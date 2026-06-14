Ейса Гонсалес се превръща в културистка за нов психологически трилър

Мексиканската актриса Ейса Гонсалес, която е добре позната и на българската публика заради връзката си с тенис звездата Григор Димитров, се подлага на най-радикалната физическа трансформация в кариерата си до момента, пише Vesti.bg.

Тя влиза в ролята на професионална културистка в предстоящия психологически трилър „Желязната Джейн“ (Iron Jane). Според официалния синопсис героинята ѝ Джейни Джон открива бодибилдинга след тежко детство, белязано от емоционално пренебрежение. Спортът се превръща за нея в начин да постигне усещане за сила и непобедимост.

„Бодибилдингът ѝ предлага нещо, което никога не е имала: шанс да стане абсолютно недосегаема“, посочват създателите на продукцията.

Ейса вече публикува първи кадри от подготовката си в социалните мрежи, показвайки впечатляваща физическа трансформация. Под снимките тя написа:

„Желязна Джейн. Добре дошла в света на културизма. Горда съм да разкажа тази история.“

Публикацията ѝ събра хиляди харесвания, а нейни колеги от индустрията изразиха подкрепа и възхищение.

В същото време актрисата разкрива и по-тежка лична страна, свързана с минали проблеми с хранителни разстройства. Тя споделя, че трудностите започват в тийнейджърските ѝ години след смъртта на баща ѝ, което я води до период на емоционални и хранителни колебания.

„Връзката ми с тялото винаги е била сложна“, признава тя. „Днес избирам да се грижа за него и да го приемам с повече любов.“

„Желязната Джейн“ няма да бъде типична спортна драма, а психологически трилър, който изследва границата между физическо съвършенство и психическа нестабилност. Историята проследява как стремежът към идеално тяло постепенно променя възприятията на героинята за реалността.

Партньор на Гонсалес във филма е актьорът Брандън Скленар, който влиза в ролята на нейния треньор. Режисьор на продукцията е Лисет Фелисиано.

„Ейса носи изключителна отдаденост и енергия в тази роля“, коментира режисьорката пред Variety.