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Марта Стюарт твърди, че Меган Маркъл споделяла подробности за срещата си с крал Чарлз III

Марта Стюарт твърди, че Меган Маркъл споделяла подробности за срещата си с крал Чарлз III

8 Август, 2026 17:17 1 243 5

  • марта стюарт-
  • меган маркъл-
  • лайфстайл-
  • кралско семейство-
  • среща

Това се е случило на звездна вечеря, на която херцогинята била гост

Марта Стюарт твърди, че Меган Маркъл споделяла подробности за срещата си с крал Чарлз III - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската телевизионна звезда Марта Стюарт предизвика нови коментари около Меган Маркъл, след като разказа за тяхна скорошна среща на частна вечеря в Калифорния.

85-годишната Марта Стюарт заяви, че херцогинята на Съсекс току-що се е била завърнала от Великобритания, където заедно с принц Хари и децата им се срещна с крал Чарлз III и кралица Камила.

„Вечерях с Меган Маркъл преди няколко дни. И двете бяхме гости на вечеря в Калифорния“, разказа Марта Стюарт.

По думите ѝ двете не са разговаряли продължително, но тя останала с впечатлението, че Меган Маркъл е обсъждала посещението си във Великобритания с останалите гости.

„Тя току-що се беше върнала от двореца. Аз всъщност не разговарях много с нея, освен няколко думи, но знам, че тя говореше за това“, заяви Стюарт.

Това твърдение обаче беше категорично оспорено от домакина на вечерята, който посочи, че е седял непосредствено до Меган Маркъл.

„Седях до Меган на вечерята и този разказ за случилото се просто не е верен. Меган не говореше за европейската си ваканция, освен че каза, че семейството си е прекарало чудесно“, заяви източникът.

Той допълни, че 45-годишната Меган Маркъл отдавна е почитател на Марта Стюарт и се е радвала на възможността да се запознае с нея.

Меган Маркъл, принц Хари и децата им Арчи и Лилибет се срещнаха с крал Чарлз III и кралица Камила на 10 юли в Highgrove House. Срещата привлече сериозно внимание, тъй като отношенията между херцога и херцогинята на Съсекс и британското кралско семейство остават напрегнати след оттеглянето им от официалните кралски задължения през 2020 г.

Според медийни източници разговорът не е преминал изцяло в топла атмосфера, макар самите участници да не са разкрили подробности.

Марта Стюарт коментира и опита на бившата актриса от „Костюмари“ да изгради нова кариера в сферата на лайфстайл съдържанието, готвенето и домакинството.

„Ако си актриса, трудно е след това да се превърнеш в принцеса, а после от принцеса да станеш телевизионен гуру по домакинство“, заяви Марта Стюарт. „Някак не следва естествено едно от друго. Така че нека видим какво ще стане“, добави тя.

След оттеглянето си от британското кралско семейство Меган Маркъл развива собствената си лайфстайл марка As Ever и телевизионната поредица „With Love, Meghan“, в която представя рецепти, идеи за дома, градинарство и организиране на събирания.

Коментарите на Марта Стюарт привлякоха внимание именно защото тя е една от най-разпознаваемите фигури в американската индустрия за кулинарно и лайфстайл съдържание. Разминаването между нейния разказ и версията на домакина на вечерята обаче оставя неясно дали Меган Маркъл действително е обсъждала частната си среща с крал Чарлз III.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    7 3 Отговор
    По интересно ще е кралската снаха да сподели преживяванията си на яхта с принц Андрю много преди сватбата с неговия племенник.

    17:26 08.08.2026

  • 2 херцогинята на съсcекc или на безcекc

    4 3 Отговор
    си е все същата изпаднала краслско-американска циганка

    17:33 08.08.2026

  • 3 Цвете

    5 1 Отговор
    КАКВА " ЗВЕЗДА " Е ТАЗИ БИВША ГОТВАЧКА ? РАЗНАСЯ КЛЮКИ, ЗА ДА Я СЛЕДВАТ НАВЕРНО, НО КАКВО ЦЕЛИ? МНОГО Е ДАЛЕЧЕ ОТ КРАЛСКИТЕ ОСОБИ.🤷‍♀️

    17:35 08.08.2026

  • 4 Запознат

    3 0 Отговор
    Събина отишла пак в Прага да се скрие от хората които я познават в бг да се плющи н а спокойствие с стари дядовци 🤣🤣🤣🤭🥳

    17:40 08.08.2026

  • 5 глоги

    1 0 Отговор
    Това се е случило на звездна вечеря, на която херцогинята била гостЕНКА.

    06:13 09.08.2026