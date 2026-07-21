17 г. по-късно Меган Фокс се завръща в главната роля в продължението на "Тялото на Дженифър"

Изкусителната Меган Фокс ще се завърне към една от най-разпознаваемите роли в кариерата си в подготвяното продължение на хорър комедията „Тялото на Дженифър“, съобщи специализираното издание Dread Central.

Според публикацията актрисата отново ще изиграе Дженифър Чек – ученичката, превърната в човекояден демон след неуспешен сатанински ритуал. Към проекта се завръщат режисьорката на оригиналния филм Карин Кусама и сценаристката Диабло Коуди. Очаква се снимките да започнат през октомври във Ванкувър, но студиото все още не е обявило официално график на продукцията.

Засега няма потвърждение дали Аманда Сайфред ще повтори ролята си на Анита „Нийди“ Лесницки, най-близката приятелка и основен противник на Дженифър. Актрисата по-рано заяви интерес към продължението и посочи, че би участвала само при завръщане на Меган Фокс.

Диабло Коуди потвърди през пролетта, че работи по сценария. По думите ѝ новият филм няма да бъде традиционно продължение, а по-смела реакция към култовия статут, който оригиналът придоби години след премиерата си. Сценаристката определи работата по проекта като творчески освобождаваща и заяви, че този път разполага с по-голяма свобода.

„Тялото на Дженифър“ излезе през 2009 г. и проследява популярна гимназистка, която след провален ритуал започва да убива и изяжда свои съученици. Аманда Сайфред играе приятелката ѝ Нийди, която постепенно разкрива истината и се опитва да я спре.

Филмът беше посрещнат хладно от критиката и събра около 31,6 млн. долара в световния боксофис при бюджет от приблизително 16 млн. долара. По-късно продукцията беше преоценена като феминистки хорър с теми за токсичното приятелство, сексуалността и начина, по който младите жени са представяни в популярната култура.

Карин Кусама описа идеите на Коуди за продължението като „забавни и налудничави“ в духа на първия филм. Тя обаче уточни, че разработването на сценарий не означава автоматично, че продукцията е получила окончателно одобрение от студиото.

За Меган Фокс проектът ще бъде едно от най-значимите ѝ завръщания към голяма екранна роля през последните години. Актрисата е известна още с участията си в поредиците „Трансформърс“ и „Костенурките нинджа“, както и във фантастичния трилър „Subservience“.

Премиерна дата и официално заглавие на продължението все още не са обявени.