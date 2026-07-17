Защо Лана Дел Рей пропусна грандиозната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси?

Сватбата на поп кралицата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси, състояла се на 3 юли в Медисън Скуеър Гардън, събра над 1000 елитни гости, но едно важно име липсваше – това на Лана Дел Рей. Феновете веднага заподозряха разрив в отношенията им, но истинската причина се оказа далеч по-невинна и лична.
Вместо да бъде сред тълпата от знаменитости в Ню Йорк, Лана е избрала да организира и присъства на партито за рождения ден на своя близък приятел, влогъра Оли Абас в Луизиана.
Новината за алтернативните планове на певицата бе потвърдена чрез коментари в социалните мрежи, където Абас благодари на Лана и сестра ѝ за незабравимия уикенд около 4 юли.
Списание AOL Entertainment подчертава, че между Суифт и Лана Дел Рей няма лоши чувства, а отсъствието е било просто въпрос на предварително поети лични ангажименти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин Михайлов
11:46 17.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Реалист
12:00 17.07.2026
4 Бай Иван
12:30 17.07.2026