Шаная Туейн разкри странен сутрешен навик: Всяка сутрин яздя кон по пижама! (ВИДЕО)

Шаная Туейн разкри, че често започва деня си с конна езда, без дори да сменя пижамата си. 60-годишната канадска певица определи времето, прекарано с конете, като начин да се откъсне от напрежението около концертите и публичния живот.

„Просто обичам да бъда с тях. Сутрин яздя по пижама. Това е чудесно бягство от ежедневието“, заяви поп звездата в интервю за CBS News. Интервюто е заснето по време на езда в лондонския „Хайд парк“, между концертите ѝ като специален гост на Хари Стайлс. Шаная Туейн участва във всичките 12 негови представления на стадион „Уембли“ между 12 юни и 4 юли.

Изпълнителката понякога взема конете си и по време на турнета, въпреки сложната организация, която изисква транспортирането и отглеждането им.

Певицата, която ще навърши 61 години на 28 август, заяви, че именно през шестото десетилетие от живота си е започнала да приема миналото си с повече спокойствие.

„Започнах живота си по трудния начин. Сега, когато съм на 60, чувствам, че най-после започвам да подреждам нещата“, каза тя. Шаная Туейн добави с усмивка, че планира да живее до 200 години, за да осъществи всичките си намерения.

Спомените за ранните ѝ години са в основата на новия албум „Little Miss Twain“, който излиза на 24 юли. Проектът проследява периода от първите ѝ участия в барове на осемгодишна възраст до подписването на договор със звукозаписна компания в Нашвил.

Певицата разказа, че като дете е поемала голяма част от отговорностите в дома си. Семейството живеело в бедност, майка ѝ страдала от депресия, а в къщата често имало насилие и недостиг на храна и подходящи дрехи. Родителите ѝ загиват при автомобилна катастрофа, когато тя е на 22 години. След смъртта им бъдещата звезда поема грижите за по-малките си братя и сестри.

„Когато се връщам към тези години, го правя от мястото, на което се намирам сега, а то е много добро. Успях да изляза оттам. Именно контрастът ме кара да усещам постиженията си толкова силно“, заяви певицата.

Кариерата на Туейн по-късно беше прекъсната за продължителен период заради проблеми с гласа след лаймска болест. След специализирана операция тя успя да се върне към записите и концертните изяви, макар тембърът ѝ да се е променил.

Шаная Туейн живее в Швейцария със съпруга си Фредерик Тибо, за когото се омъжи през 2011 г.

.@ShaniaTwain grew up dirt poor in rural Ontario and, as a child, sang country songs in bars. Throughout family hardships, divorce, and losing her voice to Lyme disease, and despite not signing a record contract until her late 20s, Twain became the top-selling female country… pic.twitter.com/IcQDotNKlQ — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) July 19, 2026