Ейса Гонсалес се превръща в културистка за нов психологически трилър

Мексиканската актриса Ейса Гонсалес, която е добре позната и на българската публика заради връзката си с тенис звездата Григор Димитров, се подлага на най-радикалната физическа трансформация в кариерата си до момента, пише Vesti.bg.
Тя влиза в ролята на професионална културистка в предстоящия психологически трилър „Желязната Джейн“ (Iron Jane). Според официалния синопсис героинята ѝ Джейни Джон открива бодибилдинга след тежко детство, белязано от емоционално пренебрежение. Спортът се превръща за нея в начин да постигне усещане за сила и непобедимост.
„Бодибилдингът ѝ предлага нещо, което никога не е имала: шанс да стане абсолютно недосегаема“, посочват създателите на продукцията.
Ейса вече публикува първи кадри от подготовката си в социалните мрежи, показвайки впечатляваща физическа трансформация. Под снимките тя написа:
„Желязна Джейн. Добре дошла в света на културизма. Горда съм да разкажа тази история.“
Публикацията ѝ събра хиляди харесвания, а нейни колеги от индустрията изразиха подкрепа и възхищение.
В същото време актрисата разкрива и по-тежка лична страна, свързана с минали проблеми с хранителни разстройства. Тя споделя, че трудностите започват в тийнейджърските ѝ години след смъртта на баща ѝ, което я води до период на емоционални и хранителни колебания.
„Връзката ми с тялото винаги е била сложна“, признава тя. „Днес избирам да се грижа за него и да го приемам с повече любов.“
„Желязната Джейн“ няма да бъде типична спортна драма, а психологически трилър, който изследва границата между физическо съвършенство и психическа нестабилност. Историята проследява как стремежът към идеално тяло постепенно променя възприятията на героинята за реалността.
Партньор на Гонсалес във филма е актьорът Брандън Скленар, който влиза в ролята на нейния треньор. Режисьор на продукцията е Лисет Фелисиано.
„Ейса носи изключителна отдаденост и енергия в тази роля“, коментира режисьорката пред Variety.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #4, #5
11:38 14.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Булгаропитек
11:42 14.06.2026
4 Aлфа Вълкът
До коментар #1 от "Абе":Гришо има едипов комплекс, осъзнавайки че прави нещо нередно ходейки с по-възрастни жени, е развил чувство за вина и затова се самонаказва ходейки с грозни жени като това 🎻игане.
11:47 14.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Петкан
12:27 14.06.2026
10 БгРеалист
12:53 14.06.2026
11 Евгени от Алфапласт
13:55 14.06.2026