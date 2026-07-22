ФИФА обяви идеалния отбор на Световното първенство, има сериозна изненада

ФИФА обяви идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете чрез гласуване. В него има трима футболисти на световния шампион Испания - Педро Поро, Марк Кукурея и Родри.

Любопитно е, че въпреки, че "Ла Роха" допусна само един гол на турнира, нито Пау Кубарси, нито Аймерик Лапорт бяха избрани в идеалния тим. Унай Симон, вратарят на Испания, също не попада в отбора.

Съставът, който завърши на 4-о място на Мондиал 2026 - Франция, също има трима представители в идеалния отбор. Това са Дайо Упамекано, Майкъл Олисе и Килиан Мбапе. Финалистът Аржентина е с двама участника - Лисандро Мартинес в защита и Лионел Меси в атака.

Единадесетте се допълват от трима играчи. Джуд Белингам представлява Англия, Ерлинг Халанд - Норвегия, а изненадата е Возиня от Кабо Верде на вратата.

Следователно отборът, избран от феновете за най-добър на Мондиал 2026, е следният: Возиня; Педро Поро, Упамекано, Лисандро Мартинес, Кукурея, Родри, Белингам, Олисе, Меси, Мбапе и Халанд.