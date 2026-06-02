Кирил Темелков в Баку: Зеленият енергиен коридор е следващата крачка в партньорството с Азербайджан

2 Юни, 2026 15:31 353 5

Енергийната сигурност се осигурява от диверсификацията и междусистемната свързаност, заяви заместник-министърът на енергетиката по време на енергийния форум в Баку

Кирил Темелков в Баку: Зеленият енергиен коридор е следващата крачка в партньорството с Азербайджан - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„По дългосрочния договор между двете държавни компании България осигурява съществена част от доставките на природен газ за вътрешно потребление на страната ни. Общото количество на доставения до страната ни природен газ от Азербайджан е над 60% от годишното ни потребление. Същевременно, част от това количество се разпределя към пазарите в съседните държави, така че както за България, така и за съседните ни страни Азербайджан е надежден и съществен партньор.

Това е и причината да водим активни преговори с Министерството на енергетиката на Азербайджан за разширяване на мащаба на това сътрудничество. Зеленият енергиен коридор (AGTB) е логична стъпка в тази посока, защото свързаността и диверсификацията са двата ключови фактора за гарантиране на енергийната сигурност в региона.“

Това заяви заместник-министърът на енергетиката Кирил Темелков по време на традиционния Енергиен форум в Баку. Събитието се провежда в рамките на 31-ото издание на Енергийната седмица в азербайджанската столица - една от най-големите и престижни платформи за глобален енергиен диалог. Министерската пленарна дискусия премина под надслова „Международно сътрудничество за устойчиво и диверсифицирано енергийно бъдеще“, в нея участва и Кристина Бореро, директор „Енергийна сигурност“ в Главна дирекция „Енергетика" на ЕК.

„България играе стратегическа роля за укрепване на регионалната енергийна свързаност“, категоричен бе Темелков.

Той постави акцент на ключовото значение на Зеления енергиен коридор: „Проектът, иницииран още през 2024 г. от президентите Радев и Алиев, ще разшири възможностите за пренос и търговия с възобновяема електроенергия между двата региона. Работим интензивно по реализацията му и планираме да започнем предварително технико-икономическо проучване още през тази година съвместно с партньорите ни от Азербайджан, Турция и Грузия.“

Заместник-министърът изтъкна значението и активната роля на България електроенергиен коридор „Изток-Запад“: „Това е мащабен проект за регионална свързаност, който обхваща страните от Балканския и Апенинския полуостров. Той ще създаде още по-добри перспективи за бъдещата реализация и на Зеления газов коридор (AGTB), свързващ Каспийския регион с електроенергийните мрежи в Югоизточна Европа. Проекти като тези са решаващи в контекста на по-пълноценното оползотворяване на потенциала за производство на електроенергия от възобновяеми източници в отделните държави, в това число и съществения потенциал на Каспийския регион.“

По думите на Темелков, устойчивият енергиен преход изисква паралелно развитие на инфраструктурата, съоръженията за съхранение на енергия и нисковъглеродните технологии: „България ще продължи да надгражда и да подкрепя инвестициите в този аспект, защото именно диверсификацията в производството и разпределението на енергия създава предпоставки за високо ниво на енергийна независимост, сигурност в региона, надеждност и достъпност на енергията за обществото“.

В Баку Кирил Темелков разговаря и със заместник-министъра на енергетиката на Република Азербайджан Орхан Зейналов. Двете страни потвърдиха ангажиментите си към следващите стъпки по реализирането на Зеления енергиен коридор (AGTB): иницииране на междуправителствено споразумение между четирите държави по маршрута на проекта и изготвяне на детайлна пътна карта за подготовката и изпълнението му.

Заместник-министърът проведе среща и с азербайджанската държавна компания SOCAR. Разговорите бяха фокусирани върху задълбочаването на регионалното сътрудничество и възможностите за реализация на съвместни проекти от взаимен интерес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    2 0 Отговор
    Зам министърът е в грешка.
    Диверсификацията само задълбочи енергийната несигурност. Няма как да си отрежеш клона и да чакаш сигурност.

    Коментиран от #3

    15:34 02.06.2026

  • 2 Любопитен

    0 0 Отговор
    Черпака къде е? Той най ги разбира.

    15:35 02.06.2026

  • 3 ха, ха, ха...

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Факт":

    Ти на кой клон си седнал, че се тревожиш за отрязания? Твоя клон вече го няма, колкото и да ти е мъчно. Ние ти предлагаме друг клон и ако искаш седни на него, няма да те изгоним.

    15:43 02.06.2026

  • 4 Да бе ,да ! 🤔

    2 0 Отговор
    " Енергийната сигурност се осигурява от диверсификацията " / Зависимостта ни само от щатско-турски източници (азерските тръбопроводи , които са Турски ) в никакъв случай НЕ Е "диверсификация" !

    15:46 02.06.2026

  • 5 явер

    0 0 Отговор
    Кирил Темелков е човек на Кирил Гегов, бивш шеф на "Булгаргаз холдинг". Те са от Гоце Делчев и го направи първо шеф на Набуко България, после Булгартрансгаз, в колко борда не зная вече, после фирми за търговия с газ и ток, сега зам. министър, голям службогонец. Вярна е приказката, имаш ли вуйчо владика, ще станеш поп.

    16:00 02.06.2026

