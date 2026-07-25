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Нова двойка? Никол Кидман продължава да се радва на компанията на крупен бизнесмен в Портофино (СНИМКИ)

Нова двойка? Никол Кидман продължава да се радва на компанията на крупен бизнесмен в Портофино (СНИМКИ)

25 Юли, 2026 18:58 739 8

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  • италия-
  • почивка

Актрисата бе забелязана на балкона на хотел в Италия преди ден в компанията на Майкъл Райнщайн

Нова двойка? Никол Кидман продължава да се радва на компанията на крупен бизнесмен в Портофино (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Никол Кидман и бизнесменът Майкъл Райнщайн се наслаждаваха на по чаша „Аперол Сприц“, докато разпускат край басейна в Портофино, Италия, както се вижда на снимки, получени от „Page Six“.

Двамата се кикотеха и усмихваха, докато лежаха на шезлонгите край басейна в хотел „Belmond Splendido“ тази седмица.

В един момент Райнщайн закачливо вдигна бялата сламена шапка на звездата от филма „Момиченце“ от лицето ѝ. Основателят на „Regent“ се наведе близо до Кидман на шезлонгите им край басейна в още един интимен момент.

Освен сламената си шапка, 59-годишната актриса носеше прозрачна бяла блуза върху син бански, както и бели шорти и чифт балетни пантофки „Chanel“. Тя носеше и малка сламена чанта, когато двамата напуснаха басейна.

Рейнщайн, от своя страна, беше облечен с тъмносиня риза с яка, съчетан с нея бански костюм, бели и кафяви маратонки и черни слънчеви очила.

Преди дни Никол Кидман и Рейнщайн бяха заснети за пръв път заедно да разговарят приятелски пред стаята ѝ в хотел в Портофино.

Бизнесменът е роден в Лос Анджелис и е основал своята глобална компания за частен капитал през 2013 г., в която заема постовете председател и главен инвестиционен директор.

Холивудската звезда замина за Италия с дъщерите си Съндей (18 г.) и Фейт (15 г.), но по-късно бе засечена в мъжката компания.

Носителката на „Оскар“ подаде молба за прекратяване на брака си с Кийт Ърбан през септември 2025 г., почти две десетилетия след като сключиха брак. Бившата двойка финализира развода си през януари, като се съгласи да се откаже от всички права на издръжка за децата и съпруга.

Два месеца по-късно НиколКидман прекъсна мълчанието си относно шокиращата раздяла, като заяви пред Variety, че „винаги ще върви към това, което е добро“. „Това, за което съм благодарна, е семейството ми и че го запазвам такова, каквото е, и продължавам напред. Това е“, добави тя тогава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    2 1 Отговор
    О котенцее..хубаа кадъна да. я ...

    Коментиран от #2

    19:01 25.07.2026

  • 2 Геронтофил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Смахнат

    Коментиран от #3

    19:07 25.07.2026

  • 3 Помак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Геронтофил":

    Тъс кадъна не е ли на 27-38 ??????

    19:08 25.07.2026

  • 4 ГУМЕН КРАДЕВ

    2 0 Отговор
    Аз съм със слушалките и РАМЩАЙН !

    19:12 25.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Как па една не откри колко привлекателен е някой зидаро-мазач🤔❗

    Коментиран от #7

    19:15 25.07.2026

  • 6 Гост

    2 0 Отговор
    Тоз по убав от Николчето шъ дори!

    19:16 25.07.2026

  • 7 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не стаа, оти и кърти миФката, после и коритото, и она като оди всичко вика пляк и ффффф...

    19:28 25.07.2026

  • 8 Рускиня

    0 0 Отговор
    Прекрасен курорт е Портофино!
    I fol in love in love in Portofino!

    19:48 25.07.2026