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Ейса Гонсалес се превръща в културистка за нов психологически трилър

Ейса Гонсалес се превръща в културистка за нов психологически трилър

14 Юни, 2026 11:33, обновена 14 Юни, 2026 11:35 1 056 11

  • ейза гонсалес

Актрисата влиза в ролята на „Желязната Джейн“ и говори откровено за личните си борби с хранителни разстройства

Ейса Гонсалес се превръща в културистка за нов психологически трилър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мексиканската актриса Ейса Гонсалес, която е добре позната и на българската публика заради връзката си с тенис звездата Григор Димитров, се подлага на най-радикалната физическа трансформация в кариерата си до момента, пише Vesti.bg.

Тя влиза в ролята на професионална културистка в предстоящия психологически трилър „Желязната Джейн“ (Iron Jane). Според официалния синопсис героинята ѝ Джейни Джон открива бодибилдинга след тежко детство, белязано от емоционално пренебрежение. Спортът се превръща за нея в начин да постигне усещане за сила и непобедимост.

„Бодибилдингът ѝ предлага нещо, което никога не е имала: шанс да стане абсолютно недосегаема“, посочват създателите на продукцията.

Ейса вече публикува първи кадри от подготовката си в социалните мрежи, показвайки впечатляваща физическа трансформация. Под снимките тя написа:
„Желязна Джейн. Добре дошла в света на културизма. Горда съм да разкажа тази история.“

Публикацията ѝ събра хиляди харесвания, а нейни колеги от индустрията изразиха подкрепа и възхищение.

В същото време актрисата разкрива и по-тежка лична страна, свързана с минали проблеми с хранителни разстройства. Тя споделя, че трудностите започват в тийнейджърските ѝ години след смъртта на баща ѝ, което я води до период на емоционални и хранителни колебания.

„Връзката ми с тялото винаги е била сложна“, признава тя. „Днес избирам да се грижа за него и да го приемам с повече любов.“

„Желязната Джейн“ няма да бъде типична спортна драма, а психологически трилър, който изследва границата между физическо съвършенство и психическа нестабилност. Историята проследява как стремежът към идеално тяло постепенно променя възприятията на героинята за реалността.

Партньор на Гонсалес във филма е актьорът Брандън Скленар, който влиза в ролята на нейния треньор. Режисьор на продукцията е Лисет Фелисиано.

„Ейса носи изключителна отдаденост и енергия в тази роля“, коментира режисьорката пред Variety.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    4 3 Отговор
    хубава е куртуристката , гришо има вкус !

    Коментиран от #4, #5

    11:38 14.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Булгаропитек

    1 0 Отговор
    Ела ми у фотнесо а ти покаем бааа си гуемите ръки.

    11:42 14.06.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Гришо има едипов комплекс, осъзнавайки че прави нещо нередно ходейки с по-възрастни жени, е развил чувство за вина и затова се самонаказва ходейки с грозни жени като това 🎻игане.

    11:47 14.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Петкан

    3 1 Отговор
    Ейса трябва да заработи извънредно за издръжката на Гришо, защото напоследък той само харчи – не печели, а губи. Горката извади халостен фишек, пък и е дърт вече

    12:27 14.06.2026

  • 10 БгРеалист

    1 0 Отговор
    ставаш за порно трилър, гришу ко може да намери .......

    12:53 14.06.2026

  • 11 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Тази още ли не му е била шута на нашия каун?!🤣

    13:55 14.06.2026