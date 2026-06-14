Хигиената на борда на самолетите остава скрит риск за пътниците

Благодарение на напредъка в съвременната авиация летенето със самолет е все по-удобен и предпочитан начин за транспорт. Но не би било грешно да се каже, че преживяването може да бъде както приятно, така и доста неприятно, като една от основните причини за това често е хигиената на борда, пише Lifestyle.bg.

Не е тайна, че самолетите могат да бъдат доста замърсени. Това потвърждават и членове на кабинния екипаж, според които сред най-замърсените места в кабината са масичките на седалките, отделенията за ръчен багаж и картите с инструкции за безопасност. Най-голям риск обаче крият тоалетните.

„Тоалетните се почистват редовно, но не и ключалките и дръжките на вратите“, посочва стюардесата и пътешествен блогър Джозефин Ремо, цитирана от Travel + Leisure.

Някои експерти предупреждават и за качеството на водата на борда, като съветват тя да не се консумира директно, включително в напитки като кафе и чай. Причината е, че резервоарите за вода не се почистват достатъчно често и могат да бъдат източник на бактерии.

Специалисти препоръчват пътниците да използват дезинфекциращи кърпички за ръце и повърхности, особено по време на полет. Също така е важно добрата хигиена да се поддържа и след кацане чрез старателно измиване на ръцете със сапун.