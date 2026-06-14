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Хигиената на борда на самолетите остава скрит риск за пътниците

Хигиената на борда на самолетите остава скрит риск за пътниците

14 Юни, 2026 17:36 747 6

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  • самолет

Експерти предупреждават за замърсени повърхности и потенциално замърсена вода, съветват за повишено внимание по време на полет

Хигиената на борда на самолетите остава скрит риск за пътниците - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Благодарение на напредъка в съвременната авиация летенето със самолет е все по-удобен и предпочитан начин за транспорт. Но не би било грешно да се каже, че преживяването може да бъде както приятно, така и доста неприятно, като една от основните причини за това често е хигиената на борда, пише Lifestyle.bg.

Не е тайна, че самолетите могат да бъдат доста замърсени. Това потвърждават и членове на кабинния екипаж, според които сред най-замърсените места в кабината са масичките на седалките, отделенията за ръчен багаж и картите с инструкции за безопасност. Най-голям риск обаче крият тоалетните.

„Тоалетните се почистват редовно, но не и ключалките и дръжките на вратите“, посочва стюардесата и пътешествен блогър Джозефин Ремо, цитирана от Travel + Leisure.

Някои експерти предупреждават и за качеството на водата на борда, като съветват тя да не се консумира директно, включително в напитки като кафе и чай. Причината е, че резервоарите за вода не се почистват достатъчно често и могат да бъдат източник на бактерии.

Специалисти препоръчват пътниците да използват дезинфекциращи кърпички за ръце и повърхности, особено по време на полет. Също така е важно добрата хигиена да се поддържа и след кацане чрез старателно измиване на ръцете със сапун.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 0 Отговор
    Така е, като внасяте азиатски персонал от страни със съмнително хигиенни навици.

    17:38 14.06.2026

  • 2 елше

    5 3 Отговор
    пак се чудиш къв пълнеж да измъдриш
    да ти плащат надника

    17:39 14.06.2026

  • 3 То се напълни

    1 0 Отговор
    с цветнокожи от източна Европа, как да е? Чакат да седнат в самолета и да почнат да плюскат и да се провикват на стюардесата като на селска “келЬнерка”, докато чаветата крещят.
    Трябва да е като във влаковете, да има отделение само за майки с чавета и другите да са изолирани от тях. Ужасно е да видиш как се тръшкат и реват от инат чавета в самолета!

    18:06 14.06.2026

  • 4 Преди беше

    1 0 Отговор
    преживяване да пътуваш със самолет.
    Сега е неприятно преживяване, което чакаш да свърши с нетърпение.

    18:11 14.06.2026

  • 5 Кирилка цирковата актриса

    0 1 Отговор
    Хигиената на ромите е най добра и имат най сладникаво мляко 🥳🤭

    18:48 14.06.2026

  • 6 Фатален красавец

    0 0 Отговор
    В България ще си останат само бърлогите 🤭🥳

    18:50 14.06.2026