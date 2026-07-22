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Пореден римейк: Нетфликс върна Дженифър Гарнър и Джуди Гриър в новия „Събудих се на 30“ (СНИМКИ)

Пореден римейк: Нетфликс върна Дженифър Гарнър и Джуди Гриър в новия „Събудих се на 30“ (СНИМКИ)

22 Юли, 2026 16:59 391 1

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Двете актриси, които изпълниха главните роли в оригинала, се завърнаха на снимачната площадка

Пореден римейк: Нетфликс върна Дженифър Гарнър и Джуди Гриър в новия „Събудих се на 30“ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Гарнър и Джуди Гриър бяха заснети по време на снимките на новата версия на романтичната комедия „Събудих се на 30“, която Netflix подготвя с Емили Бейдър и Логан Лърман в главните роли.

Снимки от снимачната площадка в Санта Моника показват Гарнър, Бейдър и Гриър в костюми пред една от използваните локации. Netflix все още не е потвърдила официално дали Гарнър и Гриър се завръщат съответно като Джена Ринк и Луси „Том-Том“ Уайман, нито колко голямо ще бъде участието им в сюжета.

Дженифър Гарнър вече е част от проекта като изпълнителен продуцент. Малко преди появата на снимките актрисата заяви, че възнамерява да посети снимачната площадка, като се пошегува, че може да се появи на заден план в нова версия на известната танцова сцена по „Thriller“ на Майкъл Джексън.

По-късно кадрите показаха, че присъствието ѝ не се ограничава до неофициална визита. Тя и Гриър са снимали сцена заедно с Емили Бейдър, макар естеството на ролите им да остава в тайна.

Новият филм не е пряко продължение, а съвременна интерпретация на историята от 2004 г. Бейдър и Лърман ще бъдат в центъра на сюжета, а сред останалите обявени актьори са Джесика Алба, Тейлър Захар Перес, Аделин Рудолф, Тейлър Ортега, Тим Медоус и Дан Букатински. Режисьор е Брет Хейли, който вече работи с Бейдър по екранизацията на романа „People We Meet on Vacation“.

Оригиналният „Събудих се на 30“ проследява тийнейджърката Джена, която след необяснимо желание се събужда в тялото на своята 30-годишна версия и открива, че е успешен редактор на списание, но личният ѝ живот е далеч от представите ѝ. Във филма участваха още Марк Ръфало, Анди Съркис и Криста Б. Алън.

Продукцията се превърна в едно от знаковите заглавия за поколението, израснало в началото на века, а танцовата сцена с „Thriller“, цветните бонбони Razzles и модата от 80-те години останаха сред най-разпознаваемите ѝ елементи. Филмът спечели около 96 млн. долара в световния боксофис.

През април Дженифър Гарнър обясни, че е решила да подкрепи новата версия, защото не е искала историята на Джена да бъде преработена без нейно участие. По думите ѝ сценарият и изборът на Емили Бейдър са я убедили, че познатата концепция може да достигне до нова публика.

„Защо магията да не се случи два пъти?“, коментира Гарнър, определяйки Бейдър като „вълшебна“. Джуди Гриър също подкрепи новия прочит и заяви, че след повече от две десетилетия е време други актьори да получат възможност да разкажат историята по свой начин.

Netflix засега не е обявила официално заглавие, подробен сюжет или премиерна дата.


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  • 1 Римейко

    1 1 Отговор
    Римейкът ще се казва "Събудих се на 100".

    17:21 22.07.2026