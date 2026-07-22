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ФИФА обяви идеалния отбор на Световното първенство, има сериозна изненада

ФИФА обяви идеалния отбор на Световното първенство, има сериозна изненада

22 Юли, 2026 23:02 1 053 7

  • лионел меси-
  • футбол-
  • фифа-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Любопитно е, че въпреки, че "Ла Роха" допусна само един гол на турнира, нито Пау Кубарси, нито Аймерик Лапорт бяха избрани в идеалния тим

ФИФА обяви идеалния отбор на Световното първенство, има сериозна изненада - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ФИФА обяви идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете чрез гласуване. В него има трима футболисти на световния шампион Испания - Педро Поро, Марк Кукурея и Родри.

Любопитно е, че въпреки, че "Ла Роха" допусна само един гол на турнира, нито Пау Кубарси, нито Аймерик Лапорт бяха избрани в идеалния тим. Унай Симон, вратарят на Испания, също не попада в отбора.

Съставът, който завърши на 4-о място на Мондиал 2026 - Франция, също има трима представители в идеалния отбор. Това са Дайо Упамекано, Майкъл Олисе и Килиан Мбапе. Финалистът Аржентина е с двама участника - Лисандро Мартинес в защита и Лионел Меси в атака.

Единадесетте се допълват от трима играчи. Джуд Белингам представлява Англия, Ерлинг Халанд - Норвегия, а изненадата е Возиня от Кабо Верде на вратата.

Следователно отборът, избран от феновете за най-добър на Мондиал 2026, е следният: Возиня; Педро Поро, Упамекано, Лисандро Мартинес, Кукурея, Родри, Белингам, Олисе, Меси, Мбапе и Халанд.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеле, крал на футбола:

    5 12 Отговор
    Има един футболен Бог, казва се Лионел Меси! Всички останали сме негови пророци!

    Коментиран от #4

    23:09 22.07.2026

  • 2 Петър

    8 8 Отговор
    Има един боклук аржентински , който се казва Меси

    Коментиран от #3, #5, #6

    23:12 22.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пеле, крал на футбола:":

    Нека не забравяме Марадона. Винаги е бил по-добър от Пеле, но не беше черен и вкара гол на англичаните с Божията ръка и затова не е коронясан.

    23:41 22.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Жена ли си или си обратен. Само те мразят Меси , щото са влюбени в Роналдо. Светът на мъжете е за Меси.

    23:46 22.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Стига цензура

    1 0 Отговор
    Само повторих дума на Петрана с която описва Меси.Явно и ФАКТИ нямат понятие от футбол,но държат тука обратни да дразнят хората и трафик да става.

    00:23 23.07.2026

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