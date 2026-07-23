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ЦСКА пред сериозно изпитание в Баку срещу Карабах

ЦСКА пред сериозно изпитание в Баку срещу Карабах

23 Юли, 2026 08:29 640 6

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Срещата на стадион "Тофик Бахрамов" започва в 19:00 часа

ЦСКА пред сериозно изпитание в Баку срещу Карабах - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА излиза срещу Карабах в двубой от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата на стадион "Тофик Бахрамов" започва в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на италианеца Даниеле Чифи. Реваншът е след седмица на Националния стадион "Васил Левски". Победителят от двойката ще се изправи срещу Шериф (Тираспол) или Макаби (Тел Авив) в следващия етап. Загубилият ще продължи към Лига на конференциите, където ще срещне Динамо (Киев) или ПАОК.

Армейският отбор елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг - победа с 3:2 в София и 2:1 в Северна Ирландия. Реваншът се разви драматично, като отборът на Христо Янев постигна обрат в последните минути. Срещата на "Брендиуел" беше прекъсната за 14 минути, след като се стигна да напрежение по трибуните. В резултат на това УЕФА наказа ЦСКА да няма фенове на "червените" в Баку, като в добавка клубът беше глобен с 55 000 евро и беше поставен под двугодишен изпитателен срок.

Грандът от Борисовата градина имаше мач само преди три дни - скучно 0:0 срещу Славия на стадион "Александър Шаламанов", като след последния съдийски сигнал привържениците на армейците започнаха да скандират "Оставка" по адрес на Янев. От своя страна наставникът коментира, че е човек, който носи отговорност и подчерта, че нещо в поведението на отбора трябва да се промени.

Бившият национал добави, че е гледал три мача на Карабах и определи, че азербайджанският тим е на ниво за Шампионската лига. На вчерашната пресконференция той заяви, че ЦСКА е дошъл край бреговете на Каспийско море, за да даде отпор на домакините и да постигне добър резултат. Със сигурност мачът довечера няма да бъде лек за "червените". Любопитно е, че в тима на Карабах е бившият халф на Пирин (Благоевград) Чебрайлс Макрецкис, който беше купен наскоро от Ференцварош. Сред картотекираните и е Матеус да Силва, играл в efbet Лига за Локомотив (Пловдив).

От групата на Карабах за мача липсва бразилският десен бек Дани Болт, който игра в първия мач на "конниците" срещу исландския Вестри. В състава на ЦСКА пък се завръщат националите на Беларус Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, които не успяха да вземат участие в напечения реванш срещу Дери Сити заради проблеми с визите за Великобритания. Халфът пропусна и първия мач заради наказание. В Ълстър, а и преди това на "Васил Левски", Янев заложи на игра с двама нападатели и без крила, но подчерта, че схемата е била избрана с оглед съперника.

Аут от групата на Янев остана камерунската звезда Джеймс Ето'о. Той беше заменен в споменатия вече двубой срещу Славия, а сега дори не пътува за Града на ветровете, както наричат Баку. На пресконференцията на "Тофик Бахрамов" снощи треньорът на ЦСКА заяви, че всички в клуба се надяват да видят отново "стария Джеймс", който бил изостанал в подготовката. Същевременно Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц се заканват да бележат голове, в зависимост от това кой ще получи доверието на Янев.

Карабах - ЦСКА

Съдия: Даниеле Чифи (Италия)
Начало: 19:00 часа
Стадион: "Тофик Бахрамов", Баку


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Какви са тия армейци, какъв е този гранд? Това е едно МЕНТЕ с ТИРЕ, доведения Литекс който играе с лиценза на Етрополе.

    Коментиран от #5

    08:48 23.07.2026

  • 2 Гуцката

    2 0 Отговор
    Като гледам жребио за микренци ситуацията е Амин... Или добро или нищо.

    08:51 23.07.2026

  • 3 мими

    1 0 Отговор
    гледал три мача на противника, много бре, а гледа ли мачовете на твоя отбор, ото нио не играе2

    08:55 23.07.2026

  • 4 Локо Пд

    0 1 Отговор
    Вижте ги как са се огъзели тези горе на снимката.Ей така ще ходят след мача със Карабах със разтворени крака защото ще има ГердемКомпрес довечера.

    Коментиран от #6

    09:03 23.07.2026

  • 5 Няма ли да

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Приключваш вече шизофреник , дебнеш всяка статия за ЦСКА , гледай си динамовците и си прочети историята гвдо

    10:22 23.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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