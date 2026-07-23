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Христина Христова: Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж

Христина Христова: Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж

23 Юли, 2026 08:41 1 306 22

  • христина христова-
  • промяна-
  • трудов стаж-
  • осигурителен стаж

От размера на трудовия стаж зависят три неща - определянето на пенсията, „класът прослужено време” и обезщетението при напускане и най-вече при пенсиониране, обясни бившият социален министър

Христина Христова: Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж. Ако сегашното управление, което има сериозно мнозинство, има намерение да прилага принципите на справедливост, мисля, че този начин на изчисляване ще създаде равнопоставеност между работещите хора. Това заяви в „Пресечна точка“ по Нова телевизия бившият социален министър Христина Христова по повод предложението трудовият стаж да се определя по нов начин - не според изработените календарни дни, а на база отработени часове.
Тя коментира, че от размера на трудовия стаж зависят три неща - определянето на пенсията, „класът прослужено време” и обезщетението при напускане и най-вече при пенсиониране. „В Кодекса на труда е записано, че ако работното време е не по-малко от четири часа дневно, то се зачита за пълен работен ден при изчисляването на трудовия стаж. Това се отразява на три основни неща, първото от които е определянето на пенсията. Така човек, работил една година на пълно работно време, и човек, работил една година на половин работен ден, в момента имат право на минималните 20 дни платен годишен отпуск. Оттук нататък това ще се промени и за втория работник една календарна година ще се зачита като половин“, обясни Христова.
„Това има значение и за т.нар. класове за прослужено време. В момента човек с 10 години трудов стаж на пълен работен ден и човек с 10 години трудов стаж на половин работен ден получават процент за всяка една от тези 10 години. Оттук нататък това няма да е така. Половин работен ден ще се зачита като половин работен ден“, каза тя.

„Третото, което има значение, е обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение, най-вече при пенсиониране. Предвидено е изплащане на обезщетение в размер на една заплата, шест заплати, а в някои структури на системата за сигурност - на 10 или 20 заплати. В момента, дори когато служителят е работил на половин работен ден, цялата календарна година се зачита като пълна. Това също ще се промени. От гледна точка на осигурителните права и пенсиите обаче няма никаква промяна“, добави още бившият министър на труда и социалната политика.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    7 2 Отговор
    Дайте и едно огледало...!

    08:57 23.07.2026

  • 2 здухан палицай

    7 1 Отговор
    няма промяна, вземам три пенции а работя за половин работник

    Коментиран от #18

    08:58 23.07.2026

  • 3 Емигрант

    8 1 Отговор
    Смешно-трагична държава ! Хората са си решили този проблем, трябва само да се копират законите от Западът без да се умува в България за да се намери начин как да откраднат пари или труд ! Как е възможно да работи човек 4 часа на ден и да му се отчита цял ден за стаж ??? Къде е демокрацията и равенството ? 240 ли "умника" сега ще умуват няколко месеца как да унижат трудът на човек ?

    Коментиран от #5, #8, #16

    09:01 23.07.2026

  • 4 Много обичат телевизиите

    8 2 Отговор
    Да дразнят хората с едни и същи разни капацитети които само това им е мисълта как да се вземе от бедните и онеправданите. И разбира се взетото ако може да се даде на по богатите. Това е общо взето философията на либералните върхушки в България през демокрадцията и до сега.

    Коментиран от #7

    09:01 23.07.2026

  • 5 така действа

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    русофилската изметд!!!

    09:06 23.07.2026

  • 6 Това Са Въпроси !

    2 2 Отговор
    Които Не са !

    За Вешите Глави !

    09:08 23.07.2026

  • 7 така действа

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Много обичат телевизиите":

    русофилската изметд краде от работещите за да лежат мързеливите и некадърни комундета и челядта им и не това не е демокрация или капитализъм това си е геноциден комунизъм!!!

    Коментиран от #20

    09:09 23.07.2026

  • 8 Луд

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Стаж се определя коко дена за една година си работил , а не колко часа. И каква е тази глупост 10 дена отпуск вместо 20 . Един ден отпуск си е един ден , не получаваш 24 часа отпуск.
    А където плямпаш за запада в кметствата и администрациите 80% от хората работат на 4 часа , В големите вериги магазини също.Само по заводите се бачка по 8 и повече часа. А колкото до колко праведно е, тя правдата умря с Ленин.

    Коментиран от #10, #22

    09:10 23.07.2026

  • 9 замислен

    7 0 Отговор
    Няма да е лошо както са започнали да обявят и почасово заплащане. Тук обаче много работодатели ще изреват на умряло, защото назначават човек на 8 часа а реално работи по 9-10.

    Коментиран от #12, #17

    09:21 23.07.2026

  • 10 Емигрант

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    Ей безмозъчник, аз съм пенсионер в З.Европа 27 г. пребивавам тук и съм добре запознат със законите тук, а ти разбирам, че си лесно манипулирана безхаберна послушна мишка, тук пълно осигуряване е 40 часа на седмица или 8 часа на ден, 4 часа е половин работен ден и е осигурен за пооовин работен ден, може да бъдеш осигуряван на колкото си искаш часове на ден за толкова ще ти се смята и стажът, всички часове изработени на 8 часа на ден са екстра и се заплащат двойно за час, а има държави които умножават ×3 договорена работа за час но тя не се осигурява това е споразумение по желание, никой не задължава никого да работи над 8 часа повтарям става само по желание ! Не се обаждай от ко4ината без да имаш пряко участие ! Отпуската е еднаква за всички работещи /25 работни дни/ независимо на 4 или 8 часа работен ден , но ти откъде да знаеш, говориш това което си чул от ТВ, управляващ или администратор защитаващ интересът си !

    Коментиран от #11

    09:27 23.07.2026

  • 11 Емигрант

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    Написаното "всички часове НА 8 часа" да се чете "всички часове НАД 8 часа" ! Пропусната буква !

    09:31 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добитък Рогат

    0 0 Отговор
    Каква Мутра е това същество. Боковщината няма край…

    09:39 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Без работа стаж

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Емигрант":

    Аз предлагам на борсата и трудовия стаж да се отчита като за максималния праг ;)

    09:40 23.07.2026

  • 17 работодателите в кавички

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "замислен":

    червенни кхмерри и червената власт в кавички

    09:41 23.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 същото като

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "така действа":

    в руското блато

    09:48 23.07.2026

  • 21 д-р Бръкнигъзов

    1 0 Отговор
    това което мислят да направят е правилно, работодателите да не тарикатеят с 4 часов работен ден, и най вече трябва да се криминализира осигуряването на минимална работна заплата и даването на пари в плик...

    09:55 23.07.2026

  • 22 Юлия

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Луд":

    Е, как го виждаш? Къде е справедливостта между 4 и 8 часа? Четири е половината на 8. Вместо 1 година, половин година- това е справедливо. Математика братче.

    10:03 23.07.2026

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