Шаная Туейн разкри странен сутрешен навик: Всяка сутрин яздя кон по пижама! (ВИДЕО)

Шаная Туейн разкри, че често започва деня си с конна езда, без дори да сменя пижамата си. 60-годишната канадска певица определи времето, прекарано с конете, като начин да се откъсне от напрежението около концертите и публичния живот.
„Просто обичам да бъда с тях. Сутрин яздя по пижама. Това е чудесно бягство от ежедневието“, заяви поп звездата в интервю за CBS News. Интервюто е заснето по време на езда в лондонския „Хайд парк“, между концертите ѝ като специален гост на Хари Стайлс. Шаная Туейн участва във всичките 12 негови представления на стадион „Уембли“ между 12 юни и 4 юли.
Изпълнителката понякога взема конете си и по време на турнета, въпреки сложната организация, която изисква транспортирането и отглеждането им.
Певицата, която ще навърши 61 години на 28 август, заяви, че именно през шестото десетилетие от живота си е започнала да приема миналото си с повече спокойствие.
„Започнах живота си по трудния начин. Сега, когато съм на 60, чувствам, че най-после започвам да подреждам нещата“, каза тя. Шаная Туейн добави с усмивка, че планира да живее до 200 години, за да осъществи всичките си намерения.
Спомените за ранните ѝ години са в основата на новия албум „Little Miss Twain“, който излиза на 24 юли. Проектът проследява периода от първите ѝ участия в барове на осемгодишна възраст до подписването на договор със звукозаписна компания в Нашвил.
Певицата разказа, че като дете е поемала голяма част от отговорностите в дома си. Семейството живеело в бедност, майка ѝ страдала от депресия, а в къщата често имало насилие и недостиг на храна и подходящи дрехи. Родителите ѝ загиват при автомобилна катастрофа, когато тя е на 22 години. След смъртта им бъдещата звезда поема грижите за по-малките си братя и сестри.
„Когато се връщам към тези години, го правя от мястото, на което се намирам сега, а то е много добро. Успях да изляза оттам. Именно контрастът ме кара да усещам постиженията си толкова силно“, заяви певицата.
Кариерата на Туейн по-късно беше прекъсната за продължителен период заради проблеми с гласа след лаймска болест. След специализирана операция тя успя да се върне към записите и концертните изяви, макар тембърът ѝ да се е променил.
Шаная Туейн живее в Швейцария със съпруга си Фредерик Тибо, за когото се омъжи през 2011 г.
.@ShaniaTwain grew up dirt poor in rural Ontario and, as a child, sang country songs in bars. Throughout family hardships, divorce, and losing her voice to Lyme disease, and despite not signing a record contract until her late 20s, Twain became the top-selling female country… pic.twitter.com/IcQDotNKlQ— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) July 19, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голия
17:30 21.07.2026
2 Топч0
17:32 21.07.2026
3 Анита ескорт топмодел счетоводство ппдб
17:32 21.07.2026
4 гадател
17:33 21.07.2026
5 Нищо
17:37 21.07.2026
6 Винетуууу
17:53 21.07.2026
7 авантгард
Много старателно момиче, браво!
Ама хайде и малко разнообразие да има...
17:54 21.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 авантгард
До коментар #8 от "Полезно си е":там мерят в инчес, де да знай колку санта било
18:04 21.07.2026
10 Кон по пижама добре
18:08 21.07.2026
11 Цвете
18:25 21.07.2026
12 Манолито
18:33 21.07.2026