Христина Христова: Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж

Промяната в трудовия стаж няма нищо общо с промени в осигурителния стаж. Ако сегашното управление, което има сериозно мнозинство, има намерение да прилага принципите на справедливост, мисля, че този начин на изчисляване ще създаде равнопоставеност между работещите хора. Това заяви в „Пресечна точка“ по Нова телевизия бившият социален министър Христина Христова по повод предложението трудовият стаж да се определя по нов начин - не според изработените календарни дни, а на база отработени часове.
Тя коментира, че от размера на трудовия стаж зависят три неща - определянето на пенсията, „класът прослужено време” и обезщетението при напускане и най-вече при пенсиониране. „В Кодекса на труда е записано, че ако работното време е не по-малко от четири часа дневно, то се зачита за пълен работен ден при изчисляването на трудовия стаж. Това се отразява на три основни неща, първото от които е определянето на пенсията. Така човек, работил една година на пълно работно време, и човек, работил една година на половин работен ден, в момента имат право на минималните 20 дни платен годишен отпуск. Оттук нататък това ще се промени и за втория работник една календарна година ще се зачита като половин“, обясни Христова.
„Това има значение и за т.нар. класове за прослужено време. В момента човек с 10 години трудов стаж на пълен работен ден и човек с 10 години трудов стаж на половин работен ден получават процент за всяка една от тези 10 години. Оттук нататък това няма да е така. Половин работен ден ще се зачита като половин работен ден“, каза тя.
„Третото, което има значение, е обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение, най-вече при пенсиониране. Предвидено е изплащане на обезщетение в размер на една заплата, шест заплати, а в някои структури на системата за сигурност - на 10 или 20 заплати. В момента, дори когато служителят е работил на половин работен ден, цялата календарна година се зачита като пълна. Това също ще се промени. От гледна точка на осигурителните права и пенсиите обаче няма никаква промяна“, добави още бившият министър на труда и социалната политика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
08:57 23.07.2026
2 здухан палицай
Коментиран от #18
08:58 23.07.2026
3 Емигрант
Коментиран от #5, #8, #16
09:01 23.07.2026
4 Много обичат телевизиите
Коментиран от #7
09:01 23.07.2026
5 така действа
До коментар #3 от "Емигрант":русофилската изметд!!!
09:06 23.07.2026
6 Това Са Въпроси !
За Вешите Глави !
09:08 23.07.2026
7 така действа
До коментар #4 от "Много обичат телевизиите":русофилската изметд краде от работещите за да лежат мързеливите и некадърни комундета и челядта им и не това не е демокрация или капитализъм това си е геноциден комунизъм!!!
Коментиран от #20
09:09 23.07.2026
8 Луд
До коментар #3 от "Емигрант":Стаж се определя коко дена за една година си работил , а не колко часа. И каква е тази глупост 10 дена отпуск вместо 20 . Един ден отпуск си е един ден , не получаваш 24 часа отпуск.
А където плямпаш за запада в кметствата и администрациите 80% от хората работат на 4 часа , В големите вериги магазини също.Само по заводите се бачка по 8 и повече часа. А колкото до колко праведно е, тя правдата умря с Ленин.
Коментиран от #10, #22
09:10 23.07.2026
9 замислен
Коментиран от #12, #17
09:21 23.07.2026
10 Емигрант
До коментар #8 от "Луд":Ей безмозъчник, аз съм пенсионер в З.Европа 27 г. пребивавам тук и съм добре запознат със законите тук, а ти разбирам, че си лесно манипулирана безхаберна послушна мишка, тук пълно осигуряване е 40 часа на седмица или 8 часа на ден, 4 часа е половин работен ден и е осигурен за пооовин работен ден, може да бъдеш осигуряван на колкото си искаш часове на ден за толкова ще ти се смята и стажът, всички часове изработени на 8 часа на ден са екстра и се заплащат двойно за час, а има държави които умножават ×3 договорена работа за час но тя не се осигурява това е споразумение по желание, никой не задължава никого да работи над 8 часа повтарям става само по желание ! Не се обаждай от ко4ината без да имаш пряко участие ! Отпуската е еднаква за всички работещи /25 работни дни/ независимо на 4 или 8 часа работен ден , но ти откъде да знаеш, говориш това което си чул от ТВ, управляващ или администратор защитаващ интересът си !
Коментиран от #11
09:27 23.07.2026
11 Емигрант
До коментар #10 от "Емигрант":Написаното "всички часове НА 8 часа" да се чете "всички часове НАД 8 часа" ! Пропусната буква !
09:31 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Добитък Рогат
09:39 23.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Без работа стаж
До коментар #3 от "Емигрант":Аз предлагам на борсата и трудовия стаж да се отчита като за максималния праг ;)
09:40 23.07.2026
17 работодателите в кавички
До коментар #9 от "замислен":червенни кхмерри и червената власт в кавички
09:41 23.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 същото като
До коментар #7 от "така действа":в руското блато
09:48 23.07.2026
21 д-р Бръкнигъзов
09:55 23.07.2026
22 Юлия
До коментар #8 от "Луд":Е, как го виждаш? Къде е справедливостта между 4 и 8 часа? Четири е половината на 8. Вместо 1 година, половин година- това е справедливо. Математика братче.
10:03 23.07.2026