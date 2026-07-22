Тъжна вест застигна Лудогорец

Бившият клубен лекар на Лудогорец Валентин Спасов почина, обявиха разградчани.

„ПФК Лудогорец изразява своите искрени съболезнования по повод кончината на д-р Валентин Спасов.

Д-р Спасов е част от историята на клуба, след като в продължение на десетилетие през 80-те години работи като клубен лекар в Лудогорец.

Извън футбола той беше изключително уважаван лекар, посветил живота си на грижата за хората в региона.

В този труден момент скърбим заедно с неговото семейство, близки, приятели и всички, които имаха честта да го познават.

Опелото ще се извърши в петък (24 юли) в 10:00 ч. в църквата “Св.Николай Чудотворец” в Разград.

Поклон пред светлата му памет“, написаха от Лудогорец.