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Защо Лана Дел Рей пропусна грандиозната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси?

Защо Лана Дел Рей пропусна грандиозната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси?

17 Юли, 2026 11:45 519 4

  • лана дел рей-
  • тейлър суифт-
  • сватба

Изпълнителката на "Summertime Sadness" предпочете рожден ден на приятел пред звездното събитие на годината

Защо Лана Дел Рей пропусна грандиозната сватба на Тейлър Суифт и Травис Келси? - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сватбата на поп кралицата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси, състояла се на 3 юли в Медисън Скуеър Гардън, събра над 1000 елитни гости, но едно важно име липсваше – това на Лана Дел Рей. Феновете веднага заподозряха разрив в отношенията им, но истинската причина се оказа далеч по-невинна и лична.

Вместо да бъде сред тълпата от знаменитости в Ню Йорк, Лана е избрала да организира и присъства на партито за рождения ден на своя близък приятел, влогъра Оли Абас в Луизиана.


Новината за алтернативните планове на певицата бе потвърдена чрез коментари в социалните мрежи, където Абас благодари на Лана и сестра ѝ за незабравимия уикенд около 4 юли.

Списание AOL Entertainment подчертава, че между Суифт и Лана Дел Рей няма лоши чувства, а отсъствието е било просто въпрос на предварително поети лични ангажименти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Щото Лана не се занимава със сатанисти.

    11:46 17.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реалист

    1 0 Отговор
    Сигурно е била в цикъл:)

    12:00 17.07.2026

  • 4 Бай Иван

    1 0 Отговор
    Коя е тази тайлър свит , не я знам! Псевдо звезда ли е ? Измишльотина и изкуствено създадена!

    12:30 17.07.2026