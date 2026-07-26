Времето днес, прогноза за неделя, 26 юли: Слънчево и прохладно

Времето в България ще отбележи рязък обрат с бързо затопляне и максимални температури между 28° и 33°.
След преминаването на хладния атмосферен фронт, донесъл дори летен сняг по високите върхове в петък, в последния ден от уикенда въздушните маси над страната ще се стабилизират.
Слънце и умерен вятър в низините
През нощта срещу неделя облачността ще се разсее и ще бъде предимно ясно. През деня ще преобладава слънчево време, като след обяд ще се развие съвсем слаба и незначителна купеста облачност.
- Повишение на градусите: Вятърът ще се ориентира от югозапад, което ще доведе до пренос на по-топъл въздух.
- Температури в София: В столицата термометрите ще достигнат около 30°.
- Атмосферно налягане: Според данните от официалния сайт на Националния институт по метеорология и хидрология (weather.bg), налягането леко ще се понижи до средните стойности за месеца.
Перфектни условия за плаж по Черноморието
По родното Черноморие времето ще бъде отлично за туризъм и почивка.
- Облачност и бриз: Очаква се слънчев ден с временна купеста облачност в следобедните часове и прохладен морски бриз.
- Термометри на брега: Максималните температури на въздуха ще варират между 26° и 28°.
- Морска вода: Температурата на морската вода ще бъде приятна – около 23°-24°, а вълнението на морето ще остане слабо (1-2 бала).
Времето в планините
Планинските масиви ще предложат чудесни условия за туризъм, но туристите трябва да бъдат подготвени за типичните за сезона температурни разлики на различна височина.
- Вятър: Ще духа слаб югозападен вятър, който по най-високите била ще се превръща в умерен северозападен.
- Градуси по върховете: На височина 1200 метра максималната температура ще бъде около 24°, докато на 2000 метра ще достигне до около 16°.
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03:06 26.07.2026