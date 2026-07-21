Звездата от "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа драматична промяна (ВИДЕО)

Звездата от сериала "Шепот от отвъдното" и хорър класиката "Знам какво направи миналото лято" Дженифър Лав Хюит показа нова визия преди началото на снимките на десетия сезон на телевизионната драма „9-1-1“.

47-годишната актриса публикува в Instagram видео, в което се появява със светлоруса коса, след като през предходния сезон носеше червен цвят. „Готова с прическата за сезон 10. Да започваме“, написа тя към кадрите.

Промяната е направена за образа на Мади Хан, оператор в спешния телефонен център на Лос Анджелис. Хюит участва в сериала от втория сезон и героинята ѝ се превърна в една от централните фигури в продукцията.

Актрисата посочи, че за новия цвят са се погрижили фризьорите Ники Лий и Тарин Хюстън от салона Nine Zero One. Публикацията предизвика положителни реакции сред почитателите, като част от тях отбелязаха, че новата прическа създава очаквания и за промени в сюжетната линия на Мади.

„9-1-1“ проследява работата и личния живот на пожарникари, полицаи, парамедици и оператори на спешни повиквания в Лос Анджелис. В актьорския състав са още Анджела Басет, Оливър Старк, Райън Гузман, Айша Хайндс и Кенет Чой.

ABC потвърди, че сериалът ще се завърне с десети сезон през есента на 2026 г. Точната премиерна дата все още не е обявена.

Новата визия идва година след като Дженифър Лав Хюит разказа за дългосрочното отражение на коментарите за външността ѝ в началото на кариерата. Актрисата призна, че силната сексуализация и постоянният интерес към тялото ѝ са засенчвали работата ѝ и са я накарали да се колебае дали да се завърне към поредицата „Знам какво направи миналото лято“.

Доскорошната брюнетка добива широка популярност през 90-те години със сериала „Парти за петима“, последван от участията ѝ в „Знам какво направи миналото лято“, „Разбивачки на сърца“ и „Шепот от отвъдното“.