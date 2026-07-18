Пробив в космическата наука: Откриха атмосфера на планета, подобна на Земята

Монументално постижение на космическата наука. Астрономите са открили атмосфера около скалиста планета, подобна на Земята, обикаляща в обитаемата зона около своята звезда. Такова откритие се случва за пръв път и може би е най-близкото, с което човечеството се е доближавало до откриването на планета, на която би могло да има живот. Проучването е публикувано в списание Science, цитирано от nova.bg.

Скалната планета, наречена LHS 1140 b, е на 48 светлинни години от Земята и според това ново изследване, тя има атмосфера, съдържаща хелий. Това е първата скалиста планета, открита с атмосфера, която е и в обитаемата зона, което означава, че е на правилното разстояние от звездата си, за да може потенциално да съществува течна вода на космическия обект.

https://nova.bg/news/view/2026/07/17/544624/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B0/

Илюстративен кадър: Червеният оттенък илюстрира атмосфера около скалиста планета, обикаляща около червена звезда.

„Директно открихме хелия, присъстващ в самата атмосфера. Това е първото директно откриване на скалиста екзопланета, което е наистина вълнуващо. Освен това има и допълнителен бонус - че е в обитаемата зона. А това е много вълнуващо откритие за астробиологията, обитаемостта и търсенето на живот“, каза пред Space.com водещият автор Колин Черубим.

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Тази екзопланета - или планета извън нашата слънчева система - е открита за първи път през 2017 г. от екип, ръководен от астронома Джейсън Дитман, който сега е съавтор на това ново откритие.

Въпреки че обикаля около червено джудже, което е по-малко и по-хладно от слънцето, тя обикаля по-близо до нашата звезда, отколкото ние, поддържайки температура, която държи планетата в „зоната на Златокоска“, където на повърхността ѝ може да съществува течна вода.

Макар че със сигурност не е копие на Земята, тази планета може да се счита за подобна на Земята по два основни начина, споделя Херувим. Първо: общият ѝ състав. Планетата е скалиста, вероятно с желязно ядро ​​и има атмосфера. И второ: температурата на планетата е подходяща за течна вода, която е необходима за живот, поне доколкото го разбираме на нашата планета.

Откриването на първата екзопланета беше потвърдено преди малко повече от 30 години. Оттогава учените са открили над 6000 екзопланети и броят им продължава. И макар че няколко скалисти планети са били открити в обитаемата зона на звездите им, едва сега е потвърдено наличието на атмосфера около скалиста планета в обитаемата зона.

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Една от причините, поради които учените са имали трудности при намирането на такива планети с атмосфери, са техните звезди. LHS 1140 b обикаля около най-разпространения тип звезда - червено джудже, което е около една трета от размера на нашето слънце. Този тип звезда остава активна много по-дълго от звезди като нашето Слънце. Тази активност означава, че тя отделя изблици на екстремна радиация, като слънчеви изригвания и изхвърляния на коронална маса. И обикновено екстремната радиация около тези звезди напълно отнема атмосферите на планетите, които обикалят около тях, така че астрономите се чудят дали планетите, обикалящи около тези звезди, изобщо могат да имат атмосфера.

„Това откритие е от голямо значение, защото показва, че поне тази скалиста планета е запазила атмосфера в продължение на милиарди години“, казва Черубим. Това е „автентичен и надежден начин да се каже „да“, атмосферите могат да оцелеят на скалисти екзопланети“.

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Възможно е други газове освен хелия да се намират в атмосферата на планетата и е възможно част от атмосферата ѝ да е била отнета от радиацията на звездата ѝ. Но червеното джудже, около което обикаля тази планета, е на приблизително 6 милиарда години, няколко милиарда години по-старо от възрастта, на която екстремната му радиационна активност започва да намалява. Така че, докато част от хелия все още бавно напуска атмосферата на планетата с течение на времето, екипът очаква планетата да запази атмосфера, споделя Дитман. А всъщност дори земният хелий бавно напуска нашата атмосфера.

Има ли извънземни?

Когато се гледа планета, която е скалиста, има атмосфера и се намира в обитаемата зона (което означава, че може да има течна вода), въпросът за живота възниква доста бързо.

Но изследователите нямат достатъчно данни, за да направят това предположение. „Не твърдя, че на тази планета има живот“, ясно заяви Черубим.

Тъй като това е първата открита планета от този вид, по-нататъшните изследвания ще ни помогнат да бъдат сглобени парчетата от пъзела на Космоса. Но това със сигурност е голяма крачка напред във вечното човешко търсене на отговор на въпроса: сами ли сме?

Източник: nova.bg