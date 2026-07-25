Бритни Спиърс изуми с дръзка промяна: Показа новата си цветна коса (СНИМКИ)

Бритни Спиърс, една от най-емблематичните фигури на поп музиката, отново прикова вниманието на милионите си последователи. След като преживя няколко трудни момента през изминалите месеци, включително арест за шофиране под въздействие на алкохол и опасна каскада на магистралата, 44-годишната певица демонстрира, че е готова за свеж старт – този път с изцяло нова визия.

В четвъртък вечерта Бритни публикува в Instagram снимка, на която се вижда перука с изправена коса, боядисана в пъстри нюанси – зелено, червено, синьо, жълто, черно и розово. „Искам хората да се чувстват спокойни, вдъхновени и, разбира се, секси“, написа тя под снимката, изразявайки вълнението си от предстоящата промяна. "Вълнувам се за това... Новият ми вид, нямам търпение за промяната", пише още Бритни към екстравагантната прическа, но не уточнява дали иска да са сдобие с перуката или вече е планирала така да боядиса русата си коса.

Междувременно създателката на цветната перука изрази въодушевление си от високата оценка на певицата към творението ѝ и помоли феновете ѝ да ги свържат, за да може да ѝ изпрати перуката лично.

Въпреки това, последните месеци не бяха леки за звездата. През март тя бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние, а малко по-късно бе заснета да се подава през люка на движеща се кола на натоварена магистрала в Лос Анджелис. Според близки до певицата, тя просто искала да види какво причинява задръстването, припомняйки си детските години, когато обичала да усеща вятъра в косите си. След инцидента, синовете ѝ Джейдън и Шон Престън, които живеят с баща си Кевин Федърлайн, организирали интервенция, за да помогнат на майка си да се справи с трудностите. Бритни доброволно постъпила в рехабилитационен център, а съдът я осъди на 12 месеца пробация, глоба и задължителни консултации с психолози.

Докато Бритни се възстановява и работи върху себе си, синовете ѝ също правят първите си стъпки в света на модата. По време на Седмицата на модата в Париж двамата дефилираха на подиума, а гордата им майка ги подкрепяше от разстояние с цветя и окуражителни съобщения.

Междувременно, певицата разпали слухове за евентуална бременност, след като публикува снимка на бебешки дрешки в социалните мрежи, придружена от загадъчен текст: „Ако имам късмет, тази година ще ви запозная с някой невероятно красив...". Мнозина се чудят дали тя планира отново да бъде майка или някой от синовете ѝ ще я направи баба съвсем скоро.