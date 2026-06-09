Дженифър Лопес крие финансови проблеми зад блясък и лукс

Дженифър Лопес продължава да бъде сред най-разпознаваемите и високоплатени звезди в световния шоубизнес, но последните две години се оказаха особено предизвикателни както в професионален, така и в личен план. Въпреки че състоянието на певицата, актриса и продуцент се оценява на стотици милиони долари, поредица от неуспешни проекти и скъпоструващи инвестиции поставиха под въпрос финансовата възвръщаемост на някои от последните ѝ начинания.

56-годишната изпълнителка е известна с луксозния си начин на живот, който включва пътувания с частни самолети, дизайнерски гардероб, екип от лични асистенти, стилисти и готвачи, както и поддръжката на няколко престижни имота. Подобен стандарт изисква постоянен поток от приходи, а през последните години Джей Ло инвестира сериозни средства в собствени творчески проекти.

Сред тях беше албумът „This Is Me… Now“, придружен от музикален филм и документална продукция, финансирани основно с нейни средства. Макар проектът да привлече значително медийно внимание, резултатите не оправдаха очакванията на индустрията. Последвалото решение за отмяна на планираното турне през 2024 г. допълнително засили спекулациите за необходимостта звездата да преосмисли част от професионалната си стратегия.

В същото време Лопес активно работи по нови проекти в киното. Един от тях е романтичната комедия „Office Romance“, в която си партнира с британския актьор Брет Голдстийн. През последните месеци двамата неведнъж бяха засичани в приятелски и непринудени ситуации по време на снимки и промоционални събития, което неизбежно породи слухове за евентуална близост между тях. Източници от обкръжението на певицата обаче твърдят, че отношенията им са професионални и че медийният интерес е естествена част от промотирането на големи холивудски продукции.

Личният живот на Дженифър Лопес също продължава да бъде обект на обществено внимание. След развода си с Бен Афлек през 2025 г. певицата предпочита да се концентрира върху кариерата и семейството си. Раздялата сложи край на една от най-обсъжданите любовни истории в Холивуд, след като двамата възобновиха връзката си почти две десетилетия след първия си годеж и сключиха брак през 2022 г.

Една от последиците от раздялата се оказа и съдбата на внушителното имение в Бевърли Хилс, закупено от двойката през 2023 г. Имотът, оценяван на десетки милиони долари, дълго време не успяваше да намери купувач въпреки многократните опити за продажба. Според американски медии месечните разходи за поддръжката му възлизат на стотици хиляди долари, което превръща къщата в значителен финансов ангажимент.

През пролетта на тази година Джей Ло отново обяви имението за продажба, след като Бен ѝ отстъпи собствеността изцяло, като намали значително първоначалната цена. Междувременно тя вече се е установила в нов дом в района на Лос Анджелис, където прекарва повече време с близките си и се подготвя за следващите етапи от кариерата си с надеждата, че ще бъдат доста по-добре финансово оправдани.