Световно постижение: Мъж изпълни гимнастически упражнения на 1 500 метра над земята под балон с горещ въздух ВИДЕО

За първи път в света човек изпълни гимнастически обръщания на хоризонтална греда, окачена под балон с горещ въздух - на височина 1500 метра.

Постижението е абсолютно безпрецедентно.

Сергей Бойцов без осигуровка и парашут успя да изпълни този най-труден елемент и записа името си в историята.

Идеята, която изглеждаше налудничава за мнозина, беше реализирана с усилията на екипа на 1win - те бяха тези, които организираха проекта и помогнаха за постигането на световен рекорд.

The world's first gymnastics routine featuring aerial twists on a horizontal bar suspended beneath a balloon at 1,500 meters performed without a parachute or safety harness. pic.twitter.com/ltQaH37QZ2