Зендая си навлече критики заради обеци на над 3000 години за излъчването на "Одисея" (СНИМКИ)

Зендая предизвика критики, след като се появи с обеци, включващи древни ирански златни медальони, по време на представянето на филма „Одисея“ в Лондон.

29-годишната актриса, която изпълнява ролята на богинята Атина в екранизацията на Кристофър Нолан, съчета накитите с бяла рокля на Jacquemus. Визията е подбрана от дългогодишния ѝ стилист Лоу Роуч.

Zendaya’s earrings weren’t “stolen artifacts.” The earrings were legally loaned by Barron London. Some scholars debate the provenance of parts of the Ziwiye Hoard, but that’s not the same as saying the jewelry was stolen or unethically sourced.



Most accounts state that the… pic.twitter.com/N6kujLRQnk — a (@annaforthedrama) July 13, 2026

Златните дискове датират от първото хилядолетие пр.н.е. и са приписвани на съкровището от Зивие, открито в северозападната част на Иран през 40-те години на ХХ век. Произходът на отделни предмети, свързвани с находката, обаче е предмет на продължаващи спорове, тъй като много от тях не са открити при документирани археологически разкопки.

Лондонският бижутер Глен Спиро е поставил древните медальони в обков от 18-каратово жълто злато и диаманти. По-късно обеците са придобити от бижутерийната компания Barron London.

Zendaya faces backlash again after wearing 3,000-year-old Glenn Spiro earrings at 'The Odyssey' London photocall.



The earrings feature authentic gold discs from the Ziwiye Treasure, dating to the 8th–7th century BCE in northwestern Iran. pic.twitter.com/XCibVaAGUu — 21  (@thegala21) July 14, 2026

От компанията заявиха, че артефактите са закрепени чрез щадяща система, която не променя и не уврежда оригиналните предмети. Според позицията им накитите могат да насочат вниманието към историческото и художественото наследство на Иран.

Появата на Зендая обаче предизвика дебат в социалните мрежи. Част от потребителите заявиха, че предмети с подобна възраст и културна стойност трябва да бъдат съхранявани в музей, а не използвани като модни аксесоари. Други поставиха въпроси за начина, по който те са били изнесени от Иран, и за законността на последващата им търговия.

„Като студент по археология ненавиждам това. Те трябва да бъдат в музей“, гласи един от коментарите.

„Харесвам Зендая, но не смятам, че бижута на 3000 години трябва да бъдат предоставяни на когото и да било“, написа друг потребител.

Сред реакциите имаше и призив вместо оригиналните предмети да бъдат използвани копия. Някои потребители защитиха актрисата и определиха спора като преувеличен.