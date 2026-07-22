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Живот зад решетките: Кой е българинът, прекарал най-много време в затвора, и колко са доживотните присъди у нас?

Живот зад решетките: Кой е българинът, прекарал най-много време в затвора, и колко са доживотните присъди у нас?

22 Юли, 2026 17:16 762 6

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  • дядо боже

Истории от килиите: „Дядо Боже“, куриозни бягства и равносметката на българската изправителна система към юли 2026 година

Живот зад решетките: Кой е българинът, прекарал най-много време в затвора, и колко са доживотните присъди у нас? - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Темата за най-дълго лежалите затворници в България вълнува обществеността винаги, когато се заговори за ефективността на наказанията и състоянието на изправителните домове. Към днешна дата неофициалният рекорд за най-дълъг непрекъснат престой зад решетките у нас се държи от Георги Белчинов, известен сред лишените от свобода с прозвището „Дядо Боже“.

Белчинов, който е на възраст над 76 години, попада в Софийския затвор точно по време на политическия преход и прекарва там над 33 години за извършването на двойно убийство. Докато страната преминава през демократични промени, неговото ежедневие остава капсулирано в килията, където той намира утеха в религията и духовното спасение. Случаят му остава емблематичен пример за престъпление, последвано от десетилетно лишаване от свобода.

Куриози и абсурди зад решетките: Любопитната страна на затворническия живот

Затворническата реалност в България не се изчерпва само със сиво ежедневие. През годините българските пандизи са сцена на невероятни куриози, които често надминават и холивудските сценарии.

  • Бягства с вкус на екшън: Най-яркият пример от новата история е зрелищното бягство на Радослав Колев и Владимир Пелов през главния вход на Софийския затвор през 2018 г. Случаят остава в историята с абсурдния детайл, че чистачката на затвора се оказва единственият служител, направил опит физически да спре въоръжените бегълци, подгонвайки ги по улицата.
  • Сватби зад решетките: Сключването на граждански бракове в затворническите параклиси е процъфтяващ феномен. Любопитното е, че у нас има десетки случаи на жени, които се влюбват в лишени от свобода чрез кореспонденция и сключват брак с тях, докато те изтърпяват доживотни присъди.
  • Изненадващи таланти и творчество: Българските затворници редовно организират вътрешни турнири по шах, театрални постановки и дори издават собствени вестници. Някои от най-опасните рецидивисти пишат стихосбирки и рисуват икони, които се продават на благотворителни изложби.

Статистика: Колко души излежават доживотни присъди в България?

Според официалните данни на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и анализи на правни експерти, общият брой на затворниците в България варира между 5500 и 6000 души. Към настоящия момент около 180 души излежават наказание „доживотен затвор“.

Българското законодателство разделя това най-тежко наказание на два вида:

Доживотен затвор без замяна: Най-радикалната мярка в Наказателния кодекс, при която осъдените нямат право на съкращаване на срока (около 55-58 души в цялата страна по данни на Българския хелзинкски комитет.

Доживотен затвор с право на замяна: При него, след изтърпяване на минимум 20 години и при примерно поведение, съдът може да замени присъдата с лишаване от свобода за срок от 30 години.

Дебатът около хуманността на доживотния затвор без право на замяна продължава да бъде актуален и през 2026 г., като правозащитните организации редовно настояват за неговото отпадане с цел съобразяване с европейските стандарти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 3 Отговор
    Някой кокошкар ще да е.

    Коментиран от #4

    17:21 22.07.2026

  • 2 А от къде

    1 1 Отговор
    идва кеша да ги храним къпем и лекуваме.

    17:28 22.07.2026

  • 3 Мдаа

    0 1 Отговор
    Трябва да не си със всичкия да гониш с метлата двама въоръжени пандисчии. Поне охраната е била адекватна, траела си е:)

    17:37 22.07.2026

  • 4 Как искам ако знаеш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Една седмица да те пусна при доживотните, и аз да съм надзирател.

    17:38 22.07.2026

  • 5 сигурно

    1 0 Отговор
    Ако бяха осъдени навреме боко и шиши , сега щеше да са шампиони !!

    17:38 22.07.2026

  • 6 123

    0 0 Отговор
    Доживотен затвор без право на замяна е лишаване на човека от надежда, а тя уж умирала последна.

    17:44 22.07.2026