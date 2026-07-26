Времето днес, прогноза за неделя, 26 юли: Слънчево и прохладно

Времето в България ще отбележи рязък обрат с бързо затопляне и максимални температури между 28° и 33°.

След преминаването на хладния атмосферен фронт, донесъл дори летен сняг по високите върхове в петък, в последния ден от уикенда въздушните маси над страната ще се стабилизират.

Слънце и умерен вятър в низините

През нощта срещу неделя облачността ще се разсее и ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време, като след обяд ще се развие съвсем слаба и незначителна купеста облачност.

Повишение на градусите : Вятърът ще се ориентира от югозапад, което ще доведе до пренос на по-топъл въздух.

: Вятърът ще се ориентира от югозапад, което ще доведе до пренос на по-топъл въздух. Температури в София : В столицата термометрите ще достигнат около 30° .

: В столицата термометрите ще достигнат около . Атмосферно налягане: Според данните от официалния сайт на Националния институт по метеорология и хидрология (weather.bg), налягането леко ще се понижи до средните стойности за месеца.

Перфектни условия за плаж по Черноморието

По родното Черноморие времето ще бъде отлично за туризъм и почивка.

Облачност и бриз : Очаква се слънчев ден с временна купеста облачност в следобедните часове и прохладен морски бриз.

: Очаква се слънчев ден с временна купеста облачност в следобедните часове и прохладен морски бриз. Термометри на брега : Максималните температури на въздуха ще варират между 26° и 28° .

: Максималните температури на въздуха ще варират между . Морска вода: Температурата на морската вода ще бъде приятна – около 23°-24°, а вълнението на морето ще остане слабо (1-2 бала).

Времето в планините

Планинските масиви ще предложат чудесни условия за туризъм, но туристите трябва да бъдат подготвени за типичните за сезона температурни разлики на различна височина.

Вятър : Ще духа слаб югозападен вятър, който по най-високите била ще се превръща в умерен северозападен.

: Ще духа слаб югозападен вятър, който по най-високите била ще се превръща в умерен северозападен. Градуси по върховете: На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 24°, докато на 2000 метра ще достигне до около 16°.