Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 26 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 26 юли 2026 г. Честито!

26 Юли, 2023 05:00, обновена 23 Юли, 2026 16:13 19 682 5

  • света параскева-
  • празник-
  • почит-
  • църква-
  • имен ден

Православната църква почита днес света великомъченица Параскева

Кой има имен ден днес, 26 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Православната църква почита днес света великомъченица Параскева. Тя била родом от Икония, Мала Азия. Родителите ѝ са я нарекли Параскева, защото се родила в петък, който ден на гръцки е "параскеви".

След смъртта на родителите пожелала да си остане девица. Раздала цялото имане, което наследила от предците си, на бедните хора, и се обрекла в монашество. Разпространявала Христовата вяра дори на езичници, за което при царуването на Антонин била хвърлена в котел с кипящо масло и катран, но останала невредима. На мъченията ѝ присъствал сам императорът. В очите му попаднали пръски и той ослепял.

По негова молба мъченицата му подарила отново зрение. Така тежките страдания на св. Параскева били придружени от чудеса. Чрез тях тя обърнала мнозина към Христа.

За верността към вярата Христова света Параскева била хвърлена в тъмница, в огън. И тъй като притежавала чудодейни сили, излязла невредима, но отново била заловена и посечена с меч по време на император Диоклетиан в 303 година. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.

Днес ще празнуват и ще приемат поздрави всички с красивите имена Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкева.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дупничанин

    7 3 Отговор
    „Родителите ѝ са я нарекли Параскева, защото се родила в петък, който ден на гръцки е "параскеви".
    Е, да, по-благозвучно е от българската „Петкана“. А асоциацията с мъжкия еквивалент на името моментално изскача в ума.

    Коментиран от #4

    19:03 27.07.2023

  • 2 Гост

    4 4 Отговор
    По скоро на гръцки звучи като праскова .

    06:58 26.07.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ко речи?

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    И двете звучат по бабешки архаично.

    06:49 26.07.2025

  • 5 Дгхцфхнжц

    0 1 Отговор
    Тихомирчоо, много си неграмотен, мисирко проста!

    03:03 26.07.2026