков разговаря и със заместник-министъра на енергетиката на Република Азербайджан Орхан Зейналов. Двете страни потвърдиха ангажиментите си към следващите стъпки по реализирането на Зеления енергиен коридор (AGTB): иницииране на междуправителствено споразумение между четирите държави по маршрута на проекта и изготвяне на детайлна пътна карта за подготовката и изпълнението му.

Заместник-министърът проведе среща и с азербайджанската държавна компания SOCAR. Разговорите бяха фокусирани върху задълбочаването на регионалното сътрудничество и възможностите за реализация на съвместни проекти от взаимен интерес.