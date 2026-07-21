Новини
Любопитно »
Шаная Туейн разкри странен сутрешен навик: Всяка сутрин яздя кон по пижама! (ВИДЕО)

Шаная Туейн разкри странен сутрешен навик: Всяка сутрин яздя кон по пижама! (ВИДЕО)

21 Юли, 2026 17:28 716 12

  • шаная туейн-
  • певица-
  • коне-
  • езда-
  • сутрешни навици

Певицата озадачи феновете си с признание за необичайния старт на деня

Шаная Туейн разкри странен сутрешен навик: Всяка сутрин яздя кон по пижама! (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Шаная Туейн разкри, че често започва деня си с конна езда, без дори да сменя пижамата си. 60-годишната канадска певица определи времето, прекарано с конете, като начин да се откъсне от напрежението около концертите и публичния живот.

„Просто обичам да бъда с тях. Сутрин яздя по пижама. Това е чудесно бягство от ежедневието“, заяви поп звездата в интервю за CBS News. Интервюто е заснето по време на езда в лондонския „Хайд парк“, между концертите ѝ като специален гост на Хари Стайлс. Шаная Туейн участва във всичките 12 негови представления на стадион „Уембли“ между 12 юни и 4 юли.

Изпълнителката понякога взема конете си и по време на турнета, въпреки сложната организация, която изисква транспортирането и отглеждането им.

Певицата, която ще навърши 61 години на 28 август, заяви, че именно през шестото десетилетие от живота си е започнала да приема миналото си с повече спокойствие.

„Започнах живота си по трудния начин. Сега, когато съм на 60, чувствам, че най-после започвам да подреждам нещата“, каза тя. Шаная Туейн добави с усмивка, че планира да живее до 200 години, за да осъществи всичките си намерения.

Спомените за ранните ѝ години са в основата на новия албум „Little Miss Twain“, който излиза на 24 юли. Проектът проследява периода от първите ѝ участия в барове на осемгодишна възраст до подписването на договор със звукозаписна компания в Нашвил.

Певицата разказа, че като дете е поемала голяма част от отговорностите в дома си. Семейството живеело в бедност, майка ѝ страдала от депресия, а в къщата често имало насилие и недостиг на храна и подходящи дрехи. Родителите ѝ загиват при автомобилна катастрофа, когато тя е на 22 години. След смъртта им бъдещата звезда поема грижите за по-малките си братя и сестри.

„Когато се връщам към тези години, го правя от мястото, на което се намирам сега, а то е много добро. Успях да изляза оттам. Именно контрастът ме кара да усещам постиженията си толкова силно“, заяви певицата.

Кариерата на Туейн по-късно беше прекъсната за продължителен период заради проблеми с гласа след лаймска болест. След специализирана операция тя успя да се върне към записите и концертните изяви, макар тембърът ѝ да се е променил.

Шаная Туейн живее в Швейцария със съпруга си Фредерик Тибо, за когото се омъжи през 2011 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голия

    5 2 Отговор
    сигурно язди оня с коня

    17:30 21.07.2026

  • 2 Топч0

    2 3 Отговор
    Ако няма какво друго да яздиш,така е. 😅

    17:32 21.07.2026

  • 3 Анита ескорт топмодел счетоводство ппдб

    6 1 Отговор
    Ние жените от българския хайлайф не се занимаваме с продавачи а само с депутати и мутри и бизнесмени. За нас жените от хайлайфа е много важно какво работи нашия мъж 🤭🥳🐐

    17:32 21.07.2026

  • 4 гадател

    3 2 Отговор
    Той я язди

    17:33 21.07.2026

  • 5 Нищо

    5 2 Отговор
    Странно! Познавам красавици които сутрин яздят коня по без пижама...

    17:37 21.07.2026

  • 6 Винетуууу

    4 0 Отговор
    Според коня обаче, е по-добре да я сменя.

    17:53 21.07.2026

  • 7 авантгард

    2 0 Отговор
    Редовно упражнява позата на ездачката.
    Много старателно момиче, браво!
    Ама хайде и малко разнообразие да има...

    17:54 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 авантгард

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Полезно си е":

    там мерят в инчес, де да знай колку санта било

    18:04 21.07.2026

  • 10 Кон по пижама добре

    0 0 Отговор
    Но по-добре по нощница. Да се развява волно на вятъра.

    18:08 21.07.2026

  • 11 Цвете

    2 0 Отговор
    ПРЕКРАСНА ,ЧАРОВНА, ПЛЕНИТЕЛНА.👏👍🌹

    18:25 21.07.2026

  • 12 Манолито

    0 0 Отговор
    И той те язди теб, обаче вече само на сън бабче 😀

    18:33 21.07.2026