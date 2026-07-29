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Актьорите от „Дунав мост“ 27 години по-късно: Къде са днес звездите на прехода?

Актьорите от „Дунав мост“ 27 години по-късно: Къде са днес звездите на прехода?

29 Юли, 2026 12:14 1 791 15

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Житейският и професионален път на Йоана Буковска, Стефка Янорова, скандалите зад кулисите и споменът за покойните таланти Чочо Попйорданов и Иван Ласкин

Актьорите от „Дунав мост“ 27 години по-късно: Къде са днес звездите на прехода? - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

През есента на 1999 г. българският ефир бе разтърсен от премиерата на седемсерийния телевизионен филм „Дунав мост“ на режисьора Иван Андонов и сценариста Георги Мишев. Продукцията на БНТ бързо се превърна в болезнено откровено огледало на тежкия преход. Историята около заснемането на сериала и съдбата на главните действащи лица продължават да вълнуват поколения българи.

Рекордна гледаемост и обществени скандали: Феноменът от 1999 г.

„Дунав мост“ държи един от най-големите рекорди в историята на родното телевизионерство. Поредицата събира пред екраните над 5 милиона зрители, което за времето си представлява почти цялото телевизионно население на страната.

Успехът обаче е съпроводен от невиждани за епохата скандали. Филмът е подложен на остра критика от страна на политици, интелектуалци и Светия синод. Причините са две:

Суровата и вулгарна реалност: Продукцията показва без козметика корупцията, мутренските години, проституцията и безнадеждността на провинциалния град.

Разголените сцени: Еротичните кадри с участието на младата Йоана Буковска предизвикват шок в консервативното общество. Стига се до там, че в Народното събрание се провеждат дебати дали БНТ трябва да излъчва подобно съдържание в праймтайма. Въпреки опитите за цензура, скандалът само вдига рейтинга до небесата и изстрелва кариерите на актьорите.

Йоана Буковска-Давидова (Стела) – Иконата на българското кино

Ролята на красивата, наивна и уязвима Стела се превърна в трамплин за Йоана Буковска. След феноменалния старт, тя доказа, че притежава огромен драматичен мащаб. Буковска изигра десетки запомнящи се образи в Театър „Българска армия“ и на екрана. Истински фурор направи години по-късно в сериала „Откраднат живот“ като безкомпромисната Виолета Захариева. Към 2026 г. актрисата продължава да бъде сред най-уважаваните имена в гилдията, като съчетава театралните си ангажименти с участия в моноспектакли, кино проекти и отглеждането на своите близнаци.

Стефка Янорова (Роси) – Обаянието на театралната сцена

Стефка Янорова, която влезе в обувките на Роси, затвърди статута си на една от най-обичаните български актриси. След сериала кариерата ѝ се разви изключително стабилно. Освен емблематичните си роли в театъра, тя направи мащабни телевизионни участия в популярни поредици като „Стъклен дом“ и „Ние, нашите и вашите“. Янорова остава вярна на класата си, като съчетава киното с роли на сцената на Театър „Българска армия“, печелейки любовта на публиката с естествената си и топла игра.

Николай Урумов (Луко) – Майсторът на комедията и сатирата

В ролята на корумпирания и безскрупулен митничар Луко Луков блесна Николай Урумов. Неговият персонаж бе толкова убедителен, че се превърна в нарицателно за епохата на ранния капитализъм. Урумов използва този успех, за да разгърне мащабен комедиен и сатиричен талант. Той е сред най-продуктивните български актьори с десетки роли в Сатиричния театър, Народния театър и в киното. Днес той успешно се изявява и като театрален режисьор, поставяйки хитови пиеси из цялата страна.

Христо Мутафчиев (Ачо) – Сила на духа и лидерство

Младият тогава Христо Мутафчиев изигра ролята на ексцентричния бивш затворник Ачо. „Дунав мост“ бе само началото на един бурен професионален път. Мутафчиев се превърна в едно от най-влиятелните лица в българската култура, заемайки поста председател на Съюза на артистите в България (САБ). Въпреки тежкия инсулт, който преживя преди години, той демонстрира нечувана воля за живот, върна се на сцената и продължава активно да защитава правата на българските артисти и до днес.

