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Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната

Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната

23 Юли, 2026 08:33 556 5

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  • телефон 112-
  • силни бури-
  • страната

Най-много сигнали - 202, са регистрирани от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора

Над 400 сигнала са постъпили на телефон 112 след силните бури в страната - 1
Снимка: БГНЕС
News.bg News.bg

Над 400 сигнала за щети и поражения, причинени от силните бури през вчерашния ден, са постъпили на телефон 112 в периода между 7:00 и 20:00 часа, съобщиха от съобщиха от Дирекция „Национална система 112“ към МВР, цитирани от news.bg

Най-много сигнали - 202, са регистрирани от областите Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

В област Бургас най-засегнати са общините Поморие, Приморско, Царево, Бургас и Несебър, откъдето са подадени 65 сигнала за паднали дървета, 19 за запушени шахти и канали и 10 за наводнени етажи и мазета в жилищни и обществени сгради вследствие на аварии и повреди по ВиК мрежата. От общините Стара Загора и Казанлък са постъпили още 25 сигнала.

В Ямболска област са регистрирани 32 сигнала за паднали дървета и камъни, както и шест за аварии в газопреносната, водопроводната и електропреносната мрежа. В община Сливен са подадени по четири сигнала за аварии в газопреносната, водопроводната, електропреносната и електроразпределителната мрежа и за паднали дървета.

В област Варна вследствие на силния дъжд с гръмотевици са получени осем сигнала за бедстващи хора, 24 за наводнения, 14 за паднали дървета и 12 за пътнотранспортни произшествия. Общо 109 сигнала са били предадени за реакция към общините в областта.

Сигнали за паднали дървета са постъпили и от София, както и от областите Благоевград и Кюстендил.

Към Центровете за спешна медицинска помощ са насочени обаждания за леко пострадало дете в Приморско и за две жени, пострадали по време на бурята в Ямбол.

От телефон 112 уточняват, че всички сигнали са били своевременно предадени за реакция към регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението", областните дирекции на МВР, както и към дежурните служители в областните и общинските администрации.

Междувременно от Приморско съобщиха за сериозни материални щети в хотелски комплекс, където откъснат от вятъра ламаринен покрив на съседна сграда се е забил в жилищен блок с апартаменти. Най-силно са засегнати четири-пет жилища, като днес предстоят огледи от застрахователи и собствениците се издирват, за да бъде оценен пълният размер на пораженията.

При бурята леко е пострадало дете с порезни рани, което е било прегледано на място и впоследствие се е прибрало при семейството си. Според кмета Иван Гайков подобно природно явление не се помни в района, но основните щети по общинската инфраструктура вече са отстранени, а електрозахранването е напълно възстановено


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Природа !

    2 1 Отговор
    Кво Да го Правиш !

    08:37 23.07.2026

  • 2 ИВАН

    1 1 Отговор
    И още по лошо ще става ... садете дървета, а не само да ги сечете и оръжия да произвеждате за войни.

    Коментиран от #3

    08:38 23.07.2026

  • 3 хай ван

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ИВАН":

    ше ти посадя бор в zagнио двор

    08:40 23.07.2026

  • 4 обадили се . хубаво . интересно .

    1 0 Отговор
    то от тях както е по статистика 40 проценти са фалшиви . 18 проценти са с само съвет : помпа нямате ли си или ходете на село докато отмине бе . другите като пресеят остават 10 проценти на които да пратят някой . демек около 40 са за заталачена шахта и локви . паднал клон . саборен билборт от вятъра . а и пожара в асеновград . супер . утре ще има нови . нощем трудно се спи . 900 дб гръмове и вали . идва август . морето е супер .

    08:47 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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