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93-годишната Джоан Колинс купонясва в Сен Тропе в компанията на момиче на Бонд (СНИМКИ)

93-годишната Джоан Колинс купонясва в Сен Тропе в компанията на момиче на Бонд (СНИМКИ)

22 Юли, 2026 18:58 1 220 4

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Актрисата публикува снимки от забавна слънчева почивка на фона на красиви гледки

93-годишната Джоан Колинс купонясва в Сен Тропе в компанията на момиче на Бонд (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата и певица Джоан Колинс публикува снимки от лятната си почивка в Сен Тропе, където е била в компанията на актрисата Алисън Папуърт, позната с участието си във филма за Джеймс Бонд „Само за твоите очи“.

93-годишната звезда от „Династия“ позира в бяла рокля и масивно перлено колие, а в други кадри се появява край басейна с бял бански, шапка и слънчеви очила. 71-годишното момиче на Бонд е облечена в рокля с животински принт на една от снимките, а на друга носи черен бански и козирка на Chanel.

Джоан Колинс включи в публикацията и снимки с близки приятели и членове на семейството, присъединили се към почивката във френския курорт.

„Този юли е един от най-горещите месеци в историята на Сен Тропе, но въпреки това си прекарахме чудесно“, написа актрисата към кадрите.

Колинс и съпругът ѝ Пърси Гибсън, с когото са женени от 2002 г., притежават имот в района и редовно прекарват летните месеци там.

Британската актриса неведнъж е коментирала интереса към външния си вид и твърди, че не е прибягвала до козметични процедури. В интервю за „Гардиън“ през 2023 г. тя заяви, че изпитва страх от игли и отдава грижата за кожата си на навика да използва хидратиращ и нощен крем, усвоен още от майка ѝ.


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  • 1 и събке как

    5 2 Отговор
    купонясваш в компанията на момиче кат свършиш с пълнежите за дневното меню

    19:10 22.07.2026

  • 2 Ех....

    10 1 Отговор
    Спомените за мъжете крепят жените. И обратното.

    19:12 22.07.2026

  • 3 лили иванова

    11 0 Отговор
    Фотошопът ми е по-добър от фотошопа ти 🤣

    19:15 22.07.2026

  • 4 Така е

    9 0 Отговор
    Изглежда си на 93, иначе щеше да изглежда като милионера вальо Биомета. Със застинала физиономия.

    19:15 22.07.2026