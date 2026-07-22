19 г. след дуета им Шакира и Бионсе се събраха отново на финала на Световното (СНИМКИ)

Шакира и Бионсе накараха феновете им да изпаднат в екстаз с обща снимка от финала на Световното първенство по футбол в неделя, близо две десетилетия след съвместния им хит „Beautiful Liar“.
49-годишната колумбийска певица публикува в Instagram кадър, на който двете изпълнителки се прегръщат на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд. Снимката бързо събра милиони харесвания и предизвика множество коментари за младежкия им външен вид.
На останалите снимки от публикацията Шакира показа, че се е срещнала с куп знаменитости зад кулисите на първенството, сред които BTS, Том Круз, Дейвид Бекъм, Аня-Тейлър Джой, ютубъра Мистър Бийст, Кевин Харт и др.
Шакира беше облечена в комплект с характерния полумесец на Marine Serre, а 44-годишната Бионсе носеше бяло късо сако и дантелен панталон. Сред реакциите в социалните мрежи имаше коментари, че двете изглеждат като сестри и почти не са се променили от началото на съвместната им работа.
Изпълнителките записаха „Beautiful Liar“ през 2007 г. Песента достигна третото място в американската класация Billboard Hot 100 и се превърна в една от най-разпознаваемите колаборации в кариерите им.
Срещата им се състоя след участието на Шакира в първото музикално шоу в почивката на финал на световно първенство. Колумбийката изпълни официалния химн на турнира „Dai Dai“ заедно с нигерийския певец Бърна Бой. В спектакъла участваха още Мадона, BTS, Джъстин Бийбър, Coldplay и диригентът Густаво Дудамел.
За представянето си Шакира носеше изработен по поръчка сценичен костюм на Roberto Cavalli, украсен с кристали Swarovski. Появата ѝ продължи дългогодишната ѝ връзка със световните футболни първенства. Тя участва в церемониите на Мондиал 2006, 2010 и 2014 г., а „Waka Waka“ от първенството в Южна Африка остава сред най-успешните футболни химни.
„Dai Dai“ е създадена в подкрепа на FIFA Global Citizen Education Fund, който финансира достъпа на деца до образование и футболни програми. Приходите от авторските права на Шакира върху песента са предназначени за фонда, а Sony Music пое ангажимент да удвои първите събрани 250 000 долара.
Снимката с Бионсе се превърна в един от най-коментираните звездни моменти около финала и напомни за общата история на две от най-успешните изпълнителки в съвременната поп музика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шака зулу
16:34 22.07.2026
2 Шакира е ЧУДООО..
16:39 22.07.2026
3 Ужасни са тези сингянки
16:45 22.07.2026
4 Това
Обичах силно
Едно момиче
Тъй нежно, мило
В ума ми беше
Но си отиде
Остана само спомен
Виждам перли в твоите коси
Греят като ясни звезди.......
Кой го е слушал?
Коментиран от #5
16:48 22.07.2026
5 Една жена
До коментар #4 от "Това":Спомням си я, "Омега". И на мен ми е от любимите.
Коментиран от #6
17:12 22.07.2026
6 бабишкер
До коментар #5 от "Една жена":на колко си че помниш перленото момиче 😁😁😁😉
17:44 22.07.2026