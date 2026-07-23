Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната

Над 400 сигнала за щети и поражения, причинени от силните бури през вчерашния ден, са постъпили на телефон 112 в периода между 7:00 и 20:00 часа, съобщиха от съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР, цитирани от news.bg

Най-много сигнали - 202, са регистрирани от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В област Бургас най-засегнати са общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър, откъдето са подадени 65 сигнала за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради вследствие на аварии и повреди по ВиК мрежата. От общините Стара Загора и Казанлък са постъпили още 25 сигнала.

В Ямболска област са регистрирани 32 сигнала за паднали дървета и камъни, както и шест за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежа. В община Сливен са подадени по четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежа и за паднали дървета.

В област Варна вследствие на силния дъжд с гръмотевици са получени осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия. Общо 109 сигнала са били предадени за реакция към общините в областта.

Сигнали за паднали дървета са постъпили и от София, както и от областите Благоевград и Кюстендил.

Към Центровете за спешна медицинска помощ са насочени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали по време на бурята в Ямбол.

От телефон 112 уточняват, че всички сигнали са били своевременно предадени за реакция към регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението", областните дирекции на МВР, както и към дежурните служители в областните и общинските администрации.

Междувременно от Приморско съобщиха за сериозни материални щети в хотелски комплекс, където откъснат от вятъра ламаринен покрив на съседна сграда се е забил в жилищен блок с апартаменти. Най-силно са засегнати четири-пет жилища, като днес предстоят огледи от застрахователи и собствениците се издирват, за да бъде оценен пълният размер на пораженията.

При бурята леко е пострадало дете с порезни рани, което е било прегледано на място и впоследствие се е прибрало при семейството си. Според кмета Иван Гайков подобно природно явление не се помни в района, но основните щети по общинската инфраструктура вече са отстранени, а електрозахранването е напълно възстановено