Анастасия Ингилизова (Еми) – Откритието на Иван Андонов

Ролята на Еми бе поверена на младата тогава Анастасия Ингилизова. Нейното екранно присъствие и силно излъчване веднага привлякоха вниманието на критиците. След сериала Ингилизова се отдаде изцяло на театъра, като се превърна в едно от водещите лица на Театър „Българска армия“. Тя натрупа десетки роли в класически и съвременни пиеси. През годините направи и успешни роли в киното и дублажа.

Ветераните и трагичните загуби: Чочо, Ласкин и Георги Русев

Сериалът събра на едно място утвърдени класици и изгряващи бунтари, някои от които днес вече не са сред нас:

  • Георги Русев (Бащата на Луко): Патриархът на българската комедия направи феноменална поддържаща роля в сериала, внасяйки характерния си пиперлив хумор. Големият актьор ни напусна през 2011 г., оставяйки златна следа в киното ни.
  • Петър (Чочо) Попйорданов (Джими): Любимецът на публиката направи изключителна роля. Неговият бунтарски дух и чар вдхнаха живот на Джими. Чочо остана на върха в Народния театър, но си отиде нелепо през май 2013 г. след трагично падане.
  • Иван Ласкин (Влади): Изиграл брата на Джими, Ласкин беше известен с пиперливия си език и неподправен мъжки чар. Освен с ролите си, той остана в паметта на хората с ярката си и честна обществена позиция. Ласкин почина в началото на 2019 г. след здравословни усложнения.

Мостът, който свърза две епохи

Днес, почти три десетилетия след премиерата си, „Дунав мост“ вече не е просто телевизионен сериал, а безценен исторически документ. Той улови духа на едно бурно, хищно и същевременно изпълнено с надежда време, което промени съдбата на милиони българи. Макар част от актьорите да си отидоха твърде рано, а други да извървяха пътя до върховете на родното изкуство, образът на „моста“ остава силен и актуален. Той продължава да символизира вечния преход на човека между миналото и бъдещето, между разрухата и съзиданието, напомняйки ни за цената, която българското общество плати по пътя към своята свобода.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И кой

    24 3 Отговор
    създаде мутрите ? ДС и БКП ! Най - верните и продажни ги оставиха все още живи , бизнесмени .

    Коментиран от #3

    12:17 29.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Логично

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "И кой":

    На тях сега се крепи евроатлантизма - първи натовци .

    12:22 29.07.2026

  • 4 Киноман

    25 5 Отговор
    Много елементарен и далеч от тогавашната действителност филм. Как изчислиха, че го гледали 5млн българи? Артистите и тогава играеха надуто и фалшиво и сега са бездарни. Като е "класика" защо не го повтарят и колко ще го гледат. Със сигурност по-малко от гледалите повторението "На всеки километър"

    Коментиран от #5, #6

    12:27 29.07.2026

  • 5 Лопата Орешник

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киноман":

    Страхотен анализ придружен със страхотен пример! Браво колега, в десетката си!

    12:30 29.07.2026

  • 6 владо въргала

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "Киноман":

    а филма "шменти капели" даже не смеят да го излъчат по официалните телевизии!

    12:30 29.07.2026

  • 7 Каква икона

    5 1 Отговор
    Дърта фукла

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  • 8 Планът "Голгота"

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    Сериалите на прехода - перачница за слабоумни акъли

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  • 9 Валентин ангелов

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    Боклуци.

    12:57 29.07.2026

  • 10 Режисьор

    2 0 Отговор
    В сериала, Георги Русев изигра бащата на Джими и Влади.

    13:14 29.07.2026

  • 11 Хмм

    4 1 Отговор
    абсолютна тъпня

    13:17 29.07.2026

  • 12 Маслинка

    6 2 Отговор
    Какви актьори? Буковска се прочу, като си показа пъпките приличащи на цицки, но да не би да се е прочута по света с някоя роля и ниЙ да нИ смЙе разбрали а?!!!

    13:21 29.07.2026

  • 13 Хмм

    3 0 Отговор
    "Хайка за вълци" и "Църква за вълци" са по-добри

    13:22 29.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анета Димитрова

    0 0 Отговор
    Най-тъпия сериал от времената на прехода, ако нацията е затъпяла 20 % е по вина на замесените в този бълвоч.

    13:54 29.07.2026