Какво е най-добре да ядем по време на полет: храните, които ще ни дадат енергия без тежест

Когато се подготвяме за полет, обикновено мислите ни са насочени към багажа, документите и притеснението да не забравим нещо важно. В такава ситуация храната често остава на заден план. Малко хора обаче се замислят, че това, което консумираме в деня на пътуването, може да повлияе на начина, по който ще се чувстваме по време на полет.

На височина около 10 000 метра организмът ни реагира по различен начин, затова е добре да подбираме храната си внимателно. Освен да знаем кои продукти е по-добре да избягваме, полезно е да сме наясно и кои са най-подходящите варианти за хапване на борда.

Плодове и зеленчуци с тахан или хумус

Плодовете и зеленчуците може да не изглеждат като най-удобната храна за самолет, но всъщност са отличен избор за пътуване. Те са леки, осигуряват витамини, минерали и фибри, а в комбинация с тахан или хумус се превръщат в по-засищащо и балансирано хапване.

„Когато пътувам, обикновено избирам проста и засищаща комбинация. Това може да бъде ябълка или банан с тахан, кисело мляко с горски плодове и семена или нарязани зеленчуци с хумус“, споделя диетологът Мара Бъроуз пред Travel + Leisure.

Храни, богати на протеини

Протеинът е важна част от храненето по време на полет, тъй като помага за поддържането на стабилни нива на енергия и създава усещане за ситост за по-дълго време.

Диетологът Хана Томпсън препоръчва предварително подготвена кутия бенто – съд с няколко отделения, в който могат да се комбинират различни вкусове и текстури.

Подходящи варианти са горски плодове, нарязани круши, сирена, крекери, зеленчуци, малка порция ядки като бадеми или кашу, както и резени пуешко или пилешко месо.

Така се получава леко, но питателно ястие, което не натоварва организма и помага да запазим енергията си по време на пътуването.

Сандвич с правилните съставки

За хората, които търсят максимално удобна храна за консумация по време на полет, сандвичът също е добър избор.

Клиничният диетолог Дана Хънс споделя, че винаги си приготвя домашни сандвичи, когато ѝ предстои пътуване със самолет. Тя препоръчва да се използва пълнозърнест хляб и съставки с по-ниско съдържание на сол и без добавена захар.

Добра идея е към него да добавим пресни плодове, които осигуряват хидратация и фибри. Специалистът напомня също колко важно е да приемаме достатъчно течности по време на полет и да ставаме поне веднъж на всеки час или час и половина, за да се раздвижим.

Предварително приготвено питателно ястие

Домашно приготвената храна е сред най-сигурните варианти за пътуване. Независимо дали ще вземем ястие, приготвено вкъщи предишния ден, или ще купим готова храна, важно е тя да бъде балансирана и питателна.

Холистичният диетолог Амбър Ател признава, че предпочита да тръгва на път с предварително приготвена храна, която не изисква допълнителни усилия в натоварения ден на пътуването.

Здравословен избор от летището

Понякога времето не стига за подготовка и се налага да търсим храна непосредствено преди полета. В такъв случай летищните ресторанти също могат да предложат добри варианти.

Функционалният диетолог Ани Мабашов съветва да се насочим към салати, храни, богати на протеин, както и смутита, вместо към по-тежки и преработени продукти.

По-добри варианти от менюто на борда

Ако вече сме в самолета и не сме успели да си подготвим храна, можем да разгледаме предложенията на авиокомпанията.

Макар че в самолетните менюта често преобладават сандвичи, кроасани и пакетирани храни, все повече компании предлагат и по-балансирани топли ястия.

Диетологът Никол Дандреа-Ръсерт препоръчва, когато е възможно, да избираме веганска опция, особено при по-дълги полети. Причината е, че растителните ястия обикновено съдържат разнообразни полезни съставки, които осигуряват енергия, без да създават усещане за тежест след хранене.

Правилният избор на храна по време на полет не само помага да се чувстваме по-комфортно, но и прави самото пътуване по-приятно - независимо дали ни предстои кратък полет или дълго пътешествие.

Източник: Lifestyle.bg.