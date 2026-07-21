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Звездата от "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа драматична промяна (ВИДЕО)

Звездата от "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа драматична промяна (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 17:58 748 0

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  • сериал

Актрисата изостави традиционния си кафяв цвят на косата

Звездата от "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа драматична промяна (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата от сериала "Шепот от отвъдното" и хорър класиката "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа нова визия преди началото на снимките на десетия сезон на телевизионната драма „9-1-1“.

47-годишната актриса публикува в Instagram видео, в което се появява със светлоруса коса, след като през предходния сезон носеше червен цвят. „Готова с прическата за сезон 10. Да започваме“, написа тя към кадрите.

Промяната е направена за образа на Мади Хан, оператор в спешния телефонен център на Лос Анджелис. Хюит участва в сериала от втория сезон и героинята ѝ се превърна в една от централните фигури в продукцията.

Актрисата посочи, че за новия цвят са се погрижили фризьорите Ники Лий и Тарин Хюстън от салона Nine Zero One. Публикацията предизвика положителни реакции сред почитателите, като част от тях отбелязаха, че новата прическа създава очаквания и за промени в сюжетната линия на Мади.

„9-1-1“ проследява работата и личния живот на пожарникари, полицаи, парамедици и оператори на спешни повиквания в Лос Анджелис. В актьорския състав са още Анджела Басет, Оливър Старк, Райън Гузман, Айша Хайндс и Кенет Чой.

ABC потвърди, че сериалът ще се завърне с десети сезон през есента на 2026 г. Точната премиерна дата все още не е обявена.

Новата визия идва година след като Дженифър Лав Хюит разказа за дългосрочното отражение на коментарите за външността ѝ в началото на кариерата. Актрисата призна, че силната сексуализация и постоянният интерес към тялото ѝ са засенчвали работата ѝ и са я накарали да се колебае дали да се завърне към поредицата „Знам какво направи миналото лято“.

Доскорошната брюнетка добива широка популярност през 90-те години със сериала „Парти за петима“, последван от участията ѝ в „Знам какво направи миналото лято“, „Разбивачки на сърца“ и „Шепот от отвъдното“.


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