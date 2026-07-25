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Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден в топ форма на яхта в Италия (СНИМКИ)

Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден в топ форма на яхта в Италия (СНИМКИ)

25 Юли, 2026 16:04 1 003 4

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Певицата замина на романтично пътуване със съпруга си Бени Бланко

Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден в топ форма на яхта в Италия (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден със съпруга си, музикалния продуцент Бени Бланко, по време на лятна ваканция в Италия.

Звездата от сериала „Убийства в сградата“ публикува в Instagram поредица от снимки от пътуването. Част от кадрите са заснети на яхта, където Селена Гомес позира със светлосин бански от две части и с бял цял бански. Бени Бланко се появява на няколко от снимките и остави закачлив коментар под публикацията на съпругата си, отбелязвайки колко секси е тя.

Пътуването включва още разходки във Флоренция, конна езда, посещение на историческа църква и кулинарни занимания в Тоскана. Селена Гомес и Бени Бланко посетили имението „Ил Боро“ на семейство Ферагамо, където приготвяли паста и традиционни италиански ястия.

На други кадри американската певица е заснета с флорална рокля, докато се храни с паста, както и с панталон в яркозелен цвят и плетена кърпа преди конна разходка. Двойката прекарвала част от времето си и в игра на „Скрабъл“ на борда на яхтата.

Селена Гомес благодари на почитателите си за поздравленията и подкрепата.

„Всеки ден имам възможност да създавам благодарение на всички вас. Благодаря ви, че винаги ме карате да се чувствам най-щастливото момиче на света“, написа певицата в отделна публикация по повод рождения си ден.

Селена Гомес и Бени Бланко сключиха брак на 27 септември 2025 г. на частна церемония в Санта Барбара, Калифорния. Двамата обявиха годежа си през декември 2024 г., около година след като потвърдиха публично връзката си.

Преди рождения ден музикалният продуцент публикува собствено послание към съпругата си, в което я нарече „красивата ми жена“ и сподели снимки от италианската им ваканция.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Станчо Хея

    2 1 Отговор
    Селена Гомес е хубав човек.

    16:11 25.07.2026

  • 2 Доста по дърта изглежда кифлата над 50

    2 1 Отговор
    Явно доста е ползвана тази пазарски чанта и е излющена

    16:34 25.07.2026

  • 3 Мюмюн

    0 0 Отговор
    гУлям праз

    16:57 25.07.2026

  • 4 а ти събке с кого

    2 0 Отговор
    отпразнува 34-ия си рожден ден в топ форма

    17:32 25.07.2026