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Стегнато дупе и оформени бедра: Последните 6 упражнения, които ще ви помогнат да влезете във форма за лятото

Стегнато дупе и оформени бедра: Последните 6 упражнения, които ще ви помогнат да влезете във форма за лятото

13 Юни, 2026 09:06, обновена 13 Юни, 2026 09:07 711 10

  • стегнато дупе-
  • оформени бедра-
  • упражнения

С правилната комбинация от сила, издръжливост и постоянство можете да изградите по-стегната долна част на тялото и да подобрите цялостната си физическа форма.

Стегнато дупе и оформени бедра: Последните 6 упражнения, които ще ви помогнат да влезете във форма за лятото - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ако търсите ефективен начин да оформите бедрата и седалището, последната серия упражнения от програмата на фитнес инструктора Станимир Михов предлага отлична възможност да разнообразите тренировките си. Тези движения натоварват различни мускулни групи в долната част на тялото и съчетават сила, баланс, издръжливост и експлозивност, предава Ladyzone.bg.

Сред най-полезните упражнения е „Добро утро“, което акцентира върху задната част на бедрата, седалищните мускули и кръста. То подобрява стойката и укрепва мускулите по задната верига на тялото, като е подходящо както за начинаещи, така и за по-напреднали спортуващи.

„Китайската почивка“ или клек с гръб към стена е класическо изометрично упражнение, което изгражда сила и издръжливост в бедрата и седалището. Макар да изглежда лесно, задържането в позиция бързо натоварва мускулите и ги кара да работят интензивно.

За тези, които искат допълнително да оформят външната част на бедрата, отличен избор е комбинацията от клек и странично изнасяне на крак. Това упражнение съчетава предимствата на класическия клек с допълнително натоварване на стабилизиращите мускули около таза и ханша.

Клекът с подскок пък добавя доза експлозивност към тренировката. Освен бедрата и седалището, той активира прасците и повишава сърдечния ритъм, което го прави подходящ както за силова, така и за кондиционна подготовка.

По-леко, но много ефективно движение е упражнението с крачка встрани и докосване на противоположния крак. То подобрява координацията, гъвкавостта и работи активно върху задната част на бедрата и седалищните мускули.

Серията завършва с лег екстензия - упражнение, което акцентира върху предната част на бедрата. Благодарение на възможността за регулиране на трудността според височината на опората, то е подходящо за хора с различно ниво на физическа подготовка.

Комбинирани в една тренировъчна програма, тези упражнения могат да помогнат за по-стегната фигура, по-добър мускулен тонус и повече увереност през летните месеци. Най-важното условие за успех обаче остава постоянството - дори кратките, но редовни тренировки дават видими резултати с времето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    5 0 Отговор
    На Прайда ще ми олабят халката.

    09:08 13.06.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    Неделната разходка в Планината е най-приятна!

    Коментиран от #9

    09:13 13.06.2026

  • 3 ЗарежИ!

    1 0 Отговор
    Нощес една инструкторка такава фитнес програма ми предостави за изпълнение, та до преди малко, и цели петнадесетина минути ми трябваше за да мога да стана след тренировките. Ходи да не изглеждаш добре!

    09:16 13.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стегнато дупе и оформени бедра:

    2 0 Отговор
    за теб ли говориш елке
    я покажи някои снимки да изплакнем очи
    вместо да ни ги пускате уж разголени кифли

    09:16 13.06.2026

  • 6 БРАВО

    0 0 Отговор
    ЕДВА ГО ПУБЛИКУВАХ И НЕДОВОЛНАТА ИИ КОМИСИЯ ГО ИЗТРИ

    Коментиран от #7

    09:18 13.06.2026

  • 7 бай Данью

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "БРАВО":

    Ами написал си нещо което им противоречи

    09:20 13.06.2026

  • 8 Сталин

    1 0 Отговор
    Най доброто упражнение за стегнато дупе за жените е ,мъжа лежи отдолу ,а жената прави клекове отгоре

    09:37 13.06.2026

  • 9 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Ако е съчетана с дъжд и гръмотевици, става още по приятна!😂😂😂

    09:44 13.06.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    А е ние търсим нечии стегнати бедра и дупе🤔

    09:55 13.06.2026