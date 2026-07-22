Живот зад решетките: Кой е българинът, прекарал най-много време в затвора, и колко са доживотните присъди у нас?

Темата за най-дълго лежалите затворници в България вълнува обществеността винаги, когато се заговори за ефективността на наказанията и състоянието на изправителните домове. Към днешна дата неофициалният рекорд за най-дълъг непрекъснат престой зад решетките у нас се държи от Георги Белчинов, известен сред лишените от свобода с прозвището „Дядо Боже“.
Белчинов, който е на възраст над 76 години, попада в Софийския затвор точно по време на политическия преход и прекарва там над 33 години за извършването на двойно убийство. Докато страната преминава през демократични промени, неговото ежедневие остава капсулирано в килията, където той намира утеха в религията и духовното спасение. Случаят му остава емблематичен пример за престъпление, последвано от десетилетно лишаване от свобода.
Куриози и абсурди зад решетките: Любопитната страна на затворническия живот
Затворническата реалност в България не се изчерпва само със сиво ежедневие. През годините българските пандизи са сцена на невероятни куриози, които често надминават и холивудските сценарии.
- Бягства с вкус на екшън: Най-яркият пример от новата история е зрелищното бягство на Радослав Колев и Владимир Пелов през главния вход на Софийския затвор през 2018 г. Случаят остава в историята с абсурдния детайл, че чистачката на затвора се оказва единственият служител, направил опит физически да спре въоръжените бегълци, подгонвайки ги по улицата.
- Сватби зад решетките: Сключването на граждански бракове в затворническите параклиси е процъфтяващ феномен. Любопитното е, че у нас има десетки случаи на жени, които се влюбват в лишени от свобода чрез кореспонденция и сключват брак с тях, докато те изтърпяват доживотни присъди.
- Изненадващи таланти и творчество: Българските затворници редовно организират вътрешни турнири по шах, театрални постановки и дори издават собствени вестници. Някои от най-опасните рецидивисти пишат стихосбирки и рисуват икони, които се продават на благотворителни изложби.
Статистика: Колко души излежават доживотни присъди в България?
Според официалните данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и анализи на правни експерти, общият брой на затворниците в България варира между 5500 и 6000 души. Към настоящия момент около 180 души излежават наказание „доживотен затвор“.
Българското законодателство разделя това най-тежко наказание на два вида:
Доживотен затвор без замяна: Най-радикалната мярка в Наказателния кодекс, при която осъдените нямат право на съкращаване на срока (около 55-58 души в цялата страна по данни на Българския хелзинкски комитет.
Доживотен затвор с право на замяна: При него, след изтърпяване на минимум 20 години и при примерно поведение, съдът може да замени присъдата с лишаване от свобода за срок от 30 години.
Дебатът около хуманността на доживотния затвор без право на замяна продължава да бъде актуален и през 2026 г., като правозащитните организации редовно настояват за неговото отпадане с цел съобразяване с европейските стандарти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
17:21 22.07.2026
2 А от къде
17:28 22.07.2026
3 Мдаа
17:37 22.07.2026
4 Как искам ако знаеш
До коментар #1 от "честен ционист":Една седмица да те пусна при доживотните, и аз да съм надзирател.
17:38 22.07.2026
5 сигурно
17:38 22.07.2026
6 123
17:44 22.07.2026