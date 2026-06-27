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Пътничка удари капитан, самолетът кацна извънредно

Пътничка удари капитан, самолетът кацна извънредно

27 Юни, 2026 11:15 1 442 7

  • самолет-
  • полет-
  • пътничка-
  • пилот-
  • united airlines

Напрежението започнало малко след излитането

Пътничка удари капитан, самолетът кацна извънредно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пътнически самолет на United Airlines, изпълняващ полет от Шанхай до Сан Франциско, беше отклонен към Токио след инцидент с пътничка на борда, съобщава TMZ, цитиран от Yahoo. Случаят е станал на 24 юни по време на полет UA858.

Според разказ на очевидец, публикуван в Reddit, напрежението започнало малко след излитането, когато жена в самолета влязла в конфликт с кабинния екипаж. Тя твърдяла, че служителите се опитват да я „потискат“, а ситуацията бързо ескалирала. По информация на медията капитанът се опитал да успокои пътничката, но тя го ударила с лакът, след което възникнал остър спор.

Заради съображения за сигурност екипажът взел решение самолетът да се отклони и да кацне на международното летище „Нарита“ край Токио. След приземяването японски полицаи се качили на борда и извели жената от самолета. В разпространено онлайн видео се вижда как тя крещи, докато органите на реда се опитват да овладеят ситуацията.

Очевидци твърдят още, че преди да бъде изведена, пътничката взела документи от джоба на седалката пред себе си и ги хвърлила във въздуха, като продължила да крещи обиди.

От United Airlines потвърдиха пред TMZ, че полет 858 от Шанхай до Сан Франциско е бил отклонен към международното летище „Нарита“ заради „проблемен пътник“. От авиокомпанията уточняват, че органите на реда са посрещнали самолета при пристигането и са отстранили пътничката от борда. След техническа проверка машината е продължила полета си към Сан Франциско.


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