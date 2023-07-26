Кой има имен ден днес, 26 юли 2026 г. Честито!

Православната църква почита днес света великомъченица Параскева. Тя била родом от Икония, Мала Азия. Родителите ѝ са я нарекли Параскева, защото се родила в петък, който ден на гръцки е "параскеви".

След смъртта на родителите пожелала да си остане девица. Раздала цялото имане, което наследила от предците си, на бедните хора, и се обрекла в монашество. Разпространявала Христовата вяра дори на езичници, за което при царуването на Антонин била хвърлена в котел с кипящо масло и катран, но останала невредима. На мъченията ѝ присъствал сам императорът. В очите му попаднали пръски и той ослепял.

По негова молба мъченицата му подарила отново зрение. Така тежките страдания на св. Параскева били придружени от чудеса. Чрез тях тя обърнала мнозина към Христа.

За верността към вярата Христова света Параскева била хвърлена в тъмница, в огън. И тъй като притежавала чудодейни сили, излязла невредима, но отново била заловена и посечена с меч по време на император Диоклетиан в 303 година. Мощите ѝ по-късно били пренесени в Цариград.

Днес ще празнуват и ще приемат поздрави всички с красивите имена Параскев, Параскева, Парашкев и Парашкева.