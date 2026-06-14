Хигиената на борда на самолетите остава скрит риск за пътниците

Благодарение на напредъка в съвременната авиация летенето със самолет е все по-удобен и предпочитан начин за транспорт. Но не би било грешно да се каже, че преживяването може да бъде както приятно, така и доста неприятно, като една от основните причини за това често е хигиената на борда, пише Lifestyle.bg.
Не е тайна, че самолетите могат да бъдат доста замърсени. Това потвърждават и членове на кабинния екипаж, според които сред най-замърсените места в кабината са масичките на седалките, отделенията за ръчен багаж и картите с инструкции за безопасност. Най-голям риск обаче крият тоалетните.
„Тоалетните се почистват редовно, но не и ключалките и дръжките на вратите“, посочва стюардесата и пътешествен блогър Джозефин Ремо, цитирана от Travel + Leisure.
Някои експерти предупреждават и за качеството на водата на борда, като съветват тя да не се консумира директно, включително в напитки като кафе и чай. Причината е, че резервоарите за вода не се почистват достатъчно често и могат да бъдат източник на бактерии.
Специалисти препоръчват пътниците да използват дезинфекциращи кърпички за ръце и повърхности, особено по време на полет. Също така е важно добрата хигиена да се поддържа и след кацане чрез старателно измиване на ръцете със сапун.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:38 14.06.2026
2 елше
да ти плащат надника
17:39 14.06.2026
3 То се напълни
Трябва да е като във влаковете, да има отделение само за майки с чавета и другите да са изолирани от тях. Ужасно е да видиш как се тръшкат и реват от инат чавета в самолета!
18:06 14.06.2026
4 Преди беше
Сега е неприятно преживяване, което чакаш да свърши с нетърпение.
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