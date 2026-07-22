Пореден римейк: Нетфликс върна Дженифър Гарнър и Джуди Гриър в новия „Събудих се на 30“ (СНИМКИ)

Дженифър Гарнър и Джуди Гриър бяха заснети по време на снимките на новата версия на романтичната комедия „Събудих се на 30“, която Netflix подготвя с Емили Бейдър и Логан Лърман в главните роли.

Снимки от снимачната площадка в Санта Моника показват Гарнър, Бейдър и Гриър в костюми пред една от използваните локации. Netflix все още не е потвърдила официално дали Гарнър и Гриър се завръщат съответно като Джена Ринк и Луси „Том-Том“ Уайман, нито колко голямо ще бъде участието им в сюжета.

Дженифър Гарнър вече е част от проекта като изпълнителен продуцент. Малко преди появата на снимките актрисата заяви, че възнамерява да посети снимачната площадка, като се пошегува, че може да се появи на заден план в нова версия на известната танцова сцена по „Thriller“ на Майкъл Джексън.

It looks like Jennifer Garner and Judy Greer have joined the cast of the "13 Going on 30" movie! The actresses, who played Jenna Rink and Lucy Wyman in the original movie, were spotted filming a scene with new star Emily Bader this morning in Los Angeles.#JenniferGarner… pic.twitter.com/8PXBrWvDGg — JustJared.com (@JustJared) July 21, 2026

По-късно кадрите показаха, че присъствието ѝ не се ограничава до неофициална визита. Тя и Гриър са снимали сцена заедно с Емили Бейдър, макар естеството на ролите им да остава в тайна.

Новият филм не е пряко продължение, а съвременна интерпретация на историята от 2004 г. Бейдър и Лърман ще бъдат в центъра на сюжета, а сред останалите обявени актьори са Джесика Алба, Тейлър Захар Перес, Аделин Рудолф, Тейлър Ортега, Тим Медоус и Дан Букатински. Режисьор е Брет Хейли, който вече работи с Бейдър по екранизацията на романа „People We Meet on Vacation“.

Оригиналният „Събудих се на 30“ проследява тийнейджърката Джена, която след необяснимо желание се събужда в тялото на своята 30-годишна версия и открива, че е успешен редактор на списание, но личният ѝ живот е далеч от представите ѝ. Във филма участваха още Марк Ръфало, Анди Съркис и Криста Б. Алън.

Продукцията се превърна в едно от знаковите заглавия за поколението, израснало в началото на века, а танцовата сцена с „Thriller“, цветните бонбони Razzles и модата от 80-те години останаха сред най-разпознаваемите ѝ елементи. Филмът спечели около 96 млн. долара в световния боксофис.

13 going on 30 (2004) pic.twitter.com/uFfudqFoEo — rom com gifs (@romcomgif) May 28, 2023

През април Дженифър Гарнър обясни, че е решила да подкрепи новата версия, защото не е искала историята на Джена да бъде преработена без нейно участие. По думите ѝ сценарият и изборът на Емили Бейдър са я убедили, че познатата концепция може да достигне до нова публика.

„Защо магията да не се случи два пъти?“, коментира Гарнър, определяйки Бейдър като „вълшебна“. Джуди Гриър също подкрепи новия прочит и заяви, че след повече от две десетилетия е време други актьори да получат възможност да разкажат историята по свой начин.

Netflix засега не е обявила официално заглавие, подробен сюжет или премиерна дата.