Нова двойка? Никол Кидман продължава да се радва на компанията на крупен бизнесмен в Портофино (СНИМКИ)

Никол Кидман и бизнесменът Майкъл Райнщайн се наслаждаваха на по чаша „Аперол Сприц“, докато разпускат край басейна в Портофино, Италия, както се вижда на снимки, получени от „Page Six“.

Двамата се кикотеха и усмихваха, докато лежаха на шезлонгите край басейна в хотел „Belmond Splendido“ тази седмица.

В един момент Райнщайн закачливо вдигна бялата сламена шапка на звездата от филма „Момиченце“ от лицето ѝ. Основателят на „Regent“ се наведе близо до Кидман на шезлонгите им край басейна в още един интимен момент.

Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX — Page Six (@PageSix) July 24, 2026

Освен сламената си шапка, 59-годишната актриса носеше прозрачна бяла блуза върху син бански, както и бели шорти и чифт балетни пантофки „Chanel“. Тя носеше и малка сламена чанта, когато двамата напуснаха басейна.

Рейнщайн, от своя страна, беше облечен с тъмносиня риза с яка, съчетан с нея бански костюм, бели и кафяви маратонки и черни слънчеви очила.

Преди дни Никол Кидман и Рейнщайн бяха заснети за пръв път заедно да разговарят приятелски пред стаята ѝ в хотел в Портофино.

Бизнесменът е роден в Лос Анджелис и е основал своята глобална компания за частен капитал през 2013 г., в която заема постовете председател и главен инвестиционен директор.

Холивудската звезда замина за Италия с дъщерите си Съндей (18 г.) и Фейт (15 г.), но по-късно бе засечена в мъжката компания.

Friends… or something more? 👀



Nicole Kidman and private equity investor Michael Reinstein were spotted enjoying Aperol Spritz together in Portofino, laughing, playfully interacting—and even appearing to touch toes by the pool. https://t.co/l6OpZKgU4Z pic.twitter.com/CLPYoL7LJ5 — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) July 24, 2026

Носителката на „Оскар“ подаде молба за прекратяване на брака си с Кийт Ърбан през септември 2025 г., почти две десетилетия след като сключиха брак. Бившата двойка финализира развода си през януари, като се съгласи да се откаже от всички права на издръжка за децата и съпруга.

Два месеца по-късно НиколКидман прекъсна мълчанието си относно шокиращата раздяла, като заяви пред Variety, че „винаги ще върви към това, което е добро“. „Това, за което съм благодарна, е семейството ми и че го запазвам такова, каквото е, и продължавам напред. Това е“, добави тя тогава.