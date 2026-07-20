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Зендая си навлече критики заради обеци на над 3000 години за излъчването на "Одисея" (СНИМКИ)

Зендая си навлече критики заради обеци на над 3000 години за излъчването на "Одисея" (СНИМКИ)

20 Юли, 2026 17:58 908 6

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  • златно съкровище-
  • иран

Златните обеци са част от древно иранско съкровище

Зендая си навлече критики заради обеци на над 3000 години за излъчването на "Одисея" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зендая предизвика критики, след като се появи с обеци, включващи древни ирански златни медальони, по време на представянето на филма „Одисея“ в Лондон.

29-годишната актриса, която изпълнява ролята на богинята Атина в екранизацията на Кристофър Нолан, съчета накитите с бяла рокля на Jacquemus. Визията е подбрана от дългогодишния ѝ стилист Лоу Роуч.

Златните дискове датират от първото хилядолетие пр.н.е. и са приписвани на съкровището от Зивие, открито в северозападната част на Иран през 40-те години на ХХ век. Произходът на отделни предмети, свързвани с находката, обаче е предмет на продължаващи спорове, тъй като много от тях не са открити при документирани археологически разкопки.

Лондонският бижутер Глен Спиро е поставил древните медальони в обков от 18-каратово жълто злато и диаманти. По-късно обеците са придобити от бижутерийната компания Barron London.

От компанията заявиха, че артефактите са закрепени чрез щадяща система, която не променя и не уврежда оригиналните предмети. Според позицията им накитите могат да насочат вниманието към историческото и художественото наследство на Иран.

Появата на Зендая обаче предизвика дебат в социалните мрежи. Част от потребителите заявиха, че предмети с подобна възраст и културна стойност трябва да бъдат съхранявани в музей, а не използвани като модни аксесоари. Други поставиха въпроси за начина, по който те са били изнесени от Иран, и за законността на последващата им търговия.

„Като студент по археология ненавиждам това. Те трябва да бъдат в музей“, гласи един от коментарите.

„Харесвам Зендая, но не смятам, че бижута на 3000 години трябва да бъдат предоставяни на когото и да било“, написа друг потребител.

Сред реакциите имаше и призив вместо оригиналните предмети да бъдат използвани копия. Някои потребители защитиха актрисата и определиха спора като преувеличен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това вероятно са копия

    7 1 Отговор
    Никой не би рискувал да повреди артефакти на 3000 г. за една фотосесия.

    Коментиран от #3

    18:06 20.07.2026

  • 2 Кофти

    11 1 Отговор
    А защо Зендая играе Атина? Не е ли малко мургава?

    18:10 20.07.2026

  • 3 Бат Сали

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това вероятно са копия":

    Същински като истинско е, тя ми е братчедка, с коня я закарах. Баба ми да не доживей до 200, ако лъжем, заклевам се

    18:13 20.07.2026

  • 4 Това черно животно

    11 0 Отговор
    и богинята Атина са две абсолютно несъвместими противоположности.
    С цялото ми уважение към афромаймуните трябва да им припомня че царица Клеопатра е била бяла и с потекло на древните гърци но обратния вариант е абсурден.

    18:16 20.07.2026

  • 5 Без име

    5 0 Отговор
    На мен богинята Атина не ми мяза на маслина.

    18:19 20.07.2026

  • 6 Без име

    5 0 Отговор
    На мен богинята Атина не ми мяза на черна маслина.

    18:20 20.07.2026