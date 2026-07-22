Porsche съкращава от 5000 до 6000 работни места до 2035 година

Михаел Лайтерс, главен изпълнителен директор на германския производител на спортни и луксозни автомобили Porsche, планира да съкрати от 5000 до 6000 работни места в компанията до 2035 г., според вестник Bild.

Същевременно производителността би трябвало да се увеличи с почти 15%. Освен това се планира броят на местата за чираци да бъде намален наполовина. Останалите служители също ще бъдат засегнати от програма за намаляване на разходите. Специални плащания ще се извършват само ако рентабилността на продажбите надвиши 4%.

Годишният бонус за стимулиране ще бъде ограничен до 1500 EUR. Тринадесетата месечна заплата също ще бъде намалена. Лайтерс иска да приложи цялостно съкращение на персонала на всички нива, да намали броя модели на марката и да върне компанията към дългосрочна рентабилност. Компанията прогнозира оперативната възвръщаемост на продажбите за 2026 г. да бъде само 5,5% до 7,5%. Това е далеч от предишните амбиции на Porsche. Гаранцията за заетост, удължена до края на 2035 г., обаче променя фундаментално вътрешната структура на групата.

Porsche, подобно на други германски автомобилни производители през последните години, е изправена пред предизвикателства. Първоначално причинени бяха в резултат на пандемията от коронавирус, но проблемите се влошиха от 2022 г. насам поради рязкото покачване на цените на енергията и засилената конкуренция от китайските производители на електрически автомобили. На 6 юли вестник Handelsblatt съобщи, че компанията може да съкрати до 8000 служители през следващите години.