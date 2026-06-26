Новини
Любопитно »
Голям астероид ще се размине със Земята в събота

Голям астероид ще се размине със Земята в събота

26 Юни, 2026 13:58 790 5

  • астероид-
  • космос-
  • земя-
  • планета

Астероидът ще може дори да се наблюдава, но с необходимото оборудване

Голям астероид ще се размине със Земята в събота - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Астероид ще премине в близост до Земята в събота - без риск от сблъсък, и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, информира АФП, позовавайки се на Европейската космическа агенция (ЕКА).

"Близко преминаване покрай Земята на обект с подобни размери се случва на всеки няколко години, като този път ярката и близка Луна може да попречи на наблюдението му в момента, когато астероидът ще бъде най-близо", каза Хуан Луис Кано от отдела за планетарна отбрана на ЕКА, цитиран от БТА.

Открит през 1997 г. и кръстен (152637) 1997 NC1, скалистият обект е с приблизителни размери между 750 и 1650 метра, според изчисления, базирани на оценката на неговото албедо (количеството слънчева светлина, което отразява). Според други оценки на албедото му, астероидът може да е по-малък, отбелязва ЕКА.

Обектът ще премине най-близо до Земята в събота в 11:14 часа по Гринуич със скорост 8,9 километра в секунда. Тогава той ще се намира на разстояние 2 559 461 километра от нашата планета. Това се равнява на 6,66 пъти разстоянието между Земята и Луната, което означава, че вероятността от сблъсък е нулева, отбелязва АФП.

Астероидът ще може да бъде наблюдаван от регионите на Северното полукълбо по време на приближаването си, почти навсякъде в момента, когато ще се намира най-близо до Земята, и само от Южното полукълбо, когато се отдалечава от нашата планета.

В частите от света, където ще бъде нощ, теоретично той ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или дори мощни бинокли, посочват от Европейската космическа агенция.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 жгхйд

    7 0 Отговор
    Жалко

    14:03 26.06.2026

  • 2 Брах, бряг,

    5 1 Отговор
    а не мое ле а кръшне манку на кае Брюсел!? Чи свруши уаа рабутъ...

    14:35 26.06.2026

  • 3 Георги Филипов

    3 1 Отговор
    Честно, да ви кажа, вероятно би било добре да изпраска или САЩ или Китай, но като се замисля по-добре не.
    Изкусително е да речем, да прасне Вашингтон, където тъкмо са се събрали всички милиардери и трилионера. Или Пекин, тъкмо като заседават комунистите в някой дворец.
    Обаче, няма да е добре, защото ще предизвика глобално понижаване на теппературите, страшен глад и мор за хората. И то в продължение на 5-10 години.

    14:49 26.06.2026

  • 4 УдоМача

    3 1 Отговор
    Може да се размине, но може и да не се размине :D

    14:49 26.06.2026

  • 5 Идеее идеее...

    0 0 Отговор
    Ха дано се забоде у парлИменто, коги сите са вътре!

    15:35 26.06.2026