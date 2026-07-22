93-годишната Джоан Колинс купонясва в Сен Тропе в компанията на момиче на Бонд (СНИМКИ)

Актрисата и певица Джоан Колинс публикува снимки от лятната си почивка в Сен Тропе, където е била в компанията на актрисата Алисън Папуърт, позната с участието си във филма за Джеймс Бонд „Само за твоите очи“.
93-годишната звезда от „Династия“ позира в бяла рокля и масивно перлено колие, а в други кадри се появява край басейна с бял бански, шапка и слънчеви очила. 71-годишното момиче на Бонд е облечена в рокля с животински принт на една от снимките, а на друга носи черен бански и козирка на Chanel.
Джоан Колинс включи в публикацията и снимки с близки приятели и членове на семейството, присъединили се към почивката във френския курорт.
„Този юли е един от най-горещите месеци в историята на Сен Тропе, но въпреки това си прекарахме чудесно“, написа актрисата към кадрите.
Колинс и съпругът ѝ Пърси Гибсън, с когото са женени от 2002 г., притежават имот в района и редовно прекарват летните месеци там.
Британската актриса неведнъж е коментирала интереса към външния си вид и твърди, че не е прибягвала до козметични процедури. В интервю за „Гардиън“ през 2023 г. тя заяви, че изпитва страх от игли и отдава грижата за кожата си на навика да използва хидратиращ и нощен крем, усвоен още от майка ѝ.
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1 и събке как
19:10 22.07.2026
2 Ех....
19:12 22.07.2026
3 лили иванова
19:15 22.07.2026
4 Така е
19:15 22.07.2026