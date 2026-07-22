19 г. след дуета им Шакира и Бионсе се събраха отново на финала на Световното (СНИМКИ)

Шакира и Бионсе накараха феновете им да изпаднат в екстаз с обща снимка от финала на Световното първенство по футбол в неделя, близо две десетилетия след съвместния им хит „Beautiful Liar“.

49-годишната колумбийска певица публикува в Instagram кадър, на който двете изпълнителки се прегръщат на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд. Снимката бързо събра милиони харесвания и предизвика множество коментари за младежкия им външен вид.

На останалите снимки от публикацията Шакира показа, че се е срещнала с куп знаменитости зад кулисите на първенството, сред които BTS, Том Круз, Дейвид Бекъм, Аня-Тейлър Джой, ютубъра Мистър Бийст, Кевин Харт и др.

Шакира беше облечена в комплект с характерния полумесец на Marine Serre, а 44-годишната Бионсе носеше бяло късо сако и дантелен панталон. Сред реакциите в социалните мрежи имаше коментари, че двете изглеждат като сестри и почти не са се променили от началото на съвместната им работа.

Изпълнителките записаха „Beautiful Liar“ през 2007 г. Песента достигна третото място в американската класация Billboard Hot 100 и се превърна в една от най-разпознаваемите колаборации в кариерите им.

Срещата им се състоя след участието на Шакира в първото музикално шоу в почивката на финал на световно първенство. Колумбийката изпълни официалния химн на турнира „Dai Dai“ заедно с нигерийския певец Бърна Бой. В спектакъла участваха още Мадона, BTS, Джъстин Бийбър, Coldplay и диригентът Густаво Дудамел.

За представянето си Шакира носеше изработен по поръчка сценичен костюм на Roberto Cavalli, украсен с кристали Swarovski. Появата ѝ продължи дългогодишната ѝ връзка със световните футболни първенства. Тя участва в церемониите на Мондиал 2006, 2010 и 2014 г., а „Waka Waka“ от първенството в Южна Африка остава сред най-успешните футболни химни.

„Dai Dai“ е създадена в подкрепа на FIFA Global Citizen Education Fund, който финансира достъпа на деца до образование и футболни програми. Приходите от авторските права на Шакира върху песента са предназначени за фонда, а Sony Music пое ангажимент да удвои първите събрани 250 000 долара.

Снимката с Бионсе се превърна в един от най-коментираните звездни моменти около финала и напомни за общата история на две от най-успешните изпълнителки в съвременната поп музика.