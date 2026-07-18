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Пробив в космическата наука: Откриха атмосфера на планета, подобна на Земята

Пробив в космическата наука: Откриха атмосфера на планета, подобна на Земята

18 Юли, 2026 11:24 1 303 22

  • планета-
  • атмосфера-
  • земята-
  • откритие-
  • lhs 1140 b

Скалната планета, наречена LHS 1140 b, е на 48 светлинни години от Земята

Пробив в космическата наука: Откриха атмосфера на планета, подобна на Земята - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Монументално постижение на космическата наука. Астрономите са открили атмосфера около скалиста планета, подобна на Земята, обикаляща в обитаемата зона около своята звезда. Такова откритие се случва за пръв път и може би е най-близкото, с което човечеството се е доближавало до откриването на планета, на която би могло да има живот. Проучването е публикувано в списание Science, цитирано от nova.bg.

Скалната планета, наречена LHS 1140 b, е на 48 светлинни години от Земята и според това ново изследване, тя има атмосфера, съдържаща хелий. Това е първата скалиста планета, открита с атмосфера, която е и в обитаемата зона, което означава, че е на правилното разстояние от звездата си, за да може потенциално да съществува течна вода на космическия обект.

https://nova.bg/news/view/2026/07/17/544624/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/

Илюстративен кадър: Червеният оттенък илюстрира атмосфера около скалиста планета, обикаляща около червена звезда.

„Директно открихме хелия, присъстващ в самата атмосфера. Това е първото директно откриване на скалиста екзопланета, което е наистина вълнуващо. Освен това има и допълнителен бонус - че е в обитаемата зона. А това е много вълнуващо откритие за астробиологията, обитаемостта и търсенето на живот“, каза пред Space.com водещият автор Колин Черубим.

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Тази екзопланета - или планета извън нашата слънчева система - е открита за първи път през 2017 г. от екип, ръководен от астронома Джейсън Дитман, който сега е съавтор на това ново откритие.

Въпреки че обикаля около червено джудже, което е по-малко и по-хладно от слънцето, тя обикаля по-близо до нашата звезда, отколкото ние, поддържайки температура, която държи планетата в „зоната на Златокоска“, където на повърхността ѝ може да съществува течна вода.

Макар че със сигурност не е копие на Земята, тази планета може да се счита за подобна на Земята по два основни начина, споделя Херувим. Първо: общият ѝ състав. Планетата е скалиста, вероятно с желязно ядро ​​и има атмосфера. И второ: температурата на планетата е подходяща за течна вода, която е необходима за живот, поне доколкото го разбираме на нашата планета.

Откриването на първата екзопланета беше потвърдено преди малко повече от 30 години. Оттогава учените са открили над 6000 екзопланети и броят им продължава. И макар че няколко скалисти планети са били открити в обитаемата зона на звездите им, едва сега е потвърдено наличието на атмосфера около скалиста планета в обитаемата зона.

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Една от причините, поради които учените са имали трудности при намирането на такива планети с атмосфери, са техните звезди. LHS 1140 b обикаля около най-разпространения тип звезда - червено джудже, което е около една трета от размера на нашето слънце. Този тип звезда остава активна много по-дълго от звезди като нашето Слънце. Тази активност означава, че тя отделя изблици на екстремна радиация, като слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. И обикновено екстремната радиация около тези звезди напълно отнема атмосферите на планетите, които обикалят около тях, така че астрономите се чудят дали планетите, обикалящи около тези звезди, изобщо могат да имат атмосфера.

„Това откритие е от голямо значение, защото показва, че поне тази скалиста планета е запазила атмосфера в продължение на милиарди години“, казва Черубим. Това е „автентичен и надежден начин да се каже „да“, атмосферите могат да оцелеят на скалисти екзопланети“.

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Възможно е други газове освен хелия да се намират в атмосферата на планетата и е възможно част от атмосферата ѝ да е била отнета от радиацията на звездата ѝ. Но червеното джудже, около което обикаля тази планета, е на приблизително 6 милиарда години, няколко милиарда години по-старо от възрастта, на която екстремната му радиационна активност започва да намалява. Така че, докато част от хелия все още бавно напуска атмосферата на планетата с течение на времето, екипът очаква планетата да запази атмосфера, споделя Дитман. А всъщност дори земният хелий бавно напуска нашата атмосфера.

Има ли извънземни?

Когато се гледа планета, която е скалиста, има атмосфера и се намира в обитаемата зона (което означава, че може да има течна вода), въпросът за живота възниква доста бързо.

Но изследователите нямат достатъчно данни, за да направят това предположение. „Не твърдя, че на тази планета има живот“, ясно заяви Черубим.

Тъй като това е първата открита планета от този вид, по-нататъшните изследвания ще ни помогнат да бъдат сглобени парчетата от пъзела на Космоса. Но това със сигурност е голяма крачка напред във вечното човешко търсене на отговор на въпроса: сами ли сме?

Източник: nova.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре че е далече планетата

    16 0 Отговор
    Така че човека паразит да не може да се докопа до планетата и да я превърне в развалина

    Коментиран от #16

    11:30 18.07.2026

  • 2 Убеден

    0 3 Отговор
    Анита от почивка долнопробна класа създадена за негри от Африка 🥳🥳🥳🤣

    11:31 18.07.2026

  • 3 Георги Иванов

    12 2 Отговор
    Абе през 1969 американци пили кафе на луната имало даже ураганен вятър..! Те за психично болни ли ни взимат ..?

    11:32 18.07.2026

  • 4 Мурка

    6 1 Отговор
    Като стигнеш там първа ще дадеш гена на кривозъбите разгонени женски кучета. Скоро не си писала за безкрайно дългите крака на синоптичката БРИДЖИТ НИЛСЕН с детенце от моториста

    11:33 18.07.2026

  • 5 Авин

    3 0 Отговор
    Анита от почивка я пуснахме на един консул от Мали беше и спукал миндзифайника 🤣🥳

    11:33 18.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 0 Отговор
    До там редовно летят Делян депесарчето и Деса от Дулово!💋🐑🐖🥳🤣👍

    11:33 18.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    ".....тя обикаля по-близо до нашата звезда, отколкото ние....."

    🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #10

    11:34 18.07.2026

  • 8 Баба Гошка

    7 0 Отговор
    Хайде товарете совалките и всичкия боок лук го пращайте натам

    11:34 18.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не е лесно да пише неща които не разбираш❗

    11:36 18.07.2026

  • 11 Запознат

    0 0 Отговор
    Анита от почивка бедна и некадърна църковна мишка , далеч от мен кърлеж 🥳🤣🤭

    11:37 18.07.2026

  • 12 пак

    4 0 Отговор
    оправдават заплати цели орди съсловни нищоправещи лентяи, в случая астрономите.....

    11:39 18.07.2026

  • 13 Запознат

    2 1 Отговор
    Има много по хубави жени от българките, българките са дестинация за роми негри турци и пияни руснаци 🤣🤣🤣🤣🤣🥳

    11:41 18.07.2026

  • 14 емо

    3 1 Отговор
    Англосаксонците веднага да я колонизират а брокерите да започнат да продават парцели и земи докато не е късно . Преди 10-15 години се продава парцели със указано точно мястото имаше и разрешително за строителството на жилищни площи--в чужбина масова се рекламираше не знам в България дали е имало ----- номера на парцела и разположението му като струваше доста пари и то на Луната . Какъв иди..отски мошенически , спекулативен свят и престъпен свят живеем и всичко това идва от Световната сг..ан по точно от ционистите -- алчни , ненаситни изр...оди не само богатството на тая планета не е достатъчна но и ламтят за нови и пак ще останат ненаситни .

    11:50 18.07.2026

  • 15 Механик

    3 0 Отговор
    Вне.линооооо! Какво е това с многото %?
    Една статия не можеш да копираш правилно, рецепти за таратор тръгнала да дава. Ша изтровиш ората ма.

    12:03 18.07.2026

  • 16 Опитите

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добре че е далече планетата":

    обаче продължават.

    12:18 18.07.2026

  • 17 Как сте го написали!

    2 0 Отговор
    Пробив?!? - сякаш утре тръгваме да се местим натам!

    Коментиран от #18

    12:20 18.07.2026

  • 18 Лопата Орешник

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Как сте го написали!":

    Много обичат да съблазняват с помпозни заглавия! Всичко за един клик повече!! Факт е , че ей сега да видим и заснемем планета на която е пълно с хора живеещи като нас, която е само на половин светлинна година, пак не е пробив! Не можем да мръднем по далеч от носа си! Не можем да се доберем дори на места, които са на светлинни минути!! Слънцето е на 8 светлинни минути примерно и най големия ни успех е, че сме хвърлили една две сонди в онази посока!

    12:32 18.07.2026

  • 19 Читател

    0 0 Отговор
    48 светлинни години, знаете ли къде е това

    Коментиран от #20, #21

    12:38 18.07.2026

  • 20 Знаеме

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    Това е намакясиунамотката...

    12:50 18.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Читател":

    Ами трябва да е някъде между Земята и Слънцето😉
    Щом тя обикаля по-близо до нашата звезда, отколкото ние....."😉

    12:58 18.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.