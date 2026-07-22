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19 г. след дуета им Шакира и Бионсе се събраха отново на финала на Световното (СНИМКИ)

19 г. след дуета им Шакира и Бионсе се събраха отново на финала на Световното (СНИМКИ)

22 Юли, 2026 16:31 626 6

  • шакира-
  • бионсе-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • дует-
  • певица

Феновете им отбелязаха, че певиците изглеждат все едно времето е спряло

19 г. след дуета им Шакира и Бионсе се събраха отново на финала на Световното (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шакира и Бионсе накараха феновете им да изпаднат в екстаз с обща снимка от финала на Световното първенство по футбол в неделя, близо две десетилетия след съвместния им хит „Beautiful Liar“.

49-годишната колумбийска певица публикува в Instagram кадър, на който двете изпълнителки се прегръщат на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд. Снимката бързо събра милиони харесвания и предизвика множество коментари за младежкия им външен вид.

На останалите снимки от публикацията Шакира показа, че се е срещнала с куп знаменитости зад кулисите на първенството, сред които BTS, Том Круз, Дейвид Бекъм, Аня-Тейлър Джой, ютубъра Мистър Бийст, Кевин Харт и др.

Шакира беше облечена в комплект с характерния полумесец на Marine Serre, а 44-годишната Бионсе носеше бяло късо сако и дантелен панталон. Сред реакциите в социалните мрежи имаше коментари, че двете изглеждат като сестри и почти не са се променили от началото на съвместната им работа.

Изпълнителките записаха „Beautiful Liar“ през 2007 г. Песента достигна третото място в американската класация Billboard Hot 100 и се превърна в една от най-разпознаваемите колаборации в кариерите им.

Срещата им се състоя след участието на Шакира в първото музикално шоу в почивката на финал на световно първенство. Колумбийката изпълни официалния химн на турнира „Dai Dai“ заедно с нигерийския певец Бърна Бой. В спектакъла участваха още Мадона, BTS, Джъстин Бийбър, Coldplay и диригентът Густаво Дудамел.

За представянето си Шакира носеше изработен по поръчка сценичен костюм на Roberto Cavalli, украсен с кристали Swarovski. Появата ѝ продължи дългогодишната ѝ връзка със световните футболни първенства. Тя участва в церемониите на Мондиал 2006, 2010 и 2014 г., а „Waka Waka“ от първенството в Южна Африка остава сред най-успешните футболни химни.

Публикация, споделена от Shakira (@shakira)

„Dai Dai“ е създадена в подкрепа на FIFA Global Citizen Education Fund, който финансира достъпа на деца до образование и футболни програми. Приходите от авторските права на Шакира върху песента са предназначени за фонда, а Sony Music пое ангажимент да удвои първите събрани 250 000 долара.

Снимката с Бионсе се превърна в един от най-коментираните звездни моменти около финала и напомни за общата история на две от най-успешните изпълнителки в съвременната поп музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шака зулу

    2 0 Отговор
    козъ и уфсъ

    16:34 22.07.2026

  • 2 Шакира е ЧУДООО..

    0 1 Отговор
    БИОНСЕ И МЪЖЪ И ГИБОНА СА МУТРИ ИЗНУДВАЧИ НА КОЛЕГИТЕ СИ

    16:39 22.07.2026

  • 3 Ужасни са тези сингянки

    0 1 Отговор
    гледам дребното сигане е взело да избелява

    16:45 22.07.2026

  • 4 Това

    1 1 Отговор
    Е лозяшка чалга! Някога пееха:

    Обичах силно
    Едно момиче
    Тъй нежно, мило
    В ума ми беше
    Но си отиде
    Остана само спомен

    Виждам перли в твоите коси
    Греят като ясни звезди.......

    Кой го е слушал?

    Коментиран от #5

    16:48 22.07.2026

  • 5 Една жена

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Това":

    Спомням си я, "Омега". И на мен ми е от любимите.

    Коментиран от #6

    17:12 22.07.2026

  • 6 бабишкер

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Една жена":

    на колко си че помниш перленото момиче 😁😁😁😉

    17:44 22.07.2026