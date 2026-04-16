Излязоха първи кадри от филма, в който Вал Килмър е пресъздаден с изкуствен интелект (ВИДЕО)

Излязоха първи кадри от филма, в който Вал Килмър е пресъздаден с изкуствен интелект (ВИДЕО)

16 Април, 2026 16:58 551 2

Семейството на актьора е дало своето разрешение, понеже преди кончината си той е искал да участва

Излязоха първи кадри от филма, в който Вал Килмър е пресъздаден с изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Кадри: YouTube
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият трейлър на филма, в който Вал Килмър е пресъздаден с изкуствен интелект, дебютира на изложението на „СинемаКон“ в Лас Вегас, предаде Асошиейтед прес.

В лентата, носеща заглавието As Deep as the Grave Вал Килмър е в ролята на отец Финтан - католически свещеник и индиански спиритуалист, а трейлърът показва героя му в различни възрасти.

Вал Килмър почина миналата година на 65 години, а използването на негова версия, генерирана чрез изкуствен интелект, предизвика дебати още при обявяването на проекта, пише БТА.

Продуцентският екип зад филма защити решението си като етично, подчертавайки, че са работили със семейството на актьора и Съюза на актьорите. Наследниците са дали съгласие, получили са компенсация и са съдействали с архивни материали, пояснява Асошиейтед прес.

Филмът проследява дейността на археолози, работещи в щата Аризона, и изследва историята на народа навахо. В главните роли са Абигейл Лори и известният от филмите за Хари Потър актьор Том Фелтън.

Продуцентите определят използването на подобна технология като рисковано, но се позовават на принципите за съгласие, компенсация и сътрудничество. Те подчертават, че не разглеждат образа като директно актьорско изпълнение на Килмър, а като негова дигитална интерпретация.

Създателите на лентата сравняват подхода си с този на актьорите, превъплъщаващи се в исторически фигури, допълва още Асошиейтед прес.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

  • 1 киното умира

    Евреите продуценти отварят шампанското. Холивудските звезди с многомилионни договори ще се редят на опашка за помощи за безработица. Следват оператори, монтажисти и накрая самите режисьори. След 10 години почти няма да има филми без "оптимизирани разходи". Киното като модерно изкуство, което формира мирогледа на цели поколения през 20-ти век, ще умре тотално. "Идиокрация" преди 20 години беше предупреждение, скоро ще е реалност.

    17:20 16.04.2026

  • 2 Идън

    Това НЕ Е Вал Килмър- липсва ми излъчването на истинския Вал Килмър. За мен най- великата му роля е тази на Дюк Холидей-,, Тумбстоун,,.Любима сцена- срещата с Джони Ринго и намигването при дуела.RIP-беше неподражаем .

    17:23 16.04.2026