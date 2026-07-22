Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тъжна вест застигна Лудогорец

Тъжна вест застигна Лудогорец

22 Юли, 2026 22:46 566 2

  • лудогорец-
  • валентин спасов-
  • футбол-
  • починал

В този труден момент скърбим заедно с неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават

Тъжна вест застигна Лудогорец - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият клубен лекар на Лудогорец Валентин Спасов почина, обявиха разградчани.

„ПФК Лудогорец изразява своите искрени съболезнования по повод кончината на д-р Валентин Спасов.

Д-р Спасов е част от историята на клуба, след като в продължение на десетилетие през 80-те години работи като клубен лекар в Лудогорец.

Извън футбола той беше изключително уважаван лекар, посветил живота си на грижата за хората в региона.

В този труден момент скърбим заедно с неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават.

Опелото ще се извърши в петък (24 юли) в 10:00 ч. в църквата “Св.Николай Чудотворец” в Разград.

Поклон пред светлата му памет“, написаха от Лудогорец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    А Домусчиев,кога?🦧🤣🦧

    Коментиран от #2

    22:55 22.07.2026

  • 2 Стоян Георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Всички сме приходни Миме, ти не правиш изключение.

    22:58 22.07.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове