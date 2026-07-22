ФИФА обяви идеалния отбор на Световното първенство, има сериозна изненада

ФИФА обяви идеалния отбор на Мондиал 2026, избран от феновете чрез гласуване. В него има трима футболисти на световния шампион Испания - Педро Поро, Марк Кукурея и Родри.
Любопитно е, че въпреки, че "Ла Роха" допусна само един гол на турнира, нито Пау Кубарси, нито Аймерик Лапорт бяха избрани в идеалния тим. Унай Симон, вратарят на Испания, също не попада в отбора.
Съставът, който завърши на 4-о място на Мондиал 2026 - Франция, също има трима представители в идеалния отбор. Това са Дайо Упамекано, Майкъл Олисе и Килиан Мбапе. Финалистът Аржентина е с двама участника - Лисандро Мартинес в защита и Лионел Меси в атака.
Единадесетте се допълват от трима играчи. Джуд Белингам представлява Англия, Ерлинг Халанд - Норвегия, а изненадата е Возиня от Кабо Верде на вратата.
Следователно отборът, избран от феновете за най-добър на Мондиал 2026, е следният: Возиня; Педро Поро, Упамекано, Лисандро Мартинес, Кукурея, Родри, Белингам, Олисе, Меси, Мбапе и Халанд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеле, крал на футбола:
Коментиран от #4
23:09 22.07.2026
2 Петър
Коментиран от #3, #5, #6
23:12 22.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Пеле, крал на футбола:":Нека не забравяме Марадона. Винаги е бил по-добър от Пеле, но не беше черен и вкара гол на англичаните с Божията ръка и затова не е коронясан.
23:41 22.07.2026
5 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Петър":Жена ли си или си обратен. Само те мразят Меси , щото са влюбени в Роналдо. Светът на мъжете е за Меси.
23:46 22.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Стига цензура
00:23 23.07.2